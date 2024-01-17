Inscrições abertas para 180 vagas em cursos de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para as 180 vagas em cursos de graça nas áreas de tecnologia, beleza e gastronomia. As qualificações são oferecidas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti), por meio do Programa Qualificar ES, em parceria com o Senac.