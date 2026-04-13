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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 07:53

A semana será marcada por ajustes emocionais que fortalecerão decisões futuras (Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock)
A semana será marcada por ajustes emocionais que fortalecerão decisões futuras Crédito: Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock
Esta semana trará movimentações internas importantes que refletirão no mundo externo. O baralho cigano indica ajustes emocionais que fortalecerão decisões futuras. Segundo o mestre Ravi Vidya, o equilíbrio interno trará prosperidade. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano precisará de foco no trabalho (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O ariano precisará de foco no trabalho Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “A Foice” pede decisões rápidas. Será importante evitar agir por impulso. No amor , haverá cuidado com cortes bruscos. No trabalho, será necessário foco.

Touro

O taurino passará por um período de estabilidade (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O taurino passará por um período de estabilidade Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “A Casa” indica estabilidade. Será importante focar o essencial. No amor, haverá segurança. No trabalho, haverá base sólida.

Gêmeos

O geminiano precisará manter uma comunicação clara nos relacionamentos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O geminiano precisará manter uma comunicação clara nos relacionamentos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “Os Pássaros” indica agitação mental. Será necessário cuidado com a ansiedade. No amor, será essencial manter uma comunicação clara. No trabalho, será importante a organização.

Câncer

O canceriano viverá um período propício para o crescimento (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O canceriano viverá um período propício para o crescimento Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “A Árvore” aponta para o crescimento. Será necessário ter paciência. No amor, haverá amadurecimento. No trabalho, haverá evolução.

Leão

O leonino receberá mais destaque no trabalho (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O leonino receberá mais destaque no trabalho Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “O Sol” indica ampliação de sucesso. Haverá reconhecimento. No amor, haverá brilho. No trabalho , haverá destaque.

Virgem

O virginiano precisará observar mais antes de agir (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O virginiano precisará observar mais antes de agir Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “O Livro” pede análise. Será importante observar antes de agir. No amor, haverá discrição. No trabalho, será necessário estratégia.

Libra

A harmonia estará em alta na vida do libriano (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
A harmonia estará em alta na vida do libriano Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “O Buquê” traz boas energias. A harmonia estará em alta. No amor, haverá carinho. No trabalho, haverá elogios.

Escorpião

O escorpiano precisará usar o poder com equilíbrio (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O escorpiano precisará usar o poder com equilíbrio Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “O Urso” fala de poder. Será importante utilizá-lo com equilíbrio. No amor, será necessário evitar o controle. No trabalho, haverá liderança.

Sagitário

O sagitariano terá mais clareza no amor (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O sagitariano terá mais clareza no amor Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “Os Caminhos” indica escolhas. Será necessário definir uma direção. No amor, haverá clareza. No trabalho, haverá decisão.

Capricórnio

O capricorniano precisará ter cuidado com a frieza no relacionamento (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O capricorniano precisará ter cuidado com a frieza no relacionamento Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “A Torre” reforça o foco. A estrutura estará em destaque. No amor, será necessário cuidado com a frieza. No trabalho, haverá responsabilidade.

Aquário

O aquariano terá um período de mais inspiração (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O aquariano terá um período de mais inspiração Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “A Estrela” traz inspiração. Novas ideias surgirão. No amor, haverá conexão. No trabalho, haverá inovação.

Peixes

O pisciano precisará ter atenção aos excessos (Imagem: una_llenella | Shutterstock)
O pisciano precisará ter atenção aos excessos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock
A carta “Os Peixes” indica fluxo. Será necessário atenção aos excessos. No amor, haverá intensidade. No trabalho, haverá ganhos.
Por Ravi Vidya
O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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