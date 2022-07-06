Concurso PM ES: últimos dias para se inscrever nas 1.052 vagas

Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) devem se apressar. Isso porque as inscrições para o concurso público com 1.052 vagas terminam nesta quinta-feira, dia 7 de julho. O certame é aberto a candidatos que tenham o ensino médio.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

1.000 para soldados combatentes

30 para soldado auxiliar de saúde (HPM)

22 para soldados músicos

Os candidatos podem garantir a participação até as 23h59, no endereço eletrônico do Instituto AOCP , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 74.

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 21 de agosto, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra).

CONFIRA AS REGRAS

VAGAS

1.000 para soldados combatentes , sendo 800 para ampla concorrência, 170 para negros e 30 para indígenas

, sendo 800 para ampla concorrência, 170 para negros e 30 para indígenas 30 para soldado auxiliar de saúde : técnico em farmácia (3), técnico em laboratório (3), técnico em saúde bucal (12), técnico em enfermagem (10) e técnico em veterinária (2)

: técnico em farmácia (3), técnico em laboratório (3), técnico em saúde bucal (12), técnico em enfermagem (10) e técnico em veterinária (2) 22 para soldados músicos: flautim em Dó (2), clarineta em Si bemol (8), saxofone tenor em Si bemol (2), trompa em Fá (2), trompete em Si bemol (2), trombone de vara em Si bemol (1), bombardino em Si bemol (2), tuba em Si bemol (2) e percussão (1)

REMUNERAÇÃO

O subsídio mensal é de R$ 1.505,96, acrescido de R$ 300 de auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso de formação, com aproveitamento, o candidato é promovido a soldado PM, com rendimento mensal de R$ 3.735,79, além do auxílio-alimentação de R$ 300.

REQUISITOS

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 metro para homens e de 1,60 metro para mulheres;



Estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos, mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça Eleitoral;

Estar em dia com suas obrigações militares se for do sexo masculino;

Serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que tiverem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;

Ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;

Ter nível médio de escolaridade, devidamente comprovado por meio de diploma, certificado ou declaração, reconhecido legalmente por Secretaria da Educação de qualquer das Unidades Federativas do país, ou pelo Ministério da Educação e Cultura.

INSCRIÇÕES

Até as 23h59 do dia 7 de julho, no site www.institutoaocp.org.br

VALOR DA TAXA

R$ 74

ETAPAS

O concurso público para provimento do cargo de soldado combatente será realizado em dez etapas:

1ª Exame Intelectual (prova objetiva e de redação) – Eliminatória e classificatória. Consistirá de uma prova objetiva contendo 80 questões de múltipla escolha e uma prova de redação. Executada pelo Instituto AOCP.

2ª Entrega de Documentação para Aferição de Idade – Eliminatória. Consistirá no recolhimento de documentação para aferição de idade máxima. Executada pelo Instituto AOCP.

3ª Teste de Aptidão Física – Eliminatória. Consistirá de um Teste de Aptidão Física (TAF). Executada pelo Instituto AOCP.

4ª Avaliação Psicológica – Eliminatório. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

5ª Investigação Social – Eliminatória. Consistirá em investigações a serem realizadas pela Diretoria de Inteligência (DInt) da PMES e visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES. Executada pela PMES.

6ª Exames de Saúde - Eliminatória Consistirá em inspeção de saúde procedida por uma Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde (DS) da PMES. Executada pela PMES.

7ª Classificação final para o Curso de Formação – Eliminatória e classificatória. Consistirá na divulgação da relação de candidatos aprovados nos limites das vagas. Executada pela PMES.

8ª Entrega da documentação para fins de Matrícula – Eliminatória. Consistirá no recolhimento de documentação exigida no Concurso, Anexo VI, para fins de matrícula do Curso de Formação de Soldados. Executada pela PMES.

9ª Realização do Curso de Formação – Eliminatória e classificatória. Executada pela PMES.

10ª Resultado Final e encerramento do Curso de Formação de Soldado Combatente - QPMP-C. Término do Concurso com publicação do resultado final em ordem de classificação obtida no Curso de Formação. Executada pela PMES.

Os candidatos ao cargo de soldado músico terão ainda prova prática de música, de caráter eliminatório. Para eles, esta será a 5ª etapa.

O QUE CAI NA PROVA OBJETIVA

Para soldados:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo

História do Brasil e do Espírito Santo

Para soldado auxiliar de saúde:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública e Gestão de Saúde

Área de Conhecimentos Específicos

Para soldado músico:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos de Música

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2022. Os exames serão realizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra).

O cartão de informação do candidato, contendo o local e horário dos testes, estará disponível no dia 15 de agosto de 2022.

Para ser aprovado, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:

Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e

Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

SOBRE A REDAÇÃO

Somente será corrigida a redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida e estiver classificado na prova objetiva até o limite de 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da ampla concorrência, negros e indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital.

A redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 40 pontos. O candidato deverá obter 20 pontos ou mais do total previsto, para não ser eliminado do concurso.

A avaliação será feita conforme os seguintes aspectos:

Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).

Atendimento à estrutura textual proposta.

Informatividade e argumentação.

Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.

O candidato disporá de, no mínimo, 15 e no máximo 30 linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 linhas permitida para a elaboração de seu texto.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Flexão na barra fixa

Abdominal remador

Agilidade

Corrida 2.400m