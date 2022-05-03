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Concursos PF e PRF: Bolsonaro vai autorizar 2 mil novas convocações

Aval vai permitir que novas turmas iniciem a formação em breve;  presidente solicitou ao ministro da Justiça aditivo para ampliar a oferta de vagas

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2022 às 14:15
O presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu encaminhar uma autorização para a convocação de 2 mil aprovados nos concursos das Polícias Federal e Rodoviária Federal (PRF). O aval vai permitir que novas turmas iniciem a formação em breve.
O chefe do Poder Executivo solicitou este aditivo justificando a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) pelo Congresso na semana passada. O texto acrescenta R$ 2,57 bilhões no Orçamento para despesas do governo com o pessoal, encargos sociais e programas.
Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$ 1 milhão em drogas na Serra
Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$ 1 milhão em drogas na Serra Crédito: Divulgação / PRF
“Faz um aditivo e pede 1.000 vagas para cada força“, disse o presidente em telefonema com o Ministro da Justiça, Anderson Torres. A solicitação do titular da pasta será encaminhada para o secretário especial de Desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.
Segundo Bolsonaro, as novas turmas serão formadas ainda em 2022. A expectativa é de que em breve o aditivo para a chamada de mais aprovados seja publicado no Diário Oficial da União.
Os concursos da PF e da PRF foram lançados em janeiro de 2021, com 1.500 vagas cada. Todas as oportunidades foram para profissionais de nível superior.

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