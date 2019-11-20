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Dia da Consciência Negra

Casagrande anuncia reserva de vagas para negros em concursos

Projeto de Lei será apresentado na tarde desta quarta-feira (20) no Palácio Anchieta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 13:25

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 13:25

Renato Casagrande anunciou no Twitter que vai reservar vagas para negros em concursos  Crédito: Hélio Filho/Secom
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em sua conta do Twitter, a reserva de vagas para negros em concursos públicos na administração pública estadual. A proposta do Projeto de Lei será apresentado na tarde desta quarta-feira (20), às 14 horas, durante encontro com o Movimento Negro Capixaba no Palácio Anchieta.
Os concursos públicos do Espírito Santo terão 20% das vagas reservadas para candidatos negros. As regras vão valer para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado.

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