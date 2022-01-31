O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai abrir concurso com 219 vagas em breve. O governo do Espírito Santo já autorizou as novas contratações, que também estão previstas no orçamento estadual deste ano. Ao todo, serão preenchidas 100 oportunidades imediatas e as demais para formação de cadastro de reserva.
Na última sexta-feira (28), o órgão definiu os integrantes responsáveis pelo processo seletivo. Os nomes foram publicados no Diário Oficial. Os participantes serão encarregados de planejar, organizar e executar os trabalhos referentes ao processo seletivo para os cargos efetivos, do quadro permanente de pessoal.
Governo do ES prepara concurso público com 219 vagas no Incaper
Os postos serão para cargos de agente de pesquisa e inovação, agente de suporte em desenvolvimento rural, analista de suporte em desenvolvimento rural, técnico em desenvolvimento rural, técnico de suporte em desenvolvimento rural e assistente de suporte em desenvolvimento rural, de acordo com o instituto.
As formações e especializações dos profissionais que deverão ocupar os cargos serão definidos posteriormente. Ainda não há definições sobre salários e publicação de edital.
O último concurso do Incaper foi realizado em 2011. Na época, foram oferecidas 75 vagas de níveis técnico e superior. O salário, na época, era de R$ 1.089,25 e R$ 4.127,67, respectivamente.