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IBGE abre novo concurso com 48.535 vagas para recenseador

Oportunidades não foram ocupadas no último processo seletivo do órgão; candidatos podem se inscrever de 9 a 15 de junho. Não há cobrança de taxa

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 09:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2022 às 09:31
Recenseadores vão trabalhar no Censo Demográfico 2022
Recenseadores vão trabalhar no Censo Demográfico2022 Crédito: Jessica Cândido / Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira (9) novo edital de processo seletivo simplificado para a contratação de recenseadores. A oferta é de 48.535 vagas que não foram ocupadas no recente concurso do órgão. O cargo exige que o candidato tenha o nível fundamental completo. Clique aqui para ver a distribuição das vagas.
Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022 a partir de agosto. O contrato é temporário, com a duração de até três meses.
Para realizar a inscrição de forma on-line, o candidato deverá acessar a página, preencher e enviar o formulário de inscrição. O prazo começa às 11 horas de 9 de junho e segue até o dia 15 do mesmo mês. Não haverá cobrança de taxa.

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A remuneração será definida de acordo com a produtividade, com jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Clique aqui para fazer a simulação. 
O QUE FAZ O RECENSEADOR
  • Cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; 
  • Apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; 
  • Assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; 
  • Coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, conforme determinação do agente censitário municipal ou do agente censitário supervisor; 
  • Manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante; 
  • Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas; 
  • Zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos; devolver, ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos; 
  • Entregar ao agente censitário municipal ou ao agente censitário supervisor o computador de mão com as entrevistas realizadas e outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas; 
  • Manter o supervisor informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando impossibilitado de comparecer ao Posto de Coleta; 
  • Manter produção e padrão de qualidade adequados, cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos pela Unidade Estadual; 
  • Participar de treinamentos; 
  • Preservar o sigilo das informações; 
  • Reconhecer os limites e a área do setor censitário que lhe for designado, acompanhado pelo agente censitário municipal ou pelo agente censitário supervisor quando necessário, registrando as falhas e/ou inconsistências porventura encontradas na descrição dos limites;
  • Respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo e qualquer tipo de fraude; 
  • Retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão; 
  • Manter-se atualizado acerca dos conceitos e procedimentos definidos para a coleta de dados; 
  • Transmitir regularmente os dados das entrevistas coletadas e manter a versão de software atualizada no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas; 
  • Seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE;
  • Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

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