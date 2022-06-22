Como se preparar para o concurso da PM que vai contratar oficiais no ES

Oficiais da saúde vão trabalhar no Hospital da Polícia Militar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As provas objetivas e discursivas do concurso público para o quadro de oficiais músicos e da saúde serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2022. Faltando cerca de dois meses para os exames, os candidatos devem focar nos estudos para conquistar uma das vagas disponíveis no certame.

Para ser classificado, o edital faz algumas exigências:

Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na prova objetiva; e

Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

O processo seletivo oferece 59 postos, sendo 57 para 1º tenente do quadro de oficiais da saúde e dois para capitão do quadro de oficiais músicos. A remuneração é de R$ 9.478,27 e R$ 11.006,75, respectivamente. Os oficiais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 300.

As oportunidades para área da saúde são para médico (20), farmacêutico/bioquímico (5), dentista (20), enfermeiro (10) e médico veterinário (2). Os profissionais vão atuar no Hospital da Polícia Militar (HPM). Há ainda duas vagas para oficiais músicos.

Além de formação na área, o candidato precisa ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade entre 18 e 35 anos para oficiais médicos e 18 a 28 anos para os demais, entre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 14 de julho de 2022, no site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 82.

CONFIRA O QUE CAI NA PROVA OBJETIVA

CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa:

1. Compreensão, interpretação e inferências de textos.

2. Tipologia e Gêneros textuais.

3. Variação Linguística.

4. O processo de comunicação e as funções da linguagem.

5. Relações semântico-lexicais, como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e outras.

6. Norma ortográfica.

7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos.

8. Verbo.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência nominal e verbal.

11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação).

12. Pontuação.

13. Funções do “que” e do “se”.

14. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos.

15. Formação de palavras. Uso da Crase.

Raciocínio Lógico e matemático:

1. Estruturas lógicas.

2. Lógica de argumentação.

3. Diagramas lógicos.

4. Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais.

5. Relações, Equações de 1º e 2º graus, sistemas.

6. Inequações do 1º e do 2º grau.

7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua representação gráfica.

8. Matrizes e Determinantes.

9. Sistemas Lineares.

10. Análise Combinatória.

11. Geometria espacial.

12. Geometria de sólidos.

Conhecimentos Específicos de Música:

1. Compreensão dos períodos/estilos da história da música e das principais características; evolução histórica da banda de música em geral e no meio militar; conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das formas musicais; a função destes elementos para a decodificação da música; afinidade dos instrumentos; orquestração geral e a partir de uma parte de piano; uníssonos dos Instrumentos; afinação e sonoridade; harmonia; duplicação ou eliminação de notas do acorde; utilização de técnicas mecânicas e não mecânicas em bloco; efeitos e ornamentos como: legato, staccato, portamento, apogiatura, mordente, grupeto, trinado, floreio, vibratos e coloraturas; regência de banda; postura; gestos e sua aplicação; andamentos; fermata; dinâmica; agógica; aspectos práticos e teóricos da execução instrumental e afinação; escalas; rítmicas; leitura de partituras; modulação; enarmonia; transposição; acordes consonantes e dissonantes; cadências harmônicas.

1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE

CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA E GESTÃO DE SAÚDE - TODOS OS CARGOS

1. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde.

2. Evolução das políticas de saúde no Brasil.

3. Sistema Único de Saúde - SUS (Lei nº 8. 080/90 e Lei nº 8.142/90).

4. Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.

5. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde – COAP.

6. História natural e prevenção de doenças.

7. Epidemiologia.

8. Vigilância em Saúde e doenças de notificação compulsória.

9. Indicadores de níveis de saúde da população.

10. Sistemas de Informação em Saúde.

11. Notificação de doenças e agravos.

12. Participação popular e controle social.

13. Os Conselhos de Saúde.

14. Noções de planejamento em Saúde.

15. Os direitos dos usuários.

16. Humanização no SUS.

17. Políticas e Programas em Saúde Pública, Licitações e Contratos.

18. Princípios de Gestão de Materiais e Logística Aplicados.

19. Sistema de informação e gestão tecnológica.

20. Gestão de projetos em saúde.

21. Gestão de custos.

22. Planejamento Estratégico e Viabilidade de Investimentos em Saúde.

CONHECIMENTOS EM MEDICINA

1º TENENTE MÉDICO (PARA TODAS AS ESPECIALIDADES)

1. Medicina Interna: Rastreio e prevenção de doenças; princípios de cuidados paliativos; envelhecimento e medicina regenerativa.

2. Principais manobras semiológicas.

3. Sinais e sintomas: Abordagem às principais manifestações cardinais das doenças.

4. Manifestações clínicas/mucocutâneas das doenças sistêmicas.

5. Lesões elementares da pele.

6. Doenças infecto parasitárias: Principais síndromes clínicas causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos.

7. AIDS e suas complicações.

8. Doenças sexualmente transmissíveis.

9. Síndromes febris, dengue e Endocardite.

10. Febres virais hemorrágicas.

11. Endocrinologia e Metabolismo: Diabetes mellitus.

12. Diagnóstico diferencial das dislipidemias.

13. Obesidade e desnutrição.

14. Hipertireoidismo.

15. Hipotireoidismo.

16. Insuficiência Adrenal e hipoaldosteronismo.

17. Síndrome de Cushing.

18. Menopausa.

19. Alcoolismo e Abstinência Alcoólica.

20. Oncohematologia: Principais neoplasias, distúrbios hematopoiéticos e da hemostasia.

21. Interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das

anemias, leucopenias, policitemias, leucemias e linfomas.

22. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias.

23. Intercorrências clínicas dos pacientes oncológicos.

24. Trombofilias.

25. Síndrome de lise tumoral.

26. Sistema Cardiovascular: Arritmias.

27. Miocardiopatias.

28. Insuficiência cardíaca.

29. Hipertensão arterial.

30. Doenças coronarianas.

31. Doença valvar cardíaca.

32. Doenças da aorta.

33. Doença cardíaca na gestação.

34. Doença arterial periférica.

35. Doença venosa periférica.

36. Sistema Respiratório: Asma brônquica.

37. Enfisema pulmonar.

38. Bronquite crônica.

39. Doença pulmonar obstrutiva crônica.

40. Tabagismo.

41. Pneumotórax.

42. Doença pulmonar ocupacional.

43. Doença intersticial pulmonar.

44. Pneumonias.

45. Síndrome de insuficiência respiratória.

46. Tuberculose pulmonar - extrapulmonar.

47. Câncer de pulmão.

48. Tromboembolismo pulmonar.

49. Insuficiência respiratória aguda.

50. Sinusites.

51. Sistema Geniturinário: Avaliação clínica da função renal.

52. Importância clínica do exame simples de urina (EAS).

53. Choque.

54. Insuficiência renal aguda.

55. Insuficiência renal crônica.

56. Distúrbios ácido-base e hidroeletrolítico.

57. Acidoses tubulares renais.

58. Infecções urinárias.

59. Doenças glomerulares.

60. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva).

61. Doenças da próstata.

62. Princípios de diálise.

63. Sistema Gastrointestinal: Hemorragia digestiva.

64. Doenças do esôfago.

65. Doença ulceropéptica.

66. Gastrites.

67. Doenças funcionais do tubo digestivo.

68. Doença inflamatória intestinal.

69. Diagnóstico diferencial das diarreias e da síndrome disabsortiva.

70. Parasitoses intestinais.

71. Diarreia.

72. Câncer do estômago.

73. Câncer do cólon.

74. Câncer do pâncreas.

75. Pancreatites.

76. Icterícias.

77. Hepatites.

78 Cirroses e suas complicações.

79. Hepatopatia alcoólica.

80. Hepatopatia induzida por drogas.

81. Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose hepática.

82. Tumores hepáticos.

83. Doenças da vesícula e vias biliares.

84. Princípios sobre nutrição (enteral e parenteral).

85. Diagnóstico diferencial do abdome agudo.

86. Diverticulite e doença diverticular.

87. Sistema Osteoarticular: Osteoporose.

88. Osteoartrite.

89. Febre reumática.

90. Artrite reumatoide.

91. Vasculites.

92. Lúpus eritematoso sistêmico.

93. Síndrome antifosfolipídeo.

94. Esclerodermia e doenças relacionadas.

95. Síndrome de Sjogren.

96. Espondiloartropatias.

97. Sarcoidose.

98. Síndrome de Behçet.

99. Policondrite recidivante.

100. Gota e artropatias associadas a cristais.

101. Artrite reativa.

102. Fibromialgia.

103. Artrite séptica.

104. Fratura patológica.

105. Sistema Neurológico: Demências.

106. Meningoencefalites.

107. Doença de Parkinson.

108. Acidente vascular cerebral.

109. Síndromes paraneoplásicas.

110. Doenças desmielinizantes.

111. Esclerose múltipla e Esclerose lateral amiotrófica.

112. Principais síndromes neuromusculares.

113. Principais distúrbios psiquiátricos.

114. Hipertensão intracraniana.

115. Encefalopatias metabólicas.

116. Terapia Intensiva: Delirium.

117. Síndrome do desconforto respiratório agudo.

118. Abordagem ao paciente em choque.

119. Sepse, sepse grave e choque séptico.

120. Abordagem ao paciente em coma.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1º TENENTE MÉDICO

CARDIOLOGIA:

1. Fisiologia cardiovascular.

2. Semiologia cardiovascular.

3. Farmacologia cardiovascular.

4. Arritmias.

5. Doença coronariana aguda e crônica.

6. Dislipidemia e aterosclerose.

7. Valvopatias.

8. Hipertensão arterial.

9. Cardiopatias congênitas.

10. Doenças da aorta.

11. Exames complementares diagnósticos invasivos ou não.

12. Procedimentos cirúrgicos ou percutâneos.

13. Doenças pulmonares.

14. Endocardite infecciosa e febre reumática.

15. Cardiopatia e gravidez.

16. Emergências cardiovasculares.

17. Miocardiopatias.

18. Insuficiência cardíaca.

19. Doenças sistêmicas e o coração.

20. Doenças cardiovasculares no paciente idoso.

DERMATOLOGIA:

1. Fundamentos de Dermatologia.

2. Cuidado de pacientes imunossuprimidos.

3. Fototerapia.

4. Patologia cutânea.

5. Alterações morfológicas cutâneas epidermes dérmicas.

6. Afecções dos anexos cutâneos.

7. Foliculares.

8. Hidroses.

9. Tricoses.

10. Onicoses.

11. Infecções e infestações: dermatoses por vírus, dermatoses por riquétsias, piodermites e outras dermatoses por bactérias.

12. Tuberculoses e micobacterioses atípicas, hanseníase, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis.

13. Micoses superficiais e profundas.

14. Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias.

15. Dermatozoonoses.

16. Dermatoses por agentes químicos, físicos e mecânicos.

17. Inflamações e granulomas não infecciosos.

18. Inflamações não infecciosas.

19. Granulomas não infecciosos.

20. Dermatoses metabólicas.

21. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas.

22. Dermatoses por imunodeficiência.

23. Afecções congênitas e hereditárias.

24. Cistos e neoplasias.

25. Cistos.

26. Nevos organoides.

27. Tumores cutâneos benignos e malignos.

28 Terapêutica.

29. Terapêutica tópica.

30. Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia.

31. Cirurgia dermatológica.

32. Eletrocirurgia, eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese.

33. Quimiocirurgia.

34. Actinoterapia, laser terapia e radioterapia.

NEUROLOGIA:

1. Fisiopatogenia do SNC.

2. Semiologia dos estados alterados da consciência.

3. Doença cerebrovascular.

4. Isquemia e Hemorragia.

5. Tumores do SNC.

6. Epilepsia: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo.

7. Hipertensão intracraniana.

8. Doenças desmielinizantes.

9. Demências.

10. Neuropatias periféricas.

11. Doenças neurológicas com manifestações extrapiramidais.

12. Miopatias.

13. Miastemia grave e polimiosite, Diagnóstico de traumatismo cranioencefálico.

14. Doenças infecciosas e parasitarias do SNC.

15. Distúrbio do sono.

UROLOGIA:

1. Anatomia cirúrgica urológica.

2. Semiologia urológica.

3. Imaginologia do trato urinário.

4. Traumatismo urogenital.

5. Tumores renais.

6. Tumores da próstata.

7. Tumores de bexiga.

8. Tumores da suprarrenal.

9. Tumores do epitélio alto.

10. Tumores do testículo.

11. Tumores do pênis.

12. Litíase urinária.

13. Infecções urinárias.

14. Tuberculose urogenital.

15. Transplante renal.

16. Uropediatria.

17. Infertilidade masculina.

18. Disfunções sexuais masculinas.

19. Urologia feminina.

20. Uroneurologia.

21. Endourologia.

22. Cirurgia videolaparoscópica.

23. Doenças sexualmente transmissíveis.

24. Hipertensão renovascular.

25. Cirurgia da reconstrução urogenital.

26. Embriologia do trato geniturinário.

27. Urologia baseada em evidências.

PSIQUIATRIA:

1. Psicopatologia psiquiátrica: Psicopatologia e semiologia dos Transtornos mentais:

Semiologia Psiquiátrica.

2. Entrevista psiquiátrica.

3. Exame do estado mental.

4. A entrevista psiquiátrica.

5. Introdução geral à semiologia psiquiátrica.

6. A entrevista como paciente.

7. A consciência e suas alterações.

8. A atenção e suas alterações.

9. A orientação e suas alterações.

10. As vivências do tempo e do espaço e suas alterações.

11. A sensopercepção e suas alterações (incluindo a representação e a imaginação).

12. A memória e suas alterações.

13. Afetividade e suas alterações.

14. A vontade, a psicomotricidade e suas alterações.

15. O pensamento e suas alterações.

16. O juízo de realidade e suas alterações (o delírio).

17. A linguagem e suas alterações.

18. Funções psíquicas compostas e suas alterações: consciência e valoração do Eu, personalidade e inteligência.

19. A personalidade e suas alterações.

20. A inteligência e suas alterações.

21. Classificação diagnóstica em psiquiatria de acordo com a classificação internacional de doenças (CID-10).

22. Diagnóstico e Classificação em Psiquiatria.

23. Avaliação clínica e tratamento de transtornos mentais.

24. Epidemiologia, quadro clínico, prognóstico, comorbidades clínicas, diagnóstico diferencial, exames complementares e tratamentos relativos aos transtornos mentais: Esquizofrenia.

25. Esquizoafetivo.

26. Depressão.

27. Transtorno bipolar e comorbidades clínicas.

28. Transtornos de ansiedade.

29. Transtorno somatoforme.

30. Transtornos dissociativos (ou conversivos).

31. Transtornos por uso de substâncias.

32. Transtornos de personalidade.

33. Transtornos da alimentação.

34. Transtorno de atenção e hiperatividade na criança e no adulto.

35. Transtornos mentais orgânicos agudos e crônicos.

36. Terapias Biológicas: Princípios gerais de psicofarmacologia: Bases fisiológicas da psicofarmacologia.

37. Psicofarmacologia dos transtornos alimentares.

38. Tratamento farmacológico de dependência química.

39. Psicofarmacologia dos transtornos psicóticos.

40. Psicofarmacologia dos transtornos ansiosos.

41. Psicofarmacologia dos transtornos depressivos.

42. Psicofarmacologia do transtorno afetivo bipolar.

43. Psicofarmacologia no idoso.

44. Psicofarmacologia das emergências psiquiátricas.

45. Psicofarmacologia nas doenças clínicas.

46. Interações medicamentosas.

47. Psicofarmacologia na gestação e puerpério.

48. Urgências e emergências psiquiátricas: Suicídio e tentativa de suicídio.

49. Avaliação de risco de violência.

50. Agitação psicomotora e agressividade.

51. Aspectos psicofarmacológicos das urgências e emergências psiquiátricas.

52. Psiquiatria de ligação: Aspectos psiquiátricos e psicofarmacológicos relacionados a condições clínicas.

53. Interconsulta psiquiátrica no hospital geral.

54. Dor crônica e transtornos psiquiátricos.

55. Psiquiatria forense: Exame Pericial Psiquiátrico.

56. Exames e Avaliações Complementares em Psiquiatria Forense.

57. Perícia Criminal de Imputabilidade Penal.

58. Perícia Criminal de Dependência Química.

59. Exame de Superveniência De Doença Mental; Avaliação da Capacidade Civil.

60. Perícias Psiquiátricas Previdenciárias e Administrativas.

61. Implicações Forenses de alguns Transtornos Mentais (Transtornos Mentais Orgânicos, Transtornos por Uso de Substâncias Psicoativas, Transtornos Psicóticos, Transtornos do Humor, Parafilias e Crimes Sexuais, Transtornos do Controle dos Impulsos, Transtornos de Personalidade, Retardo Mental).

62. Simulação; Transtorno Mental e Prisão.

PEDIATRIA:

1. Condições de Saúde da Criança Brasileira.

2. Organização da atenção à criança.

3. Alimentação da criança.

4. O recém-nascido normal e patológico.

5. Programa de imunização.

6. Crescimento e desenvolvimento.

7. Desnutrição protéicocalórica.

8. Anemias na infância.

9. Diarreia aguda e crônica na criança.

10. Cardiopatias na criança.

11. Doenças respiratórias na criança.

12. Doenças no trato geniturinário na criança.

13. Doenças autoimunes e colagenoses na criança.

14. Doenças infecto-contagiosas mais frequentes na criança.

15. Parasitoses intestinais.

16. Dermatoses mais frequentes na criança.

17. Convulsões na criança.

18. Principais problemas ortopédicos na criança.

19. Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes na criança.

20. Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança.

21. Insuficiência Cardíaca.

22. Choque.

23. Ressuscitação cardiopulmonar.

24. Cetoacidose diabética.

25. Acidentes na infância: Prevenção e tratamento.

26. Abordagem da criança politraumatizada.

27. Síndrome de Maus-tratos.

28. Estatuto da criança e do adolescente, Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

CLÍNICO GERAL:

1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna.

2. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas.

3. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares.

4. Doenças gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepatopatias crônicas.

5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal.

6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos.

7. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias e gota.

8. Doenças infecciosas e terapia antibiótica.

9. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária.

10. Emergências clínicas.

11. Controle de infecções hospitalares.

12. Doenças neurológicas, AVC, polirradiculoneurites, polineurites e doenças periféricas.

13. Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.

REUMATOLOGIA:

1. Laboratório em reumatologia.

2. Exames por imagem em reumatologia.

3. Semiologia das doenças reumatológicas.

4. Estruturas morfológicas e funcionais das articulações.

5. Autoimunidade.

6. Autoanticorpos e sistema de complemento.

7. Reumatismo de partes moles.

8. Fibromialgia.

9. Lombalgias.

10. Osteoartrite.

11. Osteoporose e osteomalácia.

12. Osteopatias microcristalinas.

13. Artrites infecciosas.

14. Artropatia associada a doenças sistêmicas.

15. Artrite reumatoide.

16. Espondilite anquilosante.

17. Artropatia psoriática.

18. Artrite reativa.

19. Artrite das colopatias.

20. Febre reumática.

21. Síndrome do anticorpo antifosfolípide.

22. Síndrome Catastrófica.

23. Doença do Still do adulto.

24. Artropatia idiopática juvenil.

25. Lúpus eritematoso sistêmico.

26. Esclerose sistêmica.

27. Síndrome de Sjögren.

28. Doença mista do tecido conjuntivo.

29. Vasculite sistêmica.

30. Neoplasias articulares.

31. Miopatias inflamatórias.

32. Doenças autoinflamatórias.

ENDOCRINOLOGIA:

1. Apresentação comum das manifestações clínicas em endocrinologia.

2. Doença da hipófise e do hipotálamo.

3. Doenças da tireoide.

4. Doenças das paratireoides.

5. Doenças das suprarrenais.

6. Diabetes mellitus.

7. Testes dinâmicos em endocrinologia.

8. Interpretação dos testes em endocrinologia.

9. Diagnóstico e tratamento das doenças endocrinológicas e metabólicas no ciclo gravídico-puerperal.

10. Obesidade: avaliação, tratamento clínico e cirúrgico.

11. Osteoporose.

12. Distúrbios endócrinos e metabólicos na infecção pelo HIV.

13. Deficiência de vitamina D.

14. Emergências endocrinológicas.

15. Dislipidemias.

16. Hipogonadismo, infertilidade, amenorreia e disfunção erétil.

CIRURGIA VASCULAR:

1. Noções básicas de anatomia cirúrgica vascular.

2. Fisiologia da coagulação e da fibrinólise.

3. Fisiopatologia da aterosclerose.

4. Fisiopatologia da Isquemia e reperfusão.

5. O exame clínico do paciente vascular.

6. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares.

7. Angiografias.

8. Insuficiência arterial crônica de extremidades.

9. Vasculites.

10. Trombofilias.

11. Arteriopatias vasomotoras.

12. Aneurismas.

13. Síndromes do desfiladeiro cervical.

14. Insuficiência vascular visceral.

15. Pé Diabético.

16. Hipertensão renovascular.

17. Doença tromboembólica venosa.

18. Varizes e Insuficiência venosa crônica.

19. Linfangites e erisipela.

20. Linfedemas.

21. Úlceras de perna.

22. Oclusões arteriais agudas.

23. Traumatismos vasculares.

24. Bases da Cirurgia endovascular.

25. Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica.

26. Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica.

27. Terapêutica venotônica e linfocinética.

28. Amputações.

29. Angiodisplasias.

30. Insuficiência vascular cerebral de origem extracraniana.

CIRURGIA GERAL:

1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão.

Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico.

2. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos.

3. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência.

4. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias.

5. Imunologia e transplantes.

6. Mecanismos de rejeição.

7. Parede abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitônio. Hérnias da parede abdominal. 8. Choque. Traumatismo abdominal. Síndrome compartimental do abdome.

9. Traumatismo torácico.

10. Traumatismo do pescoço.

11. Urgência: abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. Litíase biliar. Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn.

12. Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo cranioencefálico e raquimedular.

13. Videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica.

14. Hipertensão porta e cirrose.

15. Queimaduras.

16. Urgências cardiorrespiratórias.

17. Sistema de atendimento pré-hospitalar.

18. Resposta metabólica ao trauma.

19. Hemorragia digestiva.

20. Doenças das vias biliares.

21. Cirurgia Geral no ciclo gravídico-puerperal.

22. Videolaparoscopia diagnóstica e terapêutica no ciclo gravídico-puerperal.

23. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência no ciclo gravídicopuerperal.

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA:

1. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino.

2. Fisiologia do ciclo menstrual, disfunções menstruais, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovaginites e cervicites, doença inflamatória aguda e crônica.

3. Endometriose.

4. Distopias genitais.

5. Distúrbios urogenitais.

6. Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário.

7. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama.

8. Anatomia e fisiologia da gestação.

9. Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico.

10. Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, coriocarcinoma e transmissões de infecções maternas fetais.

11. Doenças hipertensivas na gestação.

12. Pré-eclâmpsia.

13. Diabetes gestacional.

14. Cardiopatias.

15. Doenças renais e outras condições clínicas na gestação.

16. HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão vertical.

17. Mecanismo do trabalho de parto.

18. Assistência ao parto e uso do partograma.

19. Indicações de cesárias e fórceps.

20. Indicações de analgesia e anestesia intraparto.

21. Hemorragia de terceiro trimestre.

22. Sofrimento fetal crônico e agudo.

23. Prevenção da prematuridade.

CONHECIMENTOS EM FARMÁCIA E BIOQUÍMICA

1. Físico-Química: Propriedades do estado sólido, gases e agentes voláteis, propriedades físico-químicas de drogas em solução, estabilidade de drogas, solubilidade das drogas, tensoativos, emulsões suspensões e outras dispersões, polímeros e macromoléculas, absorção e vias de administração de drogas, interações físico-químicas entre drogas e incompatibilidades, peptídeos e proteínas, avaliação de formas farmacêuticas in vitro, soluções: classificação, propriedades, solubilidade, curva de solubilidade, concentração, mistura e diluição, preparo de solução, avaliação da concentração da solução, preparo de coloides e estudo de suas propriedades, coloides protetores, propriedades coligativas das soluções fotocolorimetria – conceitos e lei de Lambert – Beer; curva espectral e curva de calibração, termoquímica: conceitos, determinação de calor de reação e energia de ativação, reações endotérmicas e exotérmicas, acoplamento de reações, cinética e equilíbrio químico: fatores que influenciam a velocidade e o equilíbrio das reações químicas, ordem de reação, energia de ativação e catalizadores, mecanismos de reação, constante de equilíbrio, lei de Le Chatelier, equilíbrio iônico: produto iônico da água, hidrólise e neutralização de ácidos e bases, soluções tampão, pHmetria.

2. Fisiologia Humana: A célula e seus sistemas funcionais, Organização funcional do organismo humano e controle do meio interno, homeostasia dos principais sistemas funcionais, controle genético da síntese proteica, reprodução celular, transporte celular, proteínas de membrana e potenciais de ação, contração do músculo esquelético, excitação do músculo esquelético: transmissão neuromuscular e acoplamento excitação-contração, contração e excitação do músculo liso, o músculo cardíaco, o coração como uma bomba e a função das válvulas cardíacas, excitação rítmica do coração, visão geral da circulação, física médica da pressão, fluxo e resistência, distensibilidade vascular e funções dos sistemas arterial e venoso, a microcirculação e o sistema linfático: trocas capilares, líquido intersticial e fluxo de linfa, controle local e humoral do fluxo sanguíneo pelos tecidos, regulação nervosa da circulação e o controle rápido da pressão arterial, o papel dominante dos rins na regulação a longo prazo da pressão arterial e na hipertensão: o sistema integrado de controle da pressão, débito cardíaco retorno venoso e suas regulações, formação de urina pelos rins, regulação das osmolaridade e da concentração de sódio do líquido extracelular, regulação renal de potássio, cálcio, fosfato e magnésio, integração dos mecanismos renais para o controle do volume do sangue e do líquido extracelular, regulação do equilíbrio ácido-base, doenças renais e diuréticos, hemácias, anemia e policitemia, resistência do corpo a infecção, tipos sanguíneos, transfusão, transplante de tecidos e de órgãos, hemostasia e coagulação sanguínea, ventilação pulmonar, circulação pulmonar, edema pulmonar e líquido pleural, princípios físicos da troca gasosa: difusão de oxigênio e dióxido de carbono através da membrana respiratória, transporte de oxigênio e de dióxido de carbono no sangue e nos líquidos teciduais, regulação da respiração, organização do sistema nervoso central, funções básicas das sinapses e substâncias neurotransmissoras, receptores sensoriais e circuitos neuronais para o processamento das informações, dor cefaleia e sensações térmicas, funções motoras da medula espinhal reflexos espinhais, controle cortical e do tronco cerebral sobre a função motora, contribuições do cerebelo e dos núcleos da base para o controle motor global, córtex cerebral, funções intelectuais do cérebro, aprendizado e memória, mecanismos comportamentais e motivacionais do cérebro, o sistema límbico e o hipotálamo, sistema nervos autônomo e a medula adrenal, fluxo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquidiano e metabolismo cerebral, princípios gerais da função gastrointestinal – motilidade, controle nervoso e circulação sanguínea, propulsão e mistura dos alimentos no trato alimentar, funções secretoras do trato alimentar, digestão e absorção no trato gastrointestinal, metabolismo dos carboidratos e formação do trifosfato de adenosina, metabolismo dos lipídios, metabolismo das proteínas, o fígado como um órgão, vitaminas e minerais, energia celular e taxa metabólica, temperatura corporal, regulação da temperatura corporal e febre, endocrinologia: coordenação das funções corporais por mensageiros químicos, hormônios hipofisários e seu controle pelo hipotálamo, hormônios metabólicos da tireoide, hormônios adrenocorticais, insulina, glucagon e diabetes melito, paratormônio, calcitonina, metabolismo de cálcio e fosfato, vitamina D, ossos e dentes, funções reprodutivas e hormonais masculinas, função da glândula pineal, fisiologia feminina da gravidez, e hormônios femininos, gestação e lactação, fisiologia fetal e neonatal.

3. Microbiologia Geral: Morfologia e estrutura da célula bacteriana, nutrição e metabolismo bacterianos, crescimento bacteriano, genética bacteriana, taxonomia bacteriana, controle dos microorganismos, origem e natureza química dos principais agentes bacterianos, mecanismo de ação dos antibacterianos e mecanismos de resistência, características dos principais grupos de antibacterianos: espectro de ação e indicações, controle laboratorial do tratamento das infecções bacterianas, microbiota ou flora normal do corpo humano, epidemiologia, métodos de diagnóstico, imunidade, vacinas, fatores de virulência I: adesão, invasão e sideroforos, fatores de virulência II: toxinas, fatores de virulência III: evasinas, genética da virulência, secreção de proteínas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e outras espécies de Staphylococcus, Microcococcus e Rhotia (Stomatococcus), Streptococcus, Enterococcus e gêneros relacionados, Streptococcus agalactiae, Streptococcus penumoniae, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Neisseria, Corynebacterium diphtheriae e outras espécies do gênero, listeria monocytogenes, Bacillus anthracis e outros bacilos esporulados, Haemophilus influenzae e outras espécies do gênero, Bordetella pertussis, Brucella e Francisella, Legionella, Enterobacteriaceae, Escherichia coli enteropatogênica (EPEC)

4. Farmacologia: Farmacocinética e farmacodinâmica, toxicidade e envenenamento por fármacos, biotransformação e metabolismo de fármacos, farmacogenética, neurotransmissão do sistema nervoso somático motor e autonômico, agonistas e antagonistas dos receptores muscarínicos, agentes anticolinesterásicos, fármacos que atuam na junção neuromuscular e nos gânglios autônomos, agonistas e antagonistas adrenérgicos, serotonina e dopamina, neurotransmissão e sistema nervoso central, fármacos usados no tratamento da depressão e nos transtornos da ansiedade, farmacoterapia da psicose e da mania, hipnóticos e sedativos, opiódes analgesia e tratamento farmacológico da dor, anestésicos gerais e gases terapêuticos, anestésicos locais, farmacoterapia das epilepsias, farmacoterapia dos distúrbio degenerativos do sistema nervoso central (SNC), etanol e metanol, adicção as drogas, regulação da função renal e volume vascular, renina angiotensina, tratamento farmacológico da hipertensão arterial e isquemia miocárdica, farmacoterapia da insuficiência aguda congestiva, antiarrítmicos, coagulação sanguínea e fármacos anticoagulantes, fibrinolíticos e antiplaquetários, farmacoterapia da hipercolesterolemia e a dislipidemia, histamina bradicinina e seus antagonistas, eicosanoides e fator ativador plaquetário, agentes anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos, farmacoterapia da gota, imunossupressores, tolerógenos e imunoestimulantes, farmacologia pulmonar, Agentes hematopoiéticos, eixo hipotálamo-hipófise, tireoide e fármacos antitireoidianos, estrogênios e progestogênios, ACTH, esteroides suprarrenais e farmacologia do córtex suprarrenal, Pâncreas endócrino e farmacoterapia do diabetes melito e da hipoglicemia, Fármacos que afetam a homeostasia dos íons minerais e a renovação óssea, Farmacoterapia da acidez gástrica, das úlceras pépticas e doença do refluxo gastresofágico, tratamento dos distúrbios da motilidade intestinal e do fluxo da água, antieméticos, fármacos usados nas doenças biliares e pancreáticas, Tratamento farmacológico da doença inflamatória intestinal, princípios gerais do tratamento antimicrobiano, quimioterapia da malária, quimioterapia das infecções por protozoários, quimioterapia das infecções por helmintos, sulfonamidas, trimetoprima-sulfametoxazol, quinolonas e agentes para infecções do trato urinário, Penicilinas, cefalosporinas e outros antibióticos β-lactâmicos, aminoglicosídeos, Inibidores da síntese de proteínas e agentes antibacterianos diversos, quimioterapia da tuberculose, complexo Mycobacterium avium e hanseníase, agentes antifúngicos, agentes antivirais não retrovirais, agentes antirretrovirais e tratamento da infecção pelo HIV, princípios gerais da quimioterapia do câncer, agentes citotóxicos, terapias dirigidas para alvos: inibidores da tirosinocinase, anticorpos monoclonais e citocinas, produtos naturais na quimioterapia do câncer: hormônios e agentes relacionados, farmacologia ocular, farmacologia dermatológica, contracepção e farmacoterapia dos distúrbios ginecológicos e obstétricos, toxicologia ambiental: carcinógenos e metais pesados, fundamentos da elaboração da prescrição e seu cumprimento pelo paciente, planejamento e otimização de esquemas posológicos: dados farmacocinéticos.

5. Química Analítica Quantitativa: Segurança no Laboratório, unidades e pureza dos reagentes, análise química, reações em solução: teoria fundamental, aparelhagem comum e técnicas básicas, introdução à quimiometria, amostragem, separação, cromatografia em camada delgada ou fina, cromatografia líquida, cromatografia em fase gasosa, análise titrimétrica, análise gravimétrica, análise térmica, métodos eletro analíticos diretos, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, espectroscopia de absorção atômica, espectroscopia de emissão atômica, espectroscopia de eletrônica molecular, espectroscopia vibracional, espectrometria de massas.

6. Farmacognosia: Aspectos genéticos e moleculares da produção vegetal, diversidade e domesticação de plantas medicinais, diversidade biológica e sistemas de classificação, quimiossistemática como ferramenta na busca de substâncias ativas, etnofarmacologia como ferramenta na busca de substâncias ativas, abordagens biotecnológicas para a obtenção de substâncias ativas, o uso de produtos naturais vegetais como matérias-primas vegetais para a síntese e planejamento de fármacos, nomenclatura botânica, classificação e identificação de plantas medicinais, introdução à análise fitoquímica, farmacologia e toxicologia de produtos naturais, avaliação da qualidade de matérias-primas vegetais, desenvolvimento tecnológico e produção de fitoterápicos, normatização da produção e comercialização de fitoterápicos no Brasil, produtos de origem vegetal e o desenvolvimento de medicamentos, metabolismo básico e origem dos metabólitos vegetais secundários, lípidos vegetais, óleos voláteis, polissacarídeos, compostos fenólicos simples e heterosídicos, cumarinas, cromonas e xantonas, lignanas, neolignanas e seus análogos, flavonoides, taninos, quinonas, heterosídeos cardioativos, saponinas, compostos com enxofre, alcalóides: generalidades e aspectos básicos, alcalóides tropânicos, alcalóides indólicos, alcalóides pirrolizidínicos, alcalóides esteroiales, metilxantinas, plantas inseticidas, alucinógenos naturais: etnobotânica e psicofarmacologia, plantas tóxicas.

7. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Código de Ética da Profissão Farmacêutica; Lei 5.991/73 que dispõe sobre o controle sanitário de comércio de drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências; Lei 3.820/60 que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências; Decreto 85.878/81 que estabelece normas para execução da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, sobre o exercício da profissão de Farmacêutico, e dá outras providências; Decreto 74.170/74 que regulamenta a Lei número 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; Portaria 344/98 Anvisa e suas atualizações, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e suas alterações; RDC 302/2005 Anvisa, que Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos.; Lei 13.021/14 que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.

8. Parasitologia Humana Geral: Relação parasito-hospedeiro, epidemiologia, classificação dos seres vivos, protozoários, subfilo mastigophora, gênero Leishmania, Leishmaniose Tegumentar Americana, Leishmaniose Tegumentar do Velho Mundo, Leishmaniose Visceral Americana, Trypanosoma cruzi e doença de Chagas, Trypanosoma rangeli (Herpetosoma), Trichomonas, Giardia, Amebíases e amebas de vida livre, Plasmodium (malária), Toxoplasma gondii, Sarcocystis, Isospora e Cryptosporidium, Balantidium coli, Helmintos: classificação e morfologia, Schistosoma mansoni: vetores e esquistossomose, Fasciola hepatica, teníase e cisticercose, Echinococcus granulosus e hidantidose, Hymenolepis nana, Ascaris lumbricoides, Ancylostomidae, Larva migrans, Strongyloides stercoralis, Enterobius vernicularis, Trichuris trichiura e outros trichuridas, Wulchereria bancrofti e filariose linfática, Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Miíases, Siphonaptera, Anoplura, Classe Arachnida, Sarcoptidae (Sarcoptes scabiei), controle de insetos, exame parasitológico de sangue, exame parasitológico das fezes, meios de cultura.

9. Química Farmacêutica: Noções básicas de química farmacêutica, desenvolvimento de fármacos, aspectos teóricos da ação dos fármacos, anestésicos gerais, hipnóticos e sedativos, anticonvulsivantes, hipnoanalgésicos, analgésicos antipiréticos e antirreumáticos, antitussígenos, agentes psicotrópicos, agentes bloqueadores intraneurais, centrais, estimulantes do SNC, mecanismos de controle nervoso, transmissores químicos, agentes colinérgicos, estimulantes adrenérgicos, agentes bloqueadores adrenérgicos, inibidores da biossíntese e metabolismo das catecolaminas, histamina e agentes anti-histamínicos, anestésicos locais, agentes cardiovasculares diversos, agentes hematológicos, diuréticos, introdução aos agentes quimioterápicos, compostos organometálicos, agentes anti-helmínticos, agentes antimaláricos, agentes antiprotozoários, agentes antissépticos, antifúngicos e antibacterianos, sulfonamidas, tuberculostáticos e hasenostáticos, antibióticos, agentes antineoplásicos, agentes antivirais, vitaminas lipossolúveis, vitaminas hidrossolúveis, hormônios da hipófise, tireóide, paratireoide e pâncreas, hormônios corticoides, hormônios sexuais, auxiliares de diagnóstico.

10. Farmácia Hospitalar: Integração entre a farmácia, o hospital e o Sistema Único de Saúde (SUS), Atenção Farmacêutica no âmbito hospitalar, introdução a Farmácia Hospitalar, gerenciamento da Farmácia Hospitalar, seleção de medicamentos e correlatos, sistemas de distribuição de medicamentos e correlatos, farmacoepidemiologia, farmacotécnica hospitalar, informação sobre medicamentos, infecção hospitalar, terapia nutricional.

11. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica: Conceito e importância da farmacotécnica, conceito de farmacotécnica industrial e aplicações, conceito de formas e fórmulas farmacêuticas, considerações gerais sobre desenvolvimento farmacotécnico e boas práticas de fabricação, classificação das formas farmacêuticas, estudo das soluções, xaropes e preparações farmacêuticas extrativas, estudo das formas farmacêuticas obtidas por dispersão, estudo da absorção transdérmica e dos sistemas transdérmicos, estudo das formas farmacêuticas para aplicação na pele, conceito de biofarmácia e biofarmacotécnica, estudo das formas farmacêuticas plásticas, estudo das preparações tensoativas, definição e aplicação das formas farmacêuticas de uso parenteral, cuidados e requisitos de esterilidade para formas farmacêuticas, estudo das preparações oftálmicas, nasais e auriculares, produção de sólidos, conceito de liberação modificada.

12. Biotecnologia: Enzimologia (cinética enzimática; produção, extração, purificação e imobilização de enzimas, atividades e aplicação das enzimas na indústria farmacêutica); tecnologia de fermentações (Conhecimento dos processos fermentativos, rendimentos de processos, produção de biomassa); clonagem molecular (tecnologia do DNA recombinante, transgênicos); produção de insumos tecnológicos; cultura de células animais (funcionamento e aplicação na indústria farmacêutica).

13.Hematologia Geral e Clínica: Doenças hematológicas e hematopoese: Citomorfologia, fatores de crescimento, medula óssea normal; série branca: valores normais, leucopenias, leucocitoses, alterações morfológicas dos leucócitos; série vermelha: valores normais, índices hematimétricos, alterações morfológicas das hemácias; anemia: definição, fisiopatologia, classificação, metabolismo do ferro, abordagem diagnóstica; Hemoglobinopatias: estrutura da hemoglobina, classificação das hemoglobinopatias, talassemias, anemia falciforme, outras hemoglobinopatias, diagnóstico das hemoglobinopatias; anemias hemolíticas congênitas: classificação, fisiopatologia, abordagem diagnóstica, anemias hemolíticas adquiridas: classificação, fisiopatologia, abordagem diagnóstica, Leucemias: classificação, noções clínicas, diagnóstico laboratorial, prognóstico, outras neoplasias hematológicas; hemostasia: fisiologia da hemostasia, fase vascular, fase plaquetária, fase da coagulação; distúrbios Hemorrágicos: quadro clínico geral, doenças vasculares, doenças plaquetárias, doenças da coagulação; coagulograma: Interpretação das provas da hemostasia, abordagem diagnóstica, outras provas da hemostasia.

14. Controle de Qualidade de Medicamentos: Gestão de qualidade, validação de processos, implantação do controle de qualidade, técnicas de amostragem, preparação de amostras, estatística aplicada ao controle de qualidade, tratamento estatísticos de dados instrumentais (regressão e correlação), métodos de identificação, impurezas inorgânicas (métodos gerais, ensaios quantitativos, ensaios semiquantitativos, métodos alternativos), impurezas orgânicas (métodos instrumentais), métodos clássicos de doseamento (métodos volumétricos, métodos gravimétricos), métodos instrumentais de doseamento (métodos espectroscópicos, métodos eletroanalíticos), cálculo de doseamento, ensaios físicos de qualidade, controle de qualidade de fitoterápicos, estudos de estabilidade, métodos espectrométricos, métodos termoanalíticos, métodos de análise e separação, métodos eletroquímicos.

15. Tecnologia Farmacêutica: Definições farmacopeicas, métodos gerais, recipientes para medicamentos e correlatos, preparação de produtos estéreis, procedimentos estatísticos aplicáveis aos ensaios biológicos, radio fármacos, bioequivalência farmacêutica e bioequivalência de medicamentos, água para uso farmacêutico, substâncias químicas de referência, substâncias corantes.

16. Gerenciamento da Assistência e Atenção Farmacêutica: Princípios de epidemiologia e sua aplicação na assistência farmacêutica, gerenciamento da assistência farmacêutica, assistência farmacêutica, seleção de medicamentos, programação de medicamentos, aquisição de medicamentos, armazenamento, dispensação ambulatorial e atenção farmacêutica, uso racional de medicamentos.

17. Patologia Geral: Introdução ao estudo da patologia, métodos de estudo em patologia, etiopatogênese geral das lesões, degenerações, morte celular, alterações do interstício, pigmentações, calcificações, distúrbios da circulação, inflamações, noções de imunopatologia, distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, bases genéticas das doenças, patologia ambiental, doenças nutricionais, pulmões, pleura, coração, artérias, veias e linfáticos, sistema urinário, sistema genital feminino, sistema genital masculino, mama, patologia placentária, fetal e da gravidez, tubo digestivo, peritônio, fígado e vias biliares, pâncreas exócrino sistema hemolinfopoético, sistema nervoso, sistema osteoarticular, músculos esqueléticos, hipotálamo, glândulas endócrinas sistema APUD, patologia otorrinolaringológica, olho e anexos patologia da infecção pelo HIV e AIDS, pele e anexos, patologia das principais doenças tropicais no Brasil.

18. Gestão Laboratorial e Controle de Qualidade em Análises Clínicas: Histórico da Qualidade, conceitos e fundamentos estatísticos, controle interno e externo de qualidade, segurança da qualidade, certificações e acreditações, generalidades sobre administração, planejamento e gestão empresarial, estruturas, organização e logística laboratorial, gestão de recursos humanos, legislação, propaganda e marketing.

19. Bioquímica Básica Geral: Sistema tampão, aminoácidos e proteínas, hemoglobina, transporte de oxigênio e tamponamento do plasma, o sentido das reações, enzimas, estrutura de carboidratos e lipídios, membranas, introdução ao metabolismo, metabolismo de carboidratos: glicólise e formação da acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, metabolismo de carboidrato: via das pentoses e fosfato, metabolismo de carboidratos: glicogênio, amido, sacarose e lactose, gliconeogênese, fotossíntese, metabolismo de lipídios, metabolismo de aminoácidos, substratos para as vias metabólicas, estratégias de regulação do metabolismo, regulação das vias metabólicas principais, regulação integrada do metabolismo, contração muscular.

20. Bioquímica Clínica: Aminoácidos e proteínas, carboidratos e lipídios, sangue (células e proteínas plasmáticas), transporte de oxigênio, proteínas catalisadoras (enzimas), hemostasia e trombose, membranas e transporte, bioenergética e metabolismo oxidativo, função do trato gastrointestinal, micronutrientes (vitaminas e minerais), metabolismo anaeróbico da glicose nos eritrócitos, armazenamento e síntese de carboidratos no fígado e no músculo, o ciclo do ácido tricarboxílico, metabolismo oxidativo de lipídios no fígado e no músculo, biossíntese e armazenamento de ácidos graxos, biossíntese de colesterol e esteroides, lipoproteínas e transporte de lipídios, biossíntese e degradação de aminoácidos, músculo (metabolismo energético e contração), homeostase da glicose e metabolismo energético, nutrição e balanço energético, homeostase da água e de eletrólitos, regulação da concentração do íon hidrogênio (equilíbrio acidobásico), metabolismo do cálcio e do osso, carboidratos complexos (glicoproteínas, lipídios complexos), a matriz extracelular, papel do fígado no metabolismo, biossíntese e degradação de nucleotídeos, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, síntese e reciclagem de proteínas, regulação da expressão gênica, tecnologia do DNA Recombinante, genômica, proteômica e metabolômica, oxigênio e vida, a resposta imune, endocrinologia bioquímica (receptores de membrana e transdução de sinal), neuroquímica, neurotransmissores, homeostasia celular (crescimento celular, diferenciação e câncer), envelhecimento, faixas de referência de laboratório clínico.

21. Imunologia Geral: Propriedades gerais das respostas imunes, células e tecidos do sistema imune, migração dos leucócitos para os tecidos, imunidade inata, anticorpos e antígenos, moléculas do complexo principal da histocompatibilidade e apresentação do antígeno aos linfócitos T, receptores imunológicos e transdução de sinais, desenvolvimento dos linfócitos e rearranjo dos genes dos receptores de antígenos, ativação dos linfócitos T, mecanismos efetores da imunidade mediada por células, ativação da célula Be produção de anticorpos, mecanismos efetores da imunidade humoral, imunidade regional (respostas imunes especializadas em tecidos epiteliais e imunoprivilegiados), tolerância imunológica e autoimunidade, imunidade contra microrganismos, imunologia do transplante, imunidade tumoral, distúrbios da hipersensibilidade, respostas imunes dependentes de IgE e doenças alérgicas, imunodeficiências congênitas adquiridas.

22. Microbiologia Clínica: Introdução à Microbiologia Médica, princípios básicos de microbiologia médica (classificação, estrutura e replicação bacteriana), metabolismo e genética bacterianos, classificação, estrutura e replicação dos vírus, classificação, estrutura e replicação dos fungos, classificação, estrutura e replicação parasitária, microbiota comensal e patogênica de seres humanos, esterilização, desinfecção e antissepsia, elementos das respostas protetoras do hospedeiro, respostas Imunes Humorais, respostas imune celulares, respostas imunes aos agentes Infecciosos, vacinas antimicrobianas, princípios de microscopia e aplicações, cultura in vitro (princípios e aplicações), diagnóstico molecular, diagnóstico sorológico, mecanismos de patogênese bacteriana, diagnóstico laboratorial de doenças bacterianas, agentes antibacterianos, Staphylococcus e Cocos Gram positivos relacionados, Streptococcus, Enterococcus e outros Cocos Gram positivos, Bacillus, Listeria e Erysipelothrix, Corynebacterium e Outros bacilos Gram positivos, Nocardia e bactérias relacionadas, Mycobacterium, Neisseria e bactérias relacionadas, Enterobacteriaceae, Vibrio e Aeromonas, Campylobacter e Helicobacter, Pseudomonas e microrganismos relacionados, Haemophilus e bactérias relacionadas, Bordetella, Francisella e Brucella, Legionella, bastonetes Gram negativos diversos, Clostridium, bactérias Gram positivas anaeróbicas não formadoras de esporos, bactérias Gram negativas anaeróbias, Treponema, Borrelia e Leptospira, Mycoplasma e Ureaplasma, Rickettsia e Orientia, Ehrlichia, Anaplasma e Coxiella, Chlamydia e Chlamydophila, o papel de bactérias em doenças, mecanismos de patogênese viral, agentes antivirais, diagnóstico laboratorial de doenças virais, Papilomavárus e Poliomavárus, Adenovírus, Herpesvírus Humanos, Poxvírus, Parvovírus, Picornavírus, Coronavírus Norovírus, Paramyxovírus, Ortomixovírus, Rabdovírus, Filovírus e Bornavírus, Reovírus, Togavírus e Flavivírus, Buniavírus e Arenavírus, Retrovírus, vírus da hepatite, vírus lentos não convencionais (Príons), o papel dos vírus na doença, patogênese das doenças fúngicas, diagnóstico laboratorial das doenças fúngicas, agentes antifúngicos, micoses superficiais e cutâneas, micoses subcutâneas, micoses sistêmicas devido a fungos dimórficos, micoses oportunistas, infecções fúngicas ou similares de etiologia incomum ou incerta, micotoxinas e micotoxicoses, papel dos fungos na doença, patogênese das doenças parasitárias, diagnóstico laboratorial da doença parasitária, agentes antiparasitários, protozoários intestinais e urogenitais, protozoários do sangue e dos tecidos, Nematoides, Trematódeos, Cestoides, Artrópodes, o papel dos parasitos na doença.

23. Toxicologia Geral: Introdução ao estudo da Toxicologia (histórico, classificação, conceitos gerais). fatores que interferem nas intoxicações, toxico dinâmica geral (mecanismos gerais de toxicidade), toxicocinética (vias de introdução; absorção, distribuição e armazenamento; biotransformação e excreção de agentes tóxicos), radicais livres e antioxidantes, avaliação da toxicidade, avaliação do risco, mutagênese e carcinogênese, Toxicologia da reprodução, controle terapêutico, Toxicologia Ambiental, Toxicologia Ocupacional, Toxicologia Social e de Medicamentos, Toxicologia de Alimentos.

24. Análises Toxicológicas: Características e Análises Gerais: Análises Característica das análises toxicológicas, garantia da qualidade em análises toxicológicas, validação analítica, características das amostras convencionais e não convencionais, coleta transporte e conservação de amostras, análises de urgência, análises forenses, monitorização biológica da exposição ocupacional, monitorização terapêutica, monitorização da farmacodependência, análises de contaminantes em alimentos, análises de contaminantes ambientais, fundamentos do preparo de amostras, extração líquido-líquido, headspace, extração em fase sólida, microextração em fase sólida, mineralização por via úmida e via seca, outros métodos de preparo de amostras, salicilemia por espectofotometria, aflatoxinas em amendoim por CCD, determinação de arsênio por EAA, determinação do 11-nor-9-carboxitetrahidrocanabinol por cromatografia em camada delgada de alta eficiência, determinação de etanol em sangue por cromatografia gasosa de ionização de chama, triagem em urina por CCD, determinação da atividade de colinesterases sanguíneas da metemoglobina e monóxido de carbono por espectrofotometria. Análises Forenses: álcool etílico, benzodiazepínicos, barbitúricos, opiáceos e opioides, drogas estimulantes do SNC, drogas perturbadoras, drogas sintéticas, controle da dopagem, toxicologia dos praguicidas, gases tóxicos, tóxicos metálicos, análises toxicológicas em matrizes biológicas, cromatografia e espectrofotometria de massas em análises forenses.

ODONTOLOGIA

Planejamento Integral: diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. Imaginologia: física das radiações ionizantes; filmes radiográficos; processamento; anatomia radiográfica (periapical, interproximal, panorâmica e tomográfica); aspectos radiográficos dos cistos e tumores.

Patologia bucal: diagnóstico; aspectos morfológicos da cavidade bucal; lesões fundamentais; lesões ulcerativas; lesões brancas; lesões vesículo-bolhosas; lesões vermelho –azuis; lesões verrucosas – papilares; pigmentações intrabucais e tumefações submucosas. Cirurgia oral menor: princípios cirúrgicos; exodontia; cirurgias pré-protéticas; complicações cirúrgicas; diagnóstico e tratamento das infecções da cavidade bucal. Noções de prótese total e parcial removíveis.

Periodontia: biologia do periodonto; exame e diagnóstico; classificação das doenças periodontais; instrumental e instrumentação clínica e cirúrgica; terapia periodontal conservadora; raspagem e alisamento radiculares; reavaliação –decisão terapêutica; princípios básicos da cirurgia periodontal; aumento de coroa clínica; controle e manutenção do paciente periodontal (terapia periodontal de suporte); Princípios básicos de Implantodontia. Princípios básicos de Oclusão.

Dentística: nomenclatura/classificação das cavidades; princípios gerais dos preparos cavitários; isolamento do campo operatório; proteção do complexo dentina-polpa; sistemas de adesão; resinas compostas posteriores diretas e indiretas (inlay e onlay); reparo de restaurações; resinas compostas Cl III, CL IV, CL V; restaurações em amálgama; colagens de fragmento dental; reconstruções e facetas estéticas; restaurações metálicas indiretas do tipo inlay/onlay; restaurações adesivas indiretas cerômeros e cerâmicas; núcleos de preenchimento; núcleos metálicos e adesivos; restaurações provisórias; materiais dentários; lesões cervicais não cariosas; Inter-relação Dentística/Periodontia; Interrelação Oclusão/Periodontia.

Endodontia: diagnóstico e prognóstico; topografia da câmara pulpar; alterações da polpa dental e do periápice; tempos operatórios do tratamento dos canais radiculares. Diagnóstico e tratamento das urgências em odontologia. Biossegurança: noções de Microbiologia (microbiota transitória e residente; cadeia de infecção/infecção cruzada); doenças infecciosas de interesse da Odontologia (AIDS, Hepatites B e C, Herpes e Tuberculose); procedimentos padrão: técnica de lavagem das mãos; uso de equipamento de proteção individual (EPI); processamento de objetos e superfícies (limpeza, desinfecção e esterilização); acidentes de trabalho: químicos, físicos e biológicos; legislação e resíduos dos serviços de saúde. Ergonomia.

Anestesiologia: técnicas, soluções anestésicas (farmacologia, indicações e contra-indicações); acidentes e complicações.

Farmacologia: antissépticos, analgésicos; antinflamatórios esteroides e não esteróides; antimicrobianos (uso profilático e terapêutico); ansiolíticos.

Saúde Coletiva: histórico da saúde bucal no Brasil e quadro epidemiológico; redes de atenção à saúde e o modelo de atenção às condições crônicas; saúde bucal na atenção primária –princípios; saúde bucal na atenção primária –abordagem individual e coletiva; saúde bucal na atenção especializada; rede de atenção à saúde bucal; gestão da rede de atenção à saúde bucal; promoção de saúde; epidemiologia das doenças bucais; índices e indicadores; prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais; cariologia; flúor (utilização, indicação, metabolismo, mecanismo de ação, intoxicação crônica e aguda); educação em saúde bucal; políticas de saúde; planejamento local em saúde.

Odontologia Legal: auditorias e perícias odontológicas; código de ética odontológico; documentação e condições para funcionamento de serviços odontológicos.

CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICA GERAL:

Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Epidemiologia. Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental.

Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo dentino-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração.

Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal.

Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo-dentário.

Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite.

Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas da cabeça e pescoço; patologia oral. Atenção à saúde bucal de pessoas com necessidades especiais. Atendimento de pacientes com condições especiais e doenças sistêmicas crônicas. Atendimento de pacientes com coagulopatias hereditárias. Atendimento de gestantes.

Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento.

Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, acidentes e complicações.

Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia odontológica. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. Farmacologia odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. Código de Ética

Odontológica. Bioética. Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria;

Dentística voltada para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática. Emissão de laudos e pareceres, atestados e licenças.

Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL:

Anatomia da Cabeça e Pescoço. Crânio (Topografia dento-alveolar, biomecânica do esqueleto facial, fraturas do esqueleto facial, anatomia maxilar e mandibular do desdentado). Músculos da Face (Músculos da expressão facial, da mastigação, supra e infra hioideos da língua e palato mole).

ATM; Anatomia da cavidade bucal; Vascularização e inervação da face. Anatomia aplicada à propagação das infecções odontogênicas. Anatomia aplicada à anestesiologia. Anatomia aplicada aos acessos cirúrgicos em cirurgia Buco-Maxilo-Facial.

Princípios de Biossegurança; Biossegurança em cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Avaliação pré e pós-operatória. Diagnóstico por imagem. Princípios de cirurgia oral e Maxilofacial. Noções básicas de cirurgia hospitalar. Extração de dentes irrompidos.

Cirurgia para extração e aproveitamento de dentes inclusos. Cirurgia pré protética básica e avançada. Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia. Cirurgia dos tumores e cistos odontogênicos. Cirurgia em endodontia. Diagnóstico e tratamento das fraturas faciais (Traumatologia oral e Maxilofacial). Cirurgia ortognática (diagnóstico, planejamento e execução). Infecção odontogênica (Prevenção, diagnóstico e tratamento). Planejamento em Implantodontia. Reconstrução cirúrgica dos defeitos Maxilofaciais. Terapêutica medicamentosa em cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Complicações cirúrgicas em Cirurgia e Implantodontia. Distração osteogênica com finalidade de reabilitação oral (princípios biológicos, indicações). Tratamentos cirúrgicos em pacientes submetidos à radioterapia. Osteonecrose induzida por medicamentos. Regeneração óssea guiada, enxerto ósseo autógeno. Princípios biológicos e técnica cirúrgica. Osteotomias e sua aplicação em Implantodontia e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Biomecânica em traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Biomateriais e sua aplicação em Cirurgia Buco-MaxiloFacial e Implantodontia. Anestesiologia aplicada à Cirurgia Buco-Maxilo-Facial e Implantodontia.

CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTIA

Exercício e ética profissional: Código de ética profissional.

Regulamentação do exercício profissional. Biossegurança. Anatomia e histologia do periodonto. Nova classificação das doenças periodontais. Etiologia e patogenese da doença periodontal. Diagnóstico em Periodontia (gengivite, periodontite, lesões de bi e trifurcações). Bases biológicas da raspagem (Instrumental, utilização e afiação). Preparo Básico (terapia

relacionada à causa). Controle químico e mecânico da placa bacteriana. Cirurgia periodontal. Terapia de suporte periodontal. Trauma oclusal. Fatores de risco: relação entre doença periodontal e doenças sistêmicas.

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA:

Exercício e ética profissional: Código de ética profissional.

Regulamentação do exercício profissional. Introdução ao estudo da odontologia para o atendimento especializado de crianças.

Biossegurança e controle de infecção.

Exames complementares. Anestesia loco-regional oral em crianças: tipos, técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações acidentes, medicação de emergência. Manejo comportamental do paciente infantil.

Dentística e prótese em Odontopediatria.

Terapia pulpar em Odontopediatria. Traumatismos dentoalveolares em crianças.

Cirurgia em Odontopediatria. Crescimento e desenvolvimento craniofacial. Diagnóstico, prevenção e tratamento das maloclusões. Diagnóstico e procedimentos ortodônticos preventivos e interceptativos. Radiologia em Odontopediatria. Biogênese das dentições. Diagnóstico e tratamento das doenças cárie e periodontal em crianças e adolescentes.

Procedimentos integrados. Auditoria e Perícia Odontológica.

CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTIA:

Métodos de diagnóstico; tratamento conservador da polpa dentária: patologia pulpar, aspectos microbiológicos em endodontia; patologia pulpar e pericial; planejamento do tratamento endodôntico; tratamento endôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; morfologia interna e abertura coronária; preparo do canal radicular; substâncias químicas auxiliares; medicação intracanal; obturação do canal radicular; intracanal; obturação do canal radicular. Farmacologia e terapêutica: mecanismos básicos de ação das drogas; efeitos sobre o sistema nervoso; psicofarmacologia. Anestesiologia: dor, sedação, anestesia local e geral. Procedimentos odontológicos: preparos cavitários; cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial; periodontia; radiologia.

Endodontia; prótese, oclusão. Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. Aplicação dos fluoretos na clínica restauradora. Importância de anamnese para diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades da cavidade bucal. Biossegurança em odontologia. Odontologia legal e de odontologia. Regulamentação das normas de Biossegurança em odontologia. Ética odontológica.

CONHECIMENTOS EM ENFERMAGEM

1 Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde: Programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico brasileiro. Doenças e agravos não-transmissíveis. Programa Nacional de Imunizações.

2 Teorias e processo de enfermagem: Taxonomias de diagnósticos de enfermagem.

3 Procedimentos técnicos em enfermagem. 4 Assistência de enfermagem perioperatória.

5 Assistência de enfermagem a pacientes com alterações de funções: Cardiovascular e circulatória. Digestiva e gastrointestinal. Metabólica e endócrina. Renal e do trato urinário. Reprodutiva. Tegumentar. Neurológica. Musculoesquelética.

6 Assistência de enfermagem aplicada à saúde sexual e reprodutiva da mulher com ênfase nas ações de baixa e média complexidade.

7 Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.

8 Assistência de enfermagem ao recém-nascido.

9 Assistência de enfermagem à mulher no climatério e menopausa e na prevenção e no tratamento de ginecopatias.

10 Assistência de enfermagem à criança sadia (crescimento, desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação) e cuidado nas doenças prevalentes na infância (diarreicas e respiratórias).

11 Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência: Estrutura organizacional do serviço de emergência hospitalar e préhospitalar. Suporte básico de vida em emergências. Suporte avançado de vida. Atendimento inicial ao politraumatizado.

Atendimento na parada cardiorrespiratória. Assistência de enfermagem ao paciente crítico com distúrbios hidroeletrolíticos, acidobásicos, insuficiência respiratória e ventilação mecânica. Insuficiência renal e métodos dialíticos. Insuficiência hepática.

Avaliação de consciência no paciente em coma. Doação, captação e transplante de órgãos. Violência, abuso de drogas, intoxicações, emergências ambientais.

12 Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde: Gerenciamento de recursos humanos. Dimensionamento, recrutamento e seleção, educação em procedimentos e métodos diagnósticos.

13 Agravos à saúde relacionados ao trabalho.

14 Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.

15 Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem.

16 Central de material e esterilização. Processamento de produtos para saúde: Processos de esterilização de produtos para saúde. Controle de qualidade e validação dos processos de esterilização de produtos para saúde.

17 Práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar: Risco biológico e medidas de precauções básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde. Precaução padrão e precauções por forma de transmissão das doenças. Definição, indicações de uso e recursos materiais. Medidas de proteção cabíveis nas situações de risco potencial de exposição.

18 Controle de infecção hospitalar.

19 Assistência de enfermagem em saúde mental.

20 Técnicas básicas de enfermagem, farmacologia e a administração de medicamentos pelas diversas vias.

21 Código de ética dos profissionais de enfermagem. 22 Legislação: Lei 2.604/55 que regula o Exercício da Enfermagem Profissional, Lei 5.905/73 que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências. Lei 7.498/86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Decreto 94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências.