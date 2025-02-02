Ibama, Pré-Sal Petróleo e Sejus: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

A primeira semana do mês de fevereiro começa com 16 mil vagas abertas em 165 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, também tem formação de cadastro de reserva. Há opção para ocupar cargos efetivos e temporários e para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Fiscalização do Ibama Crédito: Ibama / Divulgação

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com inscrições abertas para o concurso com 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos voltados para quem tem nível superior. A remuneração é de R$ 9.994. O prazo vai até o dia 18 de fevereiro.

O certame da Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural (Pré-Sal Petróleo) tem 100 postos para cargos de nível superior. Os ganhos chegam a R$ 19.610. As inscrições podem ser feitas de 5 de fevereiro a 17 de março.

No Espírito Santo, a Secretaria da Justiça (Sejus) está com processos seletivos em aberto para a contratação de profissionais para atuarem no Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado.

Os interessados devem ficar atentos às datas de inscrição. Para o cargo de engenheiro civil estrutural, o prazo vai até 5 de fevereiro, enquanto que, para engenheiro eletricista, as inscrições seguem até 10 de fevereiro. A remuneração para os engenheiros é de R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Já para o cargo de técnico em edificações, o atendimento ocorre até 13 de fevereiro, e o salário é de R$ 6.500, com carga horária de 40 horas semanais.

Na Prefeitura de Colatina , na Região Noroeste do Estado, as oportunidades são para o cargo de auxiliar de serviços gerais, que exige que o candidato tenha os anos iniciais do ensino fundamental. O salário é de R$ 1.518. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 7 de fevereiro.