IBGE divulga gabaritos das provas para recenseador e agente

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (11) os gabaritos das provas do processo seletivo de agente e recenseador, que foram aplicadas no domingo (10). A seleção oferece mais de 206 mil vagas em todo o Brasil, das quais 4 mil para o Espírito Santo.
Os candidatos podem consultar as respostas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Quem não concordar com algum gabarito pode entrar com recurso nos dias 12 e 13 de abril de 2022. O gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva serão divulgados no dia 13 de maio.
Os candidatos ao cargo de agente responderam a 60 questões. Para ser aprovado, é necessário obter 18 pontos e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas. Já o exame para os recenseadores contou com 50 questões e para ser selecionado é preciso totalizar 15 pontos, com um acerto em cada disciplina.
O Censo Demográfico 2022 está programado para começar em 1º de agosto. Segundo o IBGE, os recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros.