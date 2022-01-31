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Vários cargos

Governo do ES prepara concurso público com 219 vagas no Incaper

Do total de oportunidades, 100 são para preenchimento imediato e as demais para cadastro de reserva; comissão já trabalha na elaboração do edital

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 15:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 jan 2022 às 15:02
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai abrir concurso com 219 vagas em breve. O governo do Espírito Santo já autorizou as novas contratações, que também estão previstas no orçamento estadual deste ano. Ao todo, serão preenchidas 100 oportunidades imediatas e as demais para formação de cadastro de reserva.
Na última sexta-feira (28), o órgão definiu os integrantes responsáveis pelo processo seletivo. Os nomes foram publicados no Diário Oficial. Os participantes serão encarregados de planejar, organizar e executar os trabalhos referentes ao processo seletivo para os cargos efetivos, do quadro permanente de pessoal.
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Pixabay
Governo do ES prepara concurso público com 219 vagas no Incaper
Os postos serão para cargos de agente de pesquisa e inovação, agente de suporte em desenvolvimento rural, analista de suporte em desenvolvimento rural, técnico em desenvolvimento rural, técnico de suporte em desenvolvimento rural e assistente de suporte em desenvolvimento rural, de acordo com o instituto.
As formações e especializações dos profissionais que deverão ocupar os cargos serão definidos posteriormente. Ainda não há definições sobre salários e publicação de edital.
O último concurso do Incaper foi realizado em 2011. Na época, foram oferecidas 75 vagas de níveis técnico e superior. O salário, na época, era de R$ 1.089,25 e R$ 4.127,67, respectivamente.

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