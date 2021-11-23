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Níveis fundamental e superior

Apiacá e Iúna contratam profissionais na área de Educação

Oportunidades são para professores, pedagogos, nutricionistas e motoristas; prefeituras vão preencher cadastro de reserva de profissionais

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2021 às 12:03
Duas prefeituras do Espírito Santo divulgaram editais para a contratação temporária de profissionais na área da Educação. Há oportunidades para quem tem os níveis fundamental e superior. As inscrições já estão abertas. O objetivo dos processos seletivos é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade. 
Em Apiacá, município que fica no Sul do Estado, as chances são para professores de Educação Infantil, Séries Iniciais, Educação Especial, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Inglês e Matemática; pedagogos e nutricionistas. Todas essas carreiras exigem nível superior. Há ainda postos de trabalho para motoristas, destinadas a quem tem o ensino fundamental.
A remuneração varia de R$ 1.225,40 a R$ 1.936,24, conforme a titulação. A carga horária é de 25 horas semanais, com exceção dos motoristas, que é de 40 horas. Clique aqui para ler o edital
O processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado deve ser divulgado no dia 3 de dezembro.
Já em Iúna, também no Sul do Estado, os postos são para os seguintes cargos: professor MAPA - educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e EJA - primeiro segmento; professor eventual; professor de libras; professor MAPB - séries finais do ensino fundamental e EJA - segundo segmento. Clique aqui para ler o edital. 
provas de concursos públicos
Seleções abertas em dois municípios do Sul do Estado Crédito: Freepik
Para participar, os candidatos devem ter graduação completa em nível superior, com licenciatura plena na área de interesse, bem como disponibilidade de 25 horas semanais para o exercício de suas funções. O salário será de acordo com a titulação apresentada pelo candidato.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 28 de novembro de 2021, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico do município. 
Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 5 de dezembro de 2021. A segunda etapa consiste em análise de títulos. O edital tem validade até 31 de dezembro de 2022, improrrogável.

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