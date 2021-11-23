Apiacá e Iúna contratam profissionais na área de Educação

Duas prefeituras do Espírito Santo divulgaram editais para a contratação temporária de profissionais na área da Educação . Há oportunidades para quem tem os níveis fundamental e superior. As inscrições já estão abertas. O objetivo dos processos seletivos é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade.

Em Apiacá , município que fica no Sul do Estado, as chances são para professores de Educação Infantil, Séries Iniciais, Educação Especial, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Inglês e Matemática; pedagogos e nutricionistas. Todas essas carreiras exigem nível superior. Há ainda postos de trabalho para motoristas, destinadas a quem tem o ensino fundamental.

A remuneração varia de R$ 1.225,40 a R$ 1.936,24, conforme a titulação. A carga horária é de 25 horas semanais, com exceção dos motoristas, que é de 40 horas. Clique aqui para ler o edital

O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado deve ser divulgado no dia 3 de dezembro.

Já em Iúna , também no Sul do Estado, os postos são para os seguintes cargos: professor MAPA - educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e EJA - primeiro segmento; professor eventual; professor de libras; professor MAPB - séries finais do ensino fundamental e EJA - segundo segmento. Clique aqui para ler o edital.

Seleções abertas em dois municípios do Sul do Estado Crédito: Freepik

Para participar, os candidatos devem ter graduação completa em nível superior, com licenciatura plena na área de interesse, bem como disponibilidade de 25 horas semanais para o exercício de suas funções. O salário será de acordo com a titulação apresentada pelo candidato.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 28 de novembro de 2021, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico do município.