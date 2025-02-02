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Carreira pública

Ibama, Pré-Sal Petróleo e Sejus: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Tem vagas para engenheiro, analista ambiental, assistente administrativo, professor, auditor fiscal, cuidador de pessoas com deficiência, entre outros cargos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 18:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 fev 2025 às 18:57
A primeira semana do mês de fevereiro começa com 16 mil vagas abertas em 165 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, também tem formação de cadastro de reserva. Há opção para ocupar cargos efetivos e temporários e para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Fiscalização do Ibama
Fiscalização do Ibama Crédito: Ibama / Divulgação
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com inscrições abertas para o concurso com 460 vagas para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, ambos voltados para quem tem nível superior. A remuneração é de R$ 9.994. O prazo vai até o dia 18 de fevereiro.
O certame da Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural (Pré-Sal Petróleo) tem 100 postos para cargos de nível superior. Os ganhos chegam a R$ 19.610. As inscrições podem ser feitas de 5 de fevereiro a 17 de março.
No Espírito Santo, a Secretaria da Justiça (Sejus) está com processos seletivos em aberto para a contratação de profissionais para atuarem no Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado.
Os interessados devem ficar atentos às datas de inscrição. Para o cargo de engenheiro civil estrutural, o prazo vai até 5 de fevereiro, enquanto que, para engenheiro eletricista, as inscrições seguem até 10 de fevereiro. A remuneração para os engenheiros é de R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Já para o cargo de técnico em edificações, o atendimento ocorre até 13 de fevereiro, e o salário é de R$ 6.500, com carga horária de 40 horas semanais.
Na Prefeitura de Colatina, na Região Noroeste do Estado, as oportunidades são para o cargo de auxiliar de serviços gerais, que exige que o candidato tenha os anos iniciais do ensino fundamental. O salário é de R$ 1.518. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 7 de fevereiro.
Já em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, dois processos seletivos estão em aberto. O primeiro é para a seleção de cuidador de pessoa com deficiência, com prazo até 4 de fevereiro. A segunda seleção conta com quatro chances para os cargos de assistente social e psicólogo, com inscrição até 11 de fevereiro. Os ganhas chegam a R$ 2.908.

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