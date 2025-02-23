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165 editais

MPU, Marinha e Vila Velha: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para topógrafo, assistente administrativo, oficial militar, defensor público, professor, entre outras oportunidades; confira a lista completa

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 18:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2025 às 18:36
Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha contrata topógrafos Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa em ritmo de carnaval e quem quer aproveitar esse período para conferir um desfile de editais já pode escolher um dos concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. São 165 editais publicados que somam mais de 16 mil vagas efetivas e temporárias.
Há postos para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com oportunidade para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) prorrogou as inscrições para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo. O novo prazo segue até 4 de março. A seleção vai formar cadastro de reserva, e o candidato precisa ter o ensino médio. A remuneração mensal também foi atualizada para R$ 2.105,20. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.
As inscrições para o concurso do Ministério Público da União terminam no dia 27 de fevereiro. A oferta é de 172 vagas para os cargos de analista e técnico, ambos exigindo formação superior. Os salários chegam a quase R$ 14 mil.
Prefeitura de Vila Velha lançou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de topógrafo. A carga horária prevista para a função é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 2.029,84. Os interessados podem se inscrever até as 10h do dia 10 de março,
Oportunidades ainda nas Forças Armadas. Na Marinha, são 32 vagas para admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. O certame é aberto a candidatos de ambos os sexos com ensino médio, idade entre 18 e 24 anos (completados até 30 de junho de 2026) e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m. O prazo para se inscrever vai de 3 de abril a 16 de maio.
Já a Aeronáutica tem 345 postos para oficiais, com postos para dentistas, farmacêuticos, médicos, engenheiros e capelães. Todas as carreiras exigem o nível superior. A remuneração chega a R$ 8.245. As inscrições serão recebidas até 17 de março.
E a remuneração chega a R$ 35.845 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os Estados de Sergipe, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. São 11 vagas para o cargo de juiz. O prazo vai até R$ 10 de março.

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