Abertas inscrições para seleção na Sesa com salário de até R$ 10,6 mil

Já estão abertas as inscrições para os processos seletivos da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa). Os três editais para os cargos temporários foram anunciados nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial do Estado. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, até às 10h do dia 20 de março.
As oportunidades estão disponíveis para os cargos de médicos, com salários de até R$ 10.641,53; cargos com formação de nível superior, com salários de até 4.875,08; e para os profissionais com o nível fundamental, médio e técnico, com remuneração de até R$ 2.503,89 para carga horária de 40 horas semanais.
As contratações serão realizadas pelo órgão público enquanto houver a necessidade de substituição de profissionais dentro do quadro de vagas existentes nas unidades pertencentes à rede em todo o Estado.
É importante ressaltar que os contratos temporários emergenciais terão o prazo de vigência até 15 de março de 2024, independentemente da data de assinatura do contrato.