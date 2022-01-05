Anvisa contrata estagiários com bolsa de até R$ 1,1 mil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) está oferecendo oportunidades de estágio em todo o país com bolsas que variam de R$ 486,05 a R$ 1.125,69. A carga horária de 20 a 30 horas semanais. A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e tem como objetivo formar cadastro de reserva.

As vagas são para estudantes de nível médio, bem como para alunos dos seguintes cursos de graduação:

Administração

Contabilidade

Direito

Arquivologia

Economia

Gestão Pública

Gestão de Políticas Públicas

Secretariado Executivo

Informática

Gestão da Informação

Estatística

Agronomia

Arquitetura

Ciências Políticas

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Comunicação Social ou Publicidade

Marketing

Design

Fotografia

Engenharia da Produção

Farmácia

Saúde Coletiva

Engenharia Biomédica

Engenharia Química

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Química

Odontologia

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Engenharia Alimentos

Engenharia de Produção

Pedagogia

Engenharia Química

Recursos Humanos

Relações Internacionais

Terapia Ocupacional

Gestão de Serviços de Saúde

Psicologia

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com a autarquia, as chances são destinadas as seguintes localidades: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB), Macaé (RJ), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Pacaraima (RR), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP), São Francisco do Sul (SC), São José dos Pinhais (PR), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI), Várzea Grande (MT) e Vitória (ES).

Para se inscrever, é necessário ser estudante regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de nível médio, médio profissionalizante ou superior, não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Anvisa, exceto pessoas com deficiência.

Os interessados podem se inscrever no site do CIEE até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de janeiro de 2022.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados serão convocados para entrevista, conforme a necessidade da Anvisa.

O resultado provisório da análise dos currículos está previsto para ser divulgado em 2 de fevereiro de 2022 e a lista final definitiva em 3 de fevereiro de 2022.