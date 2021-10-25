Instituto do ES abre 286 vagas com bolsa-formação de até R$ 15 mil

Oportunidade para trabalhar como médico na Grande Vitória e interior do Estado Crédito: Freepik

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), ligado à Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), vai contratar profissionais para atuarem em 54 municípios do Espírito Santo . A oferta é de 286 vagas, distribuídas por quatro editais. Os postos de trabalho são para médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais, além de profissionais de Educação Física.

O valor da bolsa-formação varia de R$ 3.500 a R$ 15 mil. O prazo para se inscrever depende de cada processo seletivo. Os interessados devem acessar o site do instituto , e realizar a inscrição de acordo com cada escolha.

O edital n° 048/2021 prevê a contratação de 145 médicos, enquanto que o nº 049/2021 tem 85 vagas para enfermeiros e 25 para cirurgiões-dentistas. Os selecionados vão trabalhar no Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, desenvolvido em 54 cidades capixabas.

De acordo com o município onde irá trabalhar, a bolsa-formação para os médicos pode chegar a R$ 15 mil. Para os demais, o valor é de de R$ 3.500.

O edital n° 050/2021 conta com diversas especialidades em três municípios capixabas. São duas oportunidades para assistentes sociais, duas para enfermeiros e duas para médicos, nos municípios de Cariacica Vila Velha ; uma para cirurgião-dentista e uma para terapeuta ocupacional em Cariacica; e sete para psicólogos em Aracruz, Cariacica e Vila Velha. Ainda há cadastro de reserva para profissionais de educação física.

Para os três editais, a inscrição e o envio dos documentos comprobatórios também devem ser realizados até as 17 horas do dia 3 de novembro, no site . O valor da bolsa-formação é de R$ 3.500.

Já o documento nº 047/2021 tem 13 vagas disponíveis para médicos atuarem na Medicina Hospitalista do Programa de Qualificação da Rede de Atenção à Saúde dos municípios de Colatina, São José do Calçado e São Mateus. Para estes profissionais, a bolsa-formação é de R$ 11.865. O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 27 de outubro, no site