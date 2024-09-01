Agência do ES, Ufes e Correios: mais de 24 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 24 mil vagas estão abertas em 198 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 35 mil. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) terminam no dia 5 de setembro. As vagas são destinadas a profissionais de nível superior, com salário de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação.
Também na quinta-feira (5) termina o prazo para se inscrever no processo seletivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), autarquia ligada à prefeitura. São 60 oportunidades, com ganhos que variam de R$ 1.649,59 a R$ 3.160,10.
Seguem até o dia 8 de setembro as inscrições para o concurso dos Correios. A oferta é de 33 vagas para cargos de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. Para o Espírito Santo, a seleção vai preencher cadastro de reserva.
Os interessados em fazer parte do quadro de servidores efetivos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) têm até o dia 15 de setembro para se inscrever. São 33 vagas para postos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.
A Câmara de São Mateus, cidade do Norte do Espírito Santo, lançou edital para contratar 30 servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500,00. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro.
As inscrições para o concurso Prefeitura de Mantenópolis, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, foram prorrogadas até 4 de setembro. São 122 oportunidades, com ganhos que podem chegar a R$ 3.464.