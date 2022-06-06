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Nível médio e técnico

Concurso da PM do ES: edital com 1.052 vagas sai nesta terça (7)

Serão mil oportunidades para soldados combatentes, 30 para o Hospital da Polícia Militar (HPM) e 22 para soldados da banda militar; inscrições ficarão abertas por 30 dias

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 15:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 jun 2022 às 15:10
Segurança - Policial militar
Polícia Militar vai ganhar reforço de novos soldados Crédito: Carlos Alberto Silva
O edital do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo será publicado nesta terça-feira, dia 7 de junho. A oferta será de 1.052 vagas. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande (PSB).

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As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
  • 1.000 para soldados
  • 30 para soldado auxiliar de saúde (HPM)
  • 22 para praças músicos
As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas do dia 7 de junho e seguem até 7 de julho, no site do Instituto AOCP
Para participar, os candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 no primeiro dia de inscrição no concurso. Também devem ter Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B". Já o requisito para soldado auxiliar de saúde é necessário ainda ter curso técnico nas áreas de Técnico em Saúde Bucal, Enfermagem, Veterinária, Farmácia e Laboratório.
Conforme informações do governo do Estado, o curso de formação de soldados é um Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública e tem a duração de 1.650 horas-aula.
Durante o período de estudo o aluno soldado recebe subsídio mensal no valor de R$ 1.505,96, mais de R$ 300 de auxílio-alimentação. Após a conclusão do curso, com aproveitamento, o candidato é promovido a soldado PM, com rendimento mensal de R$ 3.735,79, além do auxílio-alimentação de R$ 300.
A seleção compreenderá as seguintes etapas:
  • Prova objetiva e redação (eliminatório e classificatório); 
  • Entrega de documentação preliminar, aferição de idade (eliminatório e classificatório); 
  • Exame de aptidão física (eliminatório); 
  • Avaliação psicológica (eliminatório); 
  • Prova prática de música (somente para cargo de soldado músico); 
  • Investigação social (eliminatório); 
  • Exames de Saúde, incluindo toxicológico (ambos eliminatórios); 
  • Classificação final para fins de matrícula no curso de formação (classificatório e eliminatório);
  • Entrega de documentação final para candidatos classificados para matrícula no curso de formação, conforme turma (s) (eliminatório e classificatório);
  • Curso de Formação de soldados (eliminatório e classificatório para fins de resultado final do concurso);
  • Resultado final do concurso (classificatório com homologação de resultado do concurso).
A previsão da PM é de que os candidatos comecem o curso de formação no primeiro semestre do ano de 2023.
Na próxima semana, será publicado um segundo edital. Desta vez, serão 59 vagas distribuídas da seguinte maneira: 20 vagas para oficiais médicos, 20 para oficiais dentistas, 10 para oficiais enfermeiros , 5 para oficiais farmacêuticos bioquímicos e 2 para oficiais médicos veterinários, além de 2 chances serão para oficiais músicos. Ao todo, o governo do ES anunciou a abertura de 1.111 postos para serem preenchidos por concurso público.
Concurso da PM do ES - edital com 1.052 vagas sai nesta terça

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