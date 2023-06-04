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Carreira pública

Mais de 54 mil vagas abertas em 180 concursos e seleções no país

No Espírito Santo, destaque para chances na Ufes e Arsp; maior salário pago é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, chegando a R$ 33.924,93, enquanto maior oferta de vagas é da Secretaria de Educação de Minas Gerais, com quase 20 mil postos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jun 2023 às 19:04

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 19:04

Pelo menos 180 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 54 mil vagas nesta segunda-feira (5). Os postos são destinados a cargos efetivos e temporários e que podem ser ocupados por profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades estão disponíveis em prefeituras, câmaras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outras instituições. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.
Murais de mosaico na Grande Vitória
Ufes abre concurso com 64 vagas para novos servidores Crédito: Vitor Jubini
Os interessados em atuar como servidor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) podem se inscrever a partir desta segunda-feira (5) para uma das 64 vagas disponíveis no certame. O prazo segue até 9 de julho. O salário varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, mais auxílio de R$ 658 e com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Ainda no Estado, a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) está com inscrições abertas até 11 de junho para o processo seletivo simplificado de técnico de nível superior na área de infraestrutura viária. São três vagas, além da formação de cadastro reserva. A remuneração mensal é de R$ 5.118,82, acrescido de R$ 600 de auxílio-alimentação.
O maior salário pago é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, chegando a R$ 33.924,93. O certame vai preencher cadastro de reserva, e os candidatos precisam ter formação em Direito e experiência jurídica de, pelo menos, três anos. As inscrições serão aceitas de 12 de junho até 13 de julho.
Já o maior volume de vagas está na Secretaria de Educação de Minas Gerais, que lançou edital com quase 20 mil postos, com remuneração de até R$ 5,8 mil. O prazo para inscrições vai das 16h de 31 de julho até as 16h de 29 de agosto.

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