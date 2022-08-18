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1.111 vagas

Concurso da PM do ES tem quase 30 candidatos por vaga

Exames serão aplicados no próximo domingo, dia 21 de agosto; candidatos aos cargos de oficiais resolvem as questões pela manhã e os de soldados a tarde
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 ago 2022 às 10:29

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 10:29

Polícia Militar faz ação e reforça segurança no bairro Planalto Serrano, na Serra, depois de tiroteio e ameaças a profissionais da imprensa
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O concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo registrou a participação de 33.019 candidatos que estão na disputa pelas 1.111 vagas disponibilizadas pela corporação. Isso que dizer que são quase 30 inscritos por cada oportunidade. Os postos foram distribuídos por cinco editais. 
De acordo com a PM, a concorrência será da seguinte forma:
  • 29.300 para soldado combatente
  • 286 para soldado músico
  • 2.589 para 1º tenente médico
  • 81 para capitão oficial músico
  • 763 para soldado auxiliar de saúde
As provas do certame serão aplicadas neste domingo, dia 21 de agosto. Os locais dos exames já podem ser consultados pelos candidatos.  As avaliações serão realizadas nos turnos da manhã e tarde, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória.
Os candidatos devem conferir onde vão fazer os exames no site do Instituto Aocp, responsável pelos certames. O cartão de informações, contendo o horário e o local, deverá ser impresso pela pessoa inscrita. 
Pela manhã, farão as provas os inscritos para os cargos de oficiais músicos e de saúde. Para eles, o portão de acesso ao local das provas será aberto às 6h45 e fechado impreterivelmente às 7h30.
Na parte da tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de soldado combatente, músico e auxiliar de saúde resolverem as questões. Neste caso, os portões serão abertos às 13h45 e fechados impreterivelmente às 14h30.
As provas vão começar 15 minutos após o fechamento dos portões e terão a duração de cinco horas. A orientação da empresa organizadora é que o candidato chegue com 45 minutos de antecedência do horário de fechamento, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu documento de identidade e cartão de informação.
O concurso da Polícia Militar tem 1.111 vagas distribuídas por cinco editais, sendo 1.000 para soldado combatente, 30 para soldado auxiliar de saúde, 22 para soldado músico, 57 para oficiais da saúde e duas para oficiais músicos.

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