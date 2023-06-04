Mais de 54 mil vagas abertas em 180 concursos e seleções no país

Pelo menos 180 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 54 mil vagas nesta segunda-feira (5). Os postos são destinados a cargos efetivos e temporários e que podem ser ocupados por profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades estão disponíveis em prefeituras, câmaras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outras instituições. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.

Ufes abre concurso com 64 vagas para novos servidores Crédito: Vitor Jubini

Ainda no Estado, a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) está com inscrições abertas até 11 de junho para o processo seletivo simplificado de técnico de nível superior na área de infraestrutura viária. São três vagas, além da formação de cadastro reserva. A remuneração mensal é de R$ 5.118,82, acrescido de R$ 600 de auxílio-alimentação.

O maior salário pago é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, chegando a R$ 33.924,93. O certame vai preencher cadastro de reserva, e os candidatos precisam ter formação em Direito e experiência jurídica de, pelo menos, três anos. As inscrições serão aceitas de 12 de junho até 13 de julho.