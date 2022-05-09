Fundação de Saúde abre 40 vagas no ES com salário de até R$ 7,2 mil

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba), que faz a gestão de hospitais da Grande Vitória, vai contratar 40 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O processo seletivo está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
A remuneração varia de R$ 1.375,00 a R$ 7.200, conforme a titulação e a jornada de trabalho que é de 100 a 220 horas mensais.
As inscrições podem ser feitas até 22 de maio de 2022, no site da organizadora. A taxa de participação varia de R$ 20 a R$ 30.
Os candidatos serão avaliados em duas etapas: prova de títulos e convocação para apresentação e validação da documentação.
A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Fundação Inova Capixaba.
CONFIRA AS VAGAS
- Analista clínico - agência transfusional
- Analista contábil
- Analista de desenvolvimento de Rh
- Analista de engenharia clínica (2)
- Analista de ensino e pesquisa (1)
- Analista de folha de pagamento
- Analista de infraestrutura de TI
- Analista de licitações
- Analista de manutenção predial (1)
- Analista de patrimônio (1)
- Analista de sistemas de TI
- Analista de suprimentos
- Analista gestão da qualidade
- Assistente administrativo Contábil - financeiro
- Assistente administrativo de compras
- Assistente administrativo de desenvolvimento de Rh
- Assistente administrativo de educação permanente
- Assistente administrativo de faturamento hospitalar
- Assistente administrativo de folha de pagamento
- Auxiliar de almoxarifado
- Auxiliar de farmácia
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Camareira (1)
- Copeiro - área hospitalar (1)
- Enfermeiro CCIH
- Enfermeiro CME
- Enfermeiro da qualidade
- Enfermeiro de centro cirúrgico (1)
- Enfermeiro de educação permanente
- Enfermeiro de hemodinâmica (1)
- Enfermeiro de internação domiciliar
- Enfermeiro de nefrologia / hemodiálise
- Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente
- Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e/ou cirúrgica adulto
- Enfermeiro de unidade internação A.V.C (1)
- Enfermeiro do trabalho - área hospitalar
- Enfermeiro gerenciamento de risco (2)
- Enfermeiro NIR
- Enfermeiro unidade de internação neurocirurgia
- Enfermeiro unidade de internação ortopédica
- Enfermeiro unidade de internação vascular
- Enfermeiro unidade de terapia intensiva adulto
- Enfermeiro urgência e emergência adulto
- Enfermeiro urgência e emergência adulto pediátrico
- Farmacêutico clínico
- Farmacêutico hospitalar (1)
- Fisioterapeuta
- Fisioterapeuta - Unidade de Terapia Intensiva
- Médico - cardiologista
- Médico - hematologista e hemoterapia (1)
- Médico - regulação (1)
- Médico da qualidade (1)
- Médico de diagnóstico por imagem (1)
- Médico do trabalho (1)
- Médico radiologista e diagnóstico por Imagem (1)
- Técnico de imobilização área hospitalar
- Técnico de laboratório
- Técnico de radiologia
- Técnico de refrigeração
- Técnico de TI área hospitalar
- Técnico eletricista
- Técnico em eletrotécnica manutenção predial
- Técnico em enfermagem - acolhimento (1)
- Técnico em enfermagem - centro cirúrgico (1)
- Técnico em enfermagem - centro de material esterilizado (1)
- Técnico em enfermagem - hemodiálise (1)
- Técnico em enfermagem - hemodinâmica (1)
- Técnico em enfermagem - internação domiciliar (1)
- Técnico em enfermagem - nefrologia - hemodiálise (1)
- Técnico em enfermagem - Unidade de Internação Clínica Médica e ou Cirúrgica - adulto (1)
- Técnico em enfermagem - Unidade de Internação Clínica Médica e ou Cirúrgica - Pediátrica; Técnico em enfermagem - centro cirúrgico - instrumentação (1)
- Técnico em enfermagem - unidade internação - Avc (1)
- Técnico em enfermagem - unidade internação clínica ortopédica (1)
- Técnico em enfermagem - unidade internação neurocirurgia (1)
- Técnico em enfermagem - unidade internação vascular (1)
- Técnico em enfermagem CCIH
- Técnico em enfermagem internação pediátrica
- Técnico em enfermagem para transporte interno hospitalar
- Técnico em enfermagem Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) - adulto (1)
- Técnico em enfermagem unidade hospitalar (1)
- Técnico em enfermagem urgência e emergência - adulto (1)
- Técnico em nutrição - área hospitalar (1)
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico hidráulico (2)