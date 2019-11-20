Casagrande anuncia reserva de vagas para negros em concursos

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em sua conta do Twitter, a reserva de vagas para negros em concursos públicos na administração pública estadual. A proposta do Projeto de Lei será apresentado na tarde desta quarta-feira (20), às 14 horas, durante encontro com o Movimento Negro Capixaba no Palácio Anchieta.
Os concursos públicos do Espírito Santo terão 20% das vagas reservadas para candidatos negros. As regras vão valer para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado.