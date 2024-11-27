Oito concursos públicos para ficar de olho ainda em 2024

01

SEDU

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público com 1.290 vagas em breve. A previsão é de que o edital seja divulgado até dezembro de 2024. Serão 290 oportunidades para agente de suporte educacional, 60 para pedagogos e 940 para professores. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018. O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas.

02

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O Poder Legislativo do Espírito Santo prepara concurso com 40 vagas para cargos de procurador, consultor e técnico sênior. A remuneração varia de R$ 4.200 a R$ 13.700. As oportunidades poderão ser disputadas por candidatos de níveis médio e superior. A intenção do presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil), é divulgar o edital ainda este ano.

03

PREFEITURA DE CARIACICA

O município deve abrir em breve concurso público com mais de 400 vagas em diversos cargos. Em meados deste ano, a prefeitura havia anunciado a contratação de mais de 600 servidores, sendo que deste total, 137 oportunidades foram destinadas a cargos do magistério. Os ganhos variam de R$ 1.785 a R$ 11.550.

04

PREFEITURA DE PINHEIROS

A página oficial já foi criada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). Ainda não há informações sobre os cargos e o total de vagas que serão oferecidas.

05

BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil prepara concurso para os cargos de agente de tecnologia e escriturário. O salário é de R$ 5,4 mil, somando os benefícios. O total de oportunidades ainda não foi divulgado. A previsão é de que o edital seja lançado até dezembro. O certame será organizado pela Fundação Cesgranrio, a mesma empresa responsável pelo Concurso Nacional Unificado (CNU).

06

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Uma portaria que fixa as atribuições comuns e básicas e os requisitos dos cargos de analista e técnico foi publicada nos últimos dias pelo Ministério Público da União, o que aumenta a expectativa para publicação de edital. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) já foi definida como organizadora do concurso. O salário varia de R$ 9.052 a R$ 14.852.

07

EMBRAPA

A página oficial do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) já foi criada. Serão 1.027 vagas para as carreiras de assistente, técnico, analista e pesquisador. O salário varia de R$ 2.186 a R$ 12.814. O edital deve ser publicado nos próximos dias pelo Cebraspe.

08

PRÉ-SAL PETRÓLEO