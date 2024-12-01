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São 181 editais

Governo do ES, Ufes e prefeituras: 14 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 18:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 dez 2024 às 18:49
O último mês do ano começa com mais de 14 mil vagas efetivas e temporárias em 181 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As seleções podem ser disputadas por candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades) lançou edital para contratar um pedagogo e um assistente social temporários. A remuneração é de R$ 5.349, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até 6 de dezembro.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem quatro postos para professor, com salário de até R$ 10.481. As chances são para Genética, Ciências da Computação, Direito e Engenharia Elétrica. As inscrições podem ser feitas de 9 de dezembro a 13 de janeiro.
UFES
Ufes tem oportunidades para a contratação de professores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, tem dois processos seletivos para a contratação de pessoal temporário. Um dos editais prevê a contratação de professores, enquanto o segundo é para diversos cargos. As inscrições começam nos dias 5 e 6 de dezembro, respectivamente. Os ganhos passam de R$ 4,5 mil.
Há oportunidades ainda para professores em Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. O atendimento aos candidatos ocorre no dia 8 de dezembro. Os selecionados terão salário de até R$ 3.030.
Seguem até o dia 17 de dezembro as inscrições para o concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM). A oferta é de 220 vagas, sendo quatro para o Espírito Santo. A remuneração pode chegar a R$ 12.828.

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