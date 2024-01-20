Governo do ES abre 9 mil vagas em cursos de qualificação de graça

Curso de maquiagem voltado para mulheres Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. O governo do Espírito Santo , por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir na próxima terça-feira (23) mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional

As aulas serão presenciais em 155 polos de ensino, distribuídos por 40 municípios capixabas.

Esta é a 1ª oferta do Programa Qualificar de 2024. As vagas serão divididas em três editais. No primeiro, serão 7.950 oportunidades para o público geral, enquanto que o segundo vai destinar 990 chances exclusivas para mulheres. O terceiro documento terá 90 vagas para cursos da área de turismo.

Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado.

Os candidatos serão selecionados conforme ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.

As inscrições poderão ser feitas de terça-feira, 23 de janeiro, até as 23h59 de 9 de fevereiro de 2024, no site do Programa Qualificar ES

O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado com a lista dos classificados será liberado no dia 20 de fevereiro.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou que o programa já ofertou mais de 500 mil vagas e alcançou os 78 municípios do Estado.