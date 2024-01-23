Inscrições abertas para 9 mil vagas em curso de qualificação graça no ES

As aulas serão presenciais em 155 polos de ensino, distribuídos por 40 municípios capixabas. As qualificações são ministradas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Programa Qualificar ES.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado.

O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado com a lista dos classificados será liberado no dia 20 de fevereiro.