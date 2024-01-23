Inscrições abertas para 9 mil vagas em curso de qualificação graça no ES

Já estão abertas as inscrições para 9.030 vagas em cursos de qualificação profissional no Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas por três editais. No primeiro, são 7.950 chances para o público geral, enquanto que o segundo vai destinar 990 oportunidades exclusivas para mulheres. Já o terceiro documento reserva 90 vagas para cursos da área de turismo.
As aulas serão presenciais em 155 polos de ensino, distribuídos por 40 municípios capixabas. As qualificações são ministradas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Programa Qualificar ES.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59 do dia 9 de fevereiro, no site do programa. Os candidatos serão selecionados conforme a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.
O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado com a lista dos classificados será liberado no dia 20 de fevereiro.
Confira os detalhes das seleções
CURSO DE TURISMO
- Locais:
- Colatina
- São Mateus
- Vila Velha
- Cursos:
- Auxiliar de cozinha
- Turismo
CURSO QUALIFICAR ES MULHER
- Cidades:
- Alegre
- Anchieta
- Boa Esperança
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Fundão
- Guarapari
- Itapemirim
- Linhares
- Mimoso do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Vargem Alta
- Vila Velha
- Vitória
- Cursos:
- assistente administrativo
- auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- biscoitos caseiros
- bolo e suas variações
- bolos artísticos
- confeccionador de bolsas.
- costura infantil
- cuidador de idosos
- cuidador de pessoas com deficiência
- cuidador infantil
- design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- doces para festas
- maquiagem
- massas italianas
- panificação
- preparação para salgados
- tortas e massas
- unha em gel
CURSOS DO QUALIFICAR ES GERAL
- Cidades:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Dores Do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Santa Leopoldina
- São Domingos do Norte
- São Mateus
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Cursos:
- agente comunitário de saúde
- agente de combate às endemias
- almoxarife
- artesanato sustentável
- assistente administrativo
- assistente de contabilidade
- assistente de faturamento
- assistente de logística
- assistente de logística portuária
- assistente de secretaria escolar
- assistente secretaria escolar
- atendente de estabelecimentos de saúde
- auxiliar administrativo para biblioteca
- auxiliar de cozinha
- auxiliar de estoque e armazenamento
- auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
- balconista de farmácia
- balonista designer
- barbeiro
- biscoitos caseiros
- bolos artísticos
- bolos e suas variações
- comandos elétricos
- comida de boteco
- confeccionador de bolsas
- costura
- cuidador de idosos
- cuidador de pessoas com deficiência
- cuidador infantil
- decoração para festas
- design de sobrancelhas e cuidados com a pele
- doces para festas
- eletricista industrial
- eletricista instalador predial de baixa tensão
- empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
- escova e penteados
- excel básico
- gestão financeira
- informática avançada
- informática básica
- informática e redes sociais
- informática intermediária
- inglês básico
- inglês intermediário
- macramê
- maquiagem
- marketing - divulgando o seu negócio
- massas italianas
- massas italianas
- moda pet
- montador e reparador de computador
- operador de supermercados
- panificação
- pizzaiolo
- porteiro
- preparação de buffet
- recreador infantil
- segurança do trabalho
- soldador de processo tig
- técnicas de atendimento e vendas
- tortas e massas
- word e excel