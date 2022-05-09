Fundação de Saúde abre 40 vagas no ES com salário de até R$ 7,2 mil

Oportunidade para médicos na Inova Capixaba Crédito: Freepik

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba), que faz a gestão de hospitais da Grande Vitória , vai contratar 40 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O processo seletivo está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

A remuneração varia de R$ 1.375,00 a R$ 7.200, conforme a titulação e a jornada de trabalho que é de 100 a 220 horas mensais.

As inscrições podem ser feitas até 22 de maio de 2022, no site da organizadora . A taxa de participação varia de R$ 20 a R$ 30.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas: prova de títulos e convocação para apresentação e validação da documentação.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Fundação Inova Capixaba.

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