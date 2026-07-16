IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 1.414 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 1.414 vagas, sendo 32 para o Espírito Santo. O novo prazo vai até o dia 20 de julho. Inicialmente, o atendimento terminaria no dia 15 de julho.





Os profissionais vão trabalhar em atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e do levantamento da População em Situação de Rua.





De acordo com o edital, são 394 postos para agente censitário de qualidade, que exige o nível médio. Desse total, a oferta é de 12 chances para o Estado.