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162 editais

Ibama, Susep e Serra: mais de 17 mil vagas em concursos e seleções

Além das oportunidades iniciais, também tem formação de cadastro de reserva. Há postos para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 35 mil

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 17:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 fev 2025 às 17:23
Fiscalização do Ibama
Fiscalização do Ibama Crédito: Fernando Santos/Ibama
Mais de 17 mil vagas estão abertas em 162 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com postos efetivos e temporários. Além das oportunidades iniciais, também tem formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) terminam nesta terça-feira (18). São 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos voltados para quem tem nível superior. A remuneração é de R$ 9.994.
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) lançou edital com 176 vagas para o cargo de analista técnico, em quatro áreas de atuação, sendo 75 para o preenchimento imediato e 101 cadastros reserva de pessoal. As carreiras exigem que os candidatos tenham o nível superior. O salário inicial é de R$ 18.033,52. As inscrições começam nesta segunda-feira (17) e seguem até 10 de março.
Já a Prefeitura da Serra está com processo seletivo em aberto para a contratação de médicos diaristas e plantonistas temporários. A carga horária prevista para o cargo varia de 20 a 30 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.376,85 a R$ 3.904,19, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000 e insalubridade (depende do LTCAT). Os interessados podem se inscrever até terça-feira (18).
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de assistente administrativo. A seleção vai formar cadastro de reserva, e o candidato precisa ter o ensino médio e mais de 18 anos. A remuneração mensal é de de R$ 1.913,82. Os interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro. Os selecionados vão trabalhar como terceirizados em órgãos do governo estadual.
A remuneração chega a R$ 35.845 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange os Estados de Sergipe, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. São 11 vagas para o cargo de juiz. O prazo vai até R$ 10 de março.

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