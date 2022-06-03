Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Concurso da Defensoria Pública do ES terá 35 vagas e salário de R$ 24 mil
Nível superior

Concurso da Defensoria Pública do ES terá 35 vagas e salário de R$ 24 mil

Carreira exige que o candidato tenha curso superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de três anos de experiência comprovada na área jurídica

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 12:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jun 2022 às 12:12
Sede da Defensoria Pública estadual
Defensoria Pública contará com novos defensores em breve Crédito: Divulgação/Defensoria Pública
O concurso público da Defensoria Pública do Espírito Santo vai preencher 35 vagas para o cargo de defensor. A remuneração pode chegar a R$ 24.950, a partir de novembro deste ano. A instituição confirmou que o processo seletivo será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Não haverá formação de cadastro de reserva.
A carreira exige que o candidato tenha curso superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de três anos de experiência comprovada na área jurídica.
“A realização do concurso é fundamental para o cumprimento da Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais até o final de 2022”, explica o defensor público-geral do Estado, Gilmar Alves Batista.
Segundo ele, a expectativa é interiorizar o atendimento da Defensoria Pública, levando acesso à Justiça para a maior quantidade possível de municípios do Estado.
O último concurso da instituição foi realizado em 2016, também pela Fundação Carlos Chagas. A validade do certame terminou em 2019.

LEIA MAIS 

Defensoria Pública do ES define organizadora de concurso

Prepare-se! 181 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 32 mil

Taxa de inscrição de concurso para delegado do ES será de R$ 113

Tribunal de Contas do ES vai abrir concurso com 20 vagas

Prodest e Sedu contratam temporários com salário de R$ 4,8 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Defensoria Pública do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados