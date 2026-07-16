IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 1.414 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o processo seletivo simplificado que oferece 1.414 vagas, sendo 32 para o Espírito Santo. O novo prazo vai até o dia 20 de julho. Inicialmente, o atendimento terminaria no dia 15 de julho.
Os profissionais vão trabalhar em atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e do levantamento da População em Situação de Rua.
De acordo com o edital, são 394 postos para agente censitário de qualidade, que exige o nível médio. Desse total, a oferta é de 12 chances para o Estado.
Há ainda 1.020 vagas para analista censitário, das quais 20 para o Espírito Santo. Os interessados devem ter o nível superior.
A remuneração para agente censitário é de R$ 2.932,00, enquanto para analista censitário, o valor é de R$ 5.255,40. Os contratados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.
Os interessados devem se inscrever pelo site www.avalia.org.br. As taxas de participação custam R$ 37,50 (analista) e R$ 41,76 (agente) — o pagamento pode ser feito até 21 de julho, em toda a rede bancária.
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