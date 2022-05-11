Corpo de Bombeiros do ES prorroga inscrições de concurso; veja detalhes

Bombeiros combatem incêndio em apartamento em Vitória Crédito: Fernando Madeira

As inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram prorrogadas até 7 de junho. O edital de retificação foi publicado nesta quarta-feira, dia 11 de maio, no Diário Oficial do Estado. São 120 vagas para o cargo de soldado combatente.

O atendimento ocorre até as 23h59 do último dia do prazo, no site do Idecan , empresa responsável pela seleção. Para participar do certame, é necessário ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B.

As provas continuam marcadas para 3 de julho. Os locais e horário dos exames serão divulgados em 24 de junho.

CONFIRA OS ITENS DO EDITAL

VAGAS

120 para soldados combatentes. Do total de oportunidades, 17% reservadas aos negros e 3% aos indígenas.

VENCIMENTOS

Durante o curso de formação: R$ 1.505,95, mais R$ 300 de auxílio-alimentação;

Após a incorporação: R$ 3.735,79, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Efetua trabalhos gerais no Corpo de Bombeiros Militar, tanto nos locais de sinistro onde exerce as funções de operador de equipamentos de resgate, salvamento, combate a incêndios ou emergências ambientais, quanto no dia a dia do aquartelamento realizando a manutenção básica das instalações e auxiliando nas rotinas administrativas.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Combater incêndios urbanos;

Realizar atividades de salvamento terrestre (ex.: desencarceramento, resgate em espaço confinado, resgate em estruturas colapsadas)

Realizar busca de pessoas em locais de difícil acesso;

Realizar resgate em alturas (ex.: fachadas de edifícios, montanhas e pontes)

Realizar salvamentos aquáticos;

Atuar como mergulhador em busca de vítimas ou bens submersos

Atender a diversos tipos de emergências ambientais (ex.: incêndios florestais, corte de árvores e derramamento/vazamento de produtos perigosos);

Prestar atendimento de primeiros socorros, conforme a necessidade do caso;

Efetuar vistorias técnicas de regularização, conforme norma específica;

Efetuar a manutenção básica de equipamentos operacionais;

Executar a guarda das instalações físicas;

Efetuar o atendimento na recepção das Seções de Atividades Técnicas;

Auxiliar nas atividades administrativas realizadas nas diversas seções do CBMES;

Dirigir, operar e manutenir viaturas;

Ações de defesa civil;

Submeter-se ao regime e Leis dos Militares Estaduais.

CARREIRA

O cargo de soldado é o primeiro da carreira das praças, na qual os integrantes podem galgar ainda os cargos de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento, Subtenente, 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão, dependendo das condições de promoção e da disponibilidade de vagas, conforme Lei Complementar Estadual nº 911/2019 e Quadro Organizacional da corporação.

REQUISITOS

Ter, no mínimo, 18 anos de idade, na data da matrícula no curso de formação e, no máximo, 28 anos de idade, no primeiro dia de inscrição do concurso;

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres;

Estar em dia com as obrigações junto à Justiça Eleitoral;

Estar em dia com as obrigações militares, se for do sexo masculino, devendo ser portador do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação e não ter sido afastado do Serviço Militar, seja por reforma, demissão, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, seja por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer das Forças Armadas ou Auxiliares.

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”.

Ter escolaridade mínima de ensino médio completo ou equivalente reconhecido pelo órgão

competente.

INSCRIÇÕES

Taxa: R$ 79;

R$ 79; Prazo: até as 23h59 do dia 7 de junho de 2022, somente via Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br.

ETAPAS

Prova objetiva e avaliação de títulos (Apresentação de Carteira Nacional de Habilitação). Exame de Aptidão Física. Consistirá da aplicação de testes estabelecidos na tabela de Aplicação do Teste de Avaliação Física, mediante apresentação pelo candidato de Laudo Médico para fins de teste de aptidão física. Inspeção de Saúde. Consistirá na avaliação de Exames Psicossomáticos e Biomédicos dos candidatos. Avaliação Psicológica. Exame Toxicológico. Consiste na verificação de uso de substância ilícita por meio de exame específico de espectrometria de massa em amostra de queratina. Investigação Social. Consistirá de investigações a serem realizadas pelo Assessoria de Inteligência (AI) do CBMES para verificar a compatibilidade da idoneidade moral e conduta social dos candidatos com o ingresso na carreira de bombeiro militar. Consistirá na Apresentação dos Candidatos aprovados até a 7ª etapa, nos limites das vagas oferecidas, ao Centro de Recursos Humanos, para entrega dos documentos para matrícula no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar (CFSd-BM). Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar.

Todas as etapas serão realizadas, preferencialmente, na cidade de Vitória.

PROVAS ESCRITAS

Língua Portuguesa (20 questões)

Matemática (25)

História do Brasil (10)

Geografia (10)

Física (15)

Química (15

Biologia (20)

A prova escrita de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 120,00 pontos.

Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que não tenha obtido a nota zero em nenhuma das áreas de conhecimento.

QUANDO SERÁ A PROVA

No dia 3 de julho de 2022, em Vitória. Os candidatos terão que responder as questões em 4h30.

CONVOCAÇÃO

A primeira etapa consiste na aplicação das provas objetivas e avaliação de títulos, que vai classificar os 1.000 primeiros candidatos, respeitados os empatados em última posição, os quais serão submetidos às demais etapas, apenas se aprovados.

TESTE DE ATIVIDADE FÍSICA

Contará com os seguintes exercícios que serão aplicados nessa ordem:

Barra estática (Para o gênero feminino);

Flexão de barra fixa (Para o gênero masculino);

Abdominal remador em 60 segundos;

Apoio de frente sobre o solo;

Corrida de 2400m;

200m de natação aplicada no mar.

Os testes serão realizados em dois dias, sendo que no primeiro de barra estática, flexão de barra fixa, abdominal remador, apoio de frente sobre o solo e corrida de 2400m, nesta ordem. No segundo dia, haverá a natação aplicada no mar.

CRONOGRAMA