Concursos PF e PRF: Bolsonaro vai autorizar 2 mil novas convocações

O chefe do Poder Executivo solicitou este aditivo justificando a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) pelo Congresso na semana passada. O texto acrescenta R$ 2,57 bilhões no Orçamento para despesas do governo com o pessoal, encargos sociais e programas.

Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$ 1 milhão em drogas na Serra Crédito: Divulgação / PRF

“Faz um aditivo e pede 1.000 vagas para cada força“, disse o presidente em telefonema com o Ministro da Justiça, Anderson Torres. A solicitação do titular da pasta será encaminhada para o secretário especial de Desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

Segundo Bolsonaro, as novas turmas serão formadas ainda em 2022. A expectativa é de que em breve o aditivo para a chamada de mais aprovados seja publicado no Diário Oficial da União.