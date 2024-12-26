O Espírito Santo tem 11 concursos públicos e processos seletivos abertos, que somam mais de 2.600 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 17.978,62 na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários. São 545 vagas imediatas em todo o país, nas áreas administrativa, assistencial e médica. No Espírito Santo, há uma chance imediata e formação de cadastro de reserva no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).
As inscrições para o certame da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) seguem até o dia 21 de janeiro de 2025. A oferta é de 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.
A Prefeitura de Viana anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Tem postos para auxiliar de saúde bucal, psicólogo, farmacêutico, médico do trabalho, entre outras funções. A remuneração pode chegar a R$ 4.613. Os interessados têm até 5 de janeiro para garantir a participação.
ES tem 11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 17 mil
Em Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, o concurso visa preencher 29 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959. As inscrições podem ser feitas de 30 de dezembro a 10 de fevereiro.
Já o Ministério da Previdência Social lançou edital de concurso público com 500 vagas para o cargo de peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Do total de oportunidades, 250 imediatas e 250 para formação de cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, são três oportunidades imediatas. A remuneração inicial do cargo é de R$ 14.166,99, já somando o salário-base e a gratificação de desempenho de atividade médico-pericial. Os interessados podem se inscrever até 9 de janeiro de 2025.