ES tem 11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 17 mil

A Prefeitura de Viana anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Tem postos para auxiliar de saúde bucal, psicólogo, farmacêutico, médico do trabalho, entre outras funções. A remuneração pode chegar a R$ 4.613. Os interessados têm até 5 de janeiro para garantir a participação.