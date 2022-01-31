Governo do ES prepara concurso público com 219 vagas no Incaper

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ) vai abrir concurso com 219 vagas em breve. O governo do Espírito Santo já autorizou as novas contratações, que também estão previstas no orçamento estadual deste ano. Ao todo, serão preenchidas 100 oportunidades imediatas e as demais para formação de cadastro de reserva.

Na última sexta-feira (28), o órgão definiu os integrantes responsáveis pelo processo seletivo. Os nomes foram publicados no Diário Oficial. Os participantes serão encarregados de planejar, organizar e executar os trabalhos referentes ao processo seletivo para os cargos efetivos, do quadro permanente de pessoal.

Estudo para concurso público Crédito: Pixabay

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Os postos serão para cargos de agente de pesquisa e inovação, agente de suporte em desenvolvimento rural, analista de suporte em desenvolvimento rural, técnico em desenvolvimento rural, técnico de suporte em desenvolvimento rural e assistente de suporte em desenvolvimento rural, de acordo com o instituto.

As formações e especializações dos profissionais que deverão ocupar os cargos serão definidos posteriormente. Ainda não há definições sobre salários e publicação de edital.