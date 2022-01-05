Anvisa contrata estagiários com bolsa de até R$ 1,1 mil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está oferecendo oportunidades de estágio em todo o país com bolsas que variam de R$ 486,05 a R$ 1.125,69. A carga horária de 20 a 30 horas semanais. A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e tem como objetivo formar cadastro de reserva.
As vagas são para estudantes de nível médio, bem como para alunos dos seguintes cursos de graduação:
- Administração
- Contabilidade
- Direito
- Arquivologia
- Economia
- Gestão Pública
- Gestão de Políticas Públicas
- Secretariado Executivo
- Informática
- Gestão da Informação
- Estatística
- Agronomia
- Arquitetura
- Ciências Políticas
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Comunicação Social ou Publicidade
- Marketing
- Design
- Fotografia
- Engenharia da Produção
- Farmácia
- Saúde Coletiva
- Engenharia Biomédica
- Engenharia Química
- Engenharia Civil
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Química
- Odontologia
- Medicina
- Medicina Veterinária
- Nutrição
- Engenharia Alimentos
- Engenharia de Produção
- Pedagogia
- Engenharia Química
- Recursos Humanos
- Relações Internacionais
- Terapia Ocupacional
- Gestão de Serviços de Saúde
- Psicologia
De acordo com a autarquia, as chances são destinadas as seguintes localidades: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB), Macaé (RJ), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Pacaraima (RR), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP), São Francisco do Sul (SC), São José dos Pinhais (PR), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI), Várzea Grande (MT) e Vitória (ES).
Para se inscrever, é necessário ser estudante regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de nível médio, médio profissionalizante ou superior, não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Anvisa, exceto pessoas com deficiência.
Os interessados podem se inscrever no site do CIEE até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 24 de janeiro de 2022.
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados serão convocados para entrevista, conforme a necessidade da Anvisa.
O resultado provisório da análise dos currículos está previsto para ser divulgado em 2 de fevereiro de 2022 e a lista final definitiva em 3 de fevereiro de 2022.
O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da lista final de classificados, podendo ser renovado por igual período.