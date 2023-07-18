Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Governo federal abre 3.026 vagas para servidor em 22 concursos
Novas seleções

Governo federal abre 3.026 vagas para servidor em 22 concursos

Do total de oportunidades, 2.480 serão destinadas para novos concursos e 546 para convocação de remanescentes. O impacto anual com as novas contratações será de R$ 546 milhões

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 12:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jul 2023 às 12:20
ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck
Esther Dweck anunciou novas contratação no Poder Executivo federal Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
O governo federal autorizou a contratação de 3.026 novos servidores para atender 22 órgãos com salários que podem chegar a R$ 21 mil. O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta terça-feira (18) durante entrevista coletiva em Brasília.
Do total de oportunidades, 2.480 serão destinadas para novos concursos e 546 para convocação de remanescentes. O impacto anual com as novas contratações será de R$ 546 milhões. Entre os novos processos seletivos foram incluídos, por exemplo, as agência reguladoras e o Banco Central. O prazo para a publicação dos editais é de seis meses.
Os novos concursos serão para os seguintes órgãos: 
  • Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico(ANA) - 40 vagas
  • Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - 70  vagas
  • Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) - 50 vagas
  • Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - 40 vagas
  • Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) - 30 vagas
  • Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) -  35 vagas
  • Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - 50 vagas
  • Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - 50 vagas
  • Banco Central do Brasil (Bacen) - 100 vagas
  • Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 60 vagas
  • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 895 vagas
  • Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) - 80 vagas 
  • Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) - 50 vagas 
  • Ministério da Fazenda - AFFC - 40 vagas
  • Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos - ATPS - 500 vagas
  • Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos - EPPGG - 150 vagas
  • Ministério da Justiça e Segurança Pública - 100 vagas
  • Ministério do Planejamento e Orçamento - 100 vagas
  • Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 40 vagas
A ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, também anunciou o provimento de aprovados nos seguintes certames já realizados:
  • ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: 160
  • IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: 257
  • IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 102
  • ANM - Agência Nacional de Mineração: 27
Para a autorização dos concursos, a ministra ressaltou que foram observados alguns critérios como o tempo desde o último edital, proporção entre número de vagas e o número de cargos aprovados no órgão, entre outros pontos. Segundo ela, o atual quantitativo de servidores do Poder Executivo federal está muito inferior ao que seria necessário para a prestação de serviços à população. Entre 2018 e 2023, conforme a ministra, 75,6 mil vagas deixaram de existir.
“É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior", ressaltou Esther Dweck.

Concursos já autorizados

Em junho deste ano, a ministra havia autorizado o preenchimento de 4.436 vagas em diferentes órgãos e ministérios. Os editais devem ser publicados entre outubro e dezembro, conforme a data de autorização dos concursos. Desde o início do ano, já foram liberadas mais de 23 mil oportunidades.
  • Nomeações de aprovados autorizadas: 1.253
  • Concursos já autorizados: 5.666 novos
  • Concursos autorizados nesta terça: 2.480
  • Nomeações de aprovados autorizadas nesta terça: 546
  • Ampliação de professores e técnicos: 5.000
  • Processo seletivo simplificado para temporários: 8.141
Governo federal abre 3.200 vagas para servidor em 22 concursos

LEIA MAIS 

184 concursos e seleções têm mais de 44 mil vagas em todo o país

30 concursos com 6.866 vagas serão abertos até dezembro de 2023

Governo anuncia 4.436 novas vagas em concursos para 20 órgãos federais

Como usar o ChatGPT para estudar para concursos públicos

Governo Lula quer mudar regras para concursos públicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Banco Central ANTT ANAC
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados