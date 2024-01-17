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Qualificação

Inscrições abertas para 180 vagas em cursos de graça no ES

Oportunidades são para áreas de tecnologia, beleza e gastronomia; interessados devem ficar atentos ao encerramento dos prazos, que variam de acordo com o segmento
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2024 às 14:11

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 14:11

Curso para aprender a fazer unha em gel
Curso para aprender a fazer unha em gel Crédito: Freepik
Já estão abertas as inscrições para as 180 vagas em cursos de graça nas áreas de tecnologia, beleza e gastronomia. As qualificações são oferecidas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti), por meio do Programa Qualificar ES, em parceria com o Senac.
A idade mínima e escolaridade exigida podem variar de acordo com a oportunidade escolhida. Os cursos serão realizados pelo Senac do Espírito Santo nos municípios da Guaçuí, Serra e Domingos Martins.
A carga horária de cada curso é de 120 horas e conta com 20 alunos por turma.
As inscrições para as qualificações da área de TI podem ser feitas até as 23h59 do dia 21 de janeiro, enquanto que para os cursos de beleza até 22 do mesmo mês e para os de gastronomia encerram às 23h59 do dia 23 de janeiro. O atendimento é feito no site do Qualificar ES.
Inscrições abertas para 180 vagas em cursos de graça no ES

Confira os cursos

  • Tecnologia: Guaçuí (60 vagas)
  • Design para Publicações Digitais (20)
  • Informática para Jovens (20)
  • Manutenção de Smartphones (20)
  • Beleza: Serra (60 vagas)
  • Técnicas de Depilação (20)
  • Técnicas de Massagem (20)
  • Alongamento de Unhas Gel, Fibra e Moldados (20)
  • Gastronomia: Domingos Martins (60 vagas)
  • Confeitaria Diet e Light (20)
  • Culinária Básica para Escolas (20)
  • Lembrancinhas Comestíveis (20)

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