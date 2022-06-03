Concurso da Defensoria Pública do ES terá 35 vagas e salário de R$ 24 mil

Defensoria Pública contará com novos defensores em breve Crédito: Divulgação/Defensoria Pública

O concurso público da Defensoria Pública do Espírito Santo vai preencher 35 vagas para o cargo de defensor. A remuneração pode chegar a R$ 24.950, a partir de novembro deste ano. A instituição confirmou que o processo seletivo será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Não haverá formação de cadastro de reserva.

A carreira exige que o candidato tenha curso superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de três anos de experiência comprovada na área jurídica.

“A realização do concurso é fundamental para o cumprimento da Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais até o final de 2022”, explica o defensor público-geral do Estado, Gilmar Alves Batista.

Segundo ele, a expectativa é interiorizar o atendimento da Defensoria Pública, levando acesso à Justiça para a maior quantidade possível de municípios do Estado.