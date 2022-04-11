IBGE divulga gabaritos das provas para recenseador e agente

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) divulgou nesta segunda-feira (11) os gabaritos das provas do processo seletivo de agente e recenseador, que foram aplicadas no domingo (10). A seleção oferece mais de 206 mil vagas em todo o Brasil, das quais 4 mil para o Espírito Santo

Profissionais começam a atuar em agosto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Quem não concordar com algum gabarito pode entrar com recurso nos dias 12 e 13 de abril de 2022. O gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva serão divulgados no dia 13 de maio.

Os candidatos ao cargo de agente responderam a 60 questões. Para ser aprovado, é necessário obter 18 pontos e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas. Já o exame para os recenseadores contou com 50 questões e para ser selecionado é preciso totalizar 15 pontos, com um acerto em cada disciplina.