Abertas inscrições para seleção na Sesa com salário de até R$ 10,6 mil

Já estão abertas as inscrições para os processos seletivos da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa). Os três editais para os cargos temporários foram anunciados nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial do Estado. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br , até às 10h do dia 20 de março.

As oportunidades estão disponíveis para os cargos de médicos, com salários de até R$ 10.641,53; cargos com formação de nível superior, com salários de até 4.875,08; e para os profissionais com o nível fundamental, médio e técnico, com remuneração de até R$ 2.503,89 para carga horária de 40 horas semanais.

As contratações serão realizadas pelo órgão público enquanto houver a necessidade de substituição de profissionais dentro do quadro de vagas existentes nas unidades pertencentes à rede em todo o Estado.