Agência do ES, Ufes e Correios: mais de 24 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 24 mil vagas estão abertas em 198 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 35 mil. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Correios tem 33 oportunidades para servidores Crédito: Ricardo Medeiros

Seguem até o dia 8 de setembro as inscrições para o concurso dos Correios. A oferta é de 33 vagas para cargos de níveis médio e superior nas áreas de medicina e segurança do trabalho. Para o Espírito Santo, a seleção vai preencher cadastro de reserva.

Câmara de São Mateus , cidade do Norte do Espírito Santo, lançou edital para contratar 30 servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500,00. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro.