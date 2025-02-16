Ibama, Susep e Serra: mais de 17 mil vagas em concursos e seleções

Já a Prefeitura da Serra está com processo seletivo em aberto para a contratação de médicos diaristas e plantonistas temporários. A carga horária prevista para o cargo varia de 20 a 30 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.376,85 a R$ 3.904,19, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000 e insalubridade (depende do LTCAT). Os interessados podem se inscrever até terça-feira (18).