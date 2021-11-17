Inscrições para o concurso do Banestes terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terminam nesta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de participação é de R$ 78.
O certame tem como objetivo formar cadastro reserva de analista em tecnologia da informação, cargo que exige o nível superior. As oportunidades são para as especialidades de desenvolvimento de sistemas, suporte e infraestrutura e segurança da informação. A remuneração é de R$ 4.749, referente a carga horária de 30 horas semanais.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório no dia 19 de dezembro de 2021, das 13h às 17h. Os exames devem ser realizados em Vitória.
Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Bancários, Raciocínio Lógico-Matemático e Conhecimentos Específicos.
O prazo de validade do concurso será de dois anos contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração do Banestes.