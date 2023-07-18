Governo federal abre 3.026 vagas para servidor em 22 concursos

Esther Dweck anunciou novas contratação no Poder Executivo federal Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O governo federal autorizou a contratação de 3.026 novos servidores para atender 22 órgãos com salários que podem chegar a R$ 21 mil. O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta terça-feira (18) durante entrevista coletiva em Brasília.

Do total de oportunidades, 2.480 serão destinadas para novos concursos e 546 para convocação de remanescentes. O impacto anual com as novas contratações será de R$ 546 milhões. Entre os novos processos seletivos foram incluídos, por exemplo, as agência reguladoras e o Banco Central. O prazo para a publicação dos editais é de seis meses.

Os novos concursos serão para os seguintes órgãos:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico(ANA) - 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) - 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) - 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - 50 vagas

Banco Central do Brasil (Bacen) - 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) - 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) - 50 vagas

Ministério da Fazenda - AFFC - 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos - ATPS - 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos - EPPGG - 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública - 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento - 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 40 vagas

A ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, também anunciou o provimento de aprovados nos seguintes certames já realizados:

ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: 160

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: 257

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 102

ANM - Agência Nacional de Mineração: 27

Para a autorização dos concursos, a ministra ressaltou que foram observados alguns critérios como o tempo desde o último edital, proporção entre número de vagas e o número de cargos aprovados no órgão, entre outros pontos. Segundo ela, o atual quantitativo de servidores do Poder Executivo federal está muito inferior ao que seria necessário para a prestação de serviços à população. Entre 2018 e 2023, conforme a ministra, 75,6 mil vagas deixaram de existir.

“É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior", ressaltou Esther Dweck.

Concursos já autorizados

Nomeações de aprovados autorizadas: 1.253

Concursos já autorizados: 5.666 novos

Concursos autorizados nesta terça: 2.480

Nomeações de aprovados autorizadas nesta terça: 546

Ampliação de professores e técnicos: 5.000

Processo seletivo simplificado para temporários: 8.141