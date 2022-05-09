Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Fundação de Saúde abre 40 vagas no ES com salário de até R$ 7,2 mil
Vários níveis de escolaridade

Fundação de Saúde abre 40 vagas no ES com salário de até R$ 7,2 mil

Inscrições podem ser feitas até 22 de maio de 2022

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 14:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 mai 2022 às 14:36
Oportunidade para médicos
Oportunidade para médicos na Inova Capixaba Crédito: Freepik
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba), que faz a gestão de hospitais da Grande Vitória, vai contratar 40 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O processo seletivo está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
A remuneração varia de R$ 1.375,00 a R$ 7.200, conforme a titulação e a jornada de trabalho que é de 100 a 220 horas mensais.
As inscrições podem ser feitas até 22 de maio de 2022, no site da organizadora.  A taxa de participação varia de R$ 20 a R$ 30.
Os candidatos serão avaliados em duas etapas: prova de títulos e convocação para apresentação e validação da documentação.
A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Fundação Inova Capixaba.
CONFIRA AS VAGAS
  • Analista clínico - agência transfusional
  • Analista contábil
  • Analista de desenvolvimento de Rh
  • Analista de engenharia clínica (2)
  • Analista de ensino e pesquisa (1)
  • Analista de folha de pagamento
  • Analista de infraestrutura de TI
  • Analista de licitações
  • Analista de manutenção predial (1)
  • Analista de patrimônio (1)
  • Analista de sistemas de TI
  • Analista de suprimentos
  • Analista gestão da qualidade
  • Assistente administrativo Contábil - financeiro
  • Assistente administrativo de compras
  • Assistente administrativo de desenvolvimento de Rh
  • Assistente administrativo de educação permanente
  • Assistente administrativo de faturamento hospitalar
  • Assistente administrativo de folha de pagamento
  • Auxiliar de almoxarifado
  • Auxiliar de farmácia
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Camareira (1)
  • Copeiro - área hospitalar (1)
  • Enfermeiro CCIH
  • Enfermeiro CME
  • Enfermeiro da qualidade
  • Enfermeiro de centro cirúrgico (1)
  • Enfermeiro de educação permanente
  • Enfermeiro de hemodinâmica (1)
  • Enfermeiro de internação domiciliar
  • Enfermeiro de nefrologia / hemodiálise
  • Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente
  • Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e/ou cirúrgica adulto
  • Enfermeiro de unidade internação A.V.C (1)
  • Enfermeiro do trabalho - área hospitalar
  • Enfermeiro gerenciamento de risco (2)
  • Enfermeiro NIR
  • Enfermeiro unidade de internação neurocirurgia
  • Enfermeiro unidade de internação ortopédica
  • Enfermeiro unidade de internação vascular
  • Enfermeiro unidade de terapia intensiva adulto
  • Enfermeiro urgência e emergência adulto
  • Enfermeiro urgência e emergência adulto pediátrico
  • Farmacêutico clínico
  • Farmacêutico hospitalar (1)
  • Fisioterapeuta
  • Fisioterapeuta - Unidade de Terapia Intensiva
  • Médico - cardiologista
  • Médico - hematologista e hemoterapia (1)
  • Médico - regulação (1)
  • Médico da qualidade (1)
  • Médico de diagnóstico por imagem (1)
  • Médico do trabalho (1)
  • Médico radiologista e diagnóstico por Imagem (1)
  • Técnico de imobilização área hospitalar
  • Técnico de laboratório
  • Técnico de radiologia
  • Técnico de refrigeração
  • Técnico de TI área hospitalar
  • Técnico eletricista
  • Técnico em eletrotécnica manutenção predial
  • Técnico em enfermagem - acolhimento (1)
  • Técnico em enfermagem - centro cirúrgico (1)
  • Técnico em enfermagem - centro de material esterilizado (1)
  • Técnico em enfermagem - hemodiálise (1)
  • Técnico em enfermagem - hemodinâmica (1)
  • Técnico em enfermagem - internação domiciliar (1)
  • Técnico em enfermagem - nefrologia - hemodiálise (1)
  • Técnico em enfermagem - Unidade de Internação Clínica Médica e ou Cirúrgica - adulto (1)
  • Técnico em enfermagem - Unidade de Internação Clínica Médica e ou Cirúrgica - Pediátrica; Técnico em enfermagem - centro cirúrgico - instrumentação (1)
  • Técnico em enfermagem - unidade internação - Avc (1)
  • Técnico em enfermagem - unidade internação clínica ortopédica (1)
  • Técnico em enfermagem - unidade internação neurocirurgia (1)
  • Técnico em enfermagem - unidade internação vascular (1)
  • Técnico em enfermagem CCIH
  • Técnico em enfermagem internação pediátrica
  • Técnico em enfermagem para transporte interno hospitalar
  • Técnico em enfermagem Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) - adulto (1)
  • Técnico em enfermagem unidade hospitalar (1)
  • Técnico em enfermagem urgência e emergência - adulto (1)
  • Técnico em nutrição - área hospitalar (1)
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico hidráulico (2)

LEIA MAIS

Conquiste uma vaga: 145 seleções e concursos abertos com 21 mil chances

Polícia Civil do ES confirma organizadora de concurso público

Justiça determina dispensa de papanicolau a aprovadas em concurso da Ufes

PM do ES divulga o que estudar para fazer os próximos concursos

Tribunal de Contas do ES vai abrir concurso com 20 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Empregos (ES) espírito santo Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados