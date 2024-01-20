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Profissionalizante

Governo do ES abre 9 mil vagas em cursos de qualificação de graça

Oferta é de 7.950 oportunidades para o público geral, com 990 chances exclusivas para mulheres e 90 vagas para cursos da área de turismo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jan 2024 às 12:23

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 12:23

Curso de maquiagem voltado para mulheres
Curso de maquiagem voltado para mulheres Crédito: Freepik
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir na próxima terça-feira (23) mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional.
As aulas serão presenciais em 155 polos de ensino, distribuídos por 40 municípios capixabas.
Esta é a 1ª oferta do Programa Qualificar de 2024. As vagas serão divididas em três editais. No primeiro, serão 7.950 oportunidades para o público geral, enquanto que o segundo vai destinar 990 chances exclusivas para mulheres. O terceiro documento terá 90 vagas para cursos da área de turismo.
Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado.
Os candidatos serão selecionados conforme ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.
As inscrições poderão ser feitas de terça-feira, 23 de janeiro, até as 23h59 de 9 de fevereiro de 2024, no site do Programa Qualificar ES
O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado com a lista dos classificados será liberado no dia 20 de fevereiro.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou que o programa já ofertou mais de 500 mil vagas e alcançou os 78 municípios do Estado.
O Qualificar ES foi instituído como programa de Estado por meio da Lei nº 11.903, de 3 de maio de 2021. Em 2021, foi implantada a entrega do kit empreendedor com produtos para ajudar a subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos formandos dos cursos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas. O material é destinado aos alunos dos cursos presenciais.

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