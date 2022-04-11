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206 mil vagas

IBGE divulga gabaritos das provas para recenseador e agente

Quem não concordar com algum gabarito pode entrar com recurso nos dias 12 e 13 de abril de 2022.  Resultado dos exames serão divulgados no dia 13 de maio

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 13:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 abr 2022 às 13:31
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (11) os gabaritos das provas do processo seletivo de agente e recenseador, que foram aplicadas no domingo (10). A seleção oferece mais de 206 mil vagas em todo o Brasil, das quais 4 mil para o Espírito Santo.
Os candidatos podem consultar as respostas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
Profissionais começam a atuar em agosto Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Quem não concordar com algum gabarito pode entrar com recurso nos dias 12 e 13 de abril de 2022. O gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva serão divulgados no dia 13 de maio.
Os candidatos ao cargo de agente responderam a 60 questões. Para ser aprovado, é necessário obter 18 pontos e, no mínimo, um acerto em cada uma das disciplinas. Já o exame para os recenseadores contou com 50 questões e para ser selecionado é preciso totalizar 15 pontos, com um acerto em cada disciplina.
O Censo Demográfico 2022 está programado para começar em 1º de agosto. Segundo o IBGE, os recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros.

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