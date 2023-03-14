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Oportunidade

Feira de empregos oferece cerca de 2 mil vagas de trabalho e estágio em Vila Velha e Cariacica

Centenas de empresas levam oportunidades durante a Feira da Empregabilidade que acontece em duas escolas técnicas de Vila Velha e de Cariacica

Publicado em 14 de Março de 2023 às 10:26

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

14 mar 2023 às 10:26
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos
Crédito: Agência Brasil
Cerca de duas mil vagas de trabalho e estágio estão sendo ofertadas nesta terça (14) e quarta-feira (15), durante a Feira de Empregabilidade das unidades de Vila Velha e Cariacica do Centro de Ensino Técnico Grau Técnico. O evento acontece a partir das 8h e tam a parceria dos Sines dos municípios, além da Agência do Trabalhador.
Além das vagas disponíveis, o interessado terá a oportunidade de participar das Trilhas, espaços que auxiliarão as pessoas que buscam emprego. Ao todo, serão quatro salas: a primeira será o diagnóstico (espaço para ver qual o perfil das pessoas - qual a idade e quais aptidões precisa desenvolver, além da orientação profissional), a segunda sala é de como se comportar em uma entrevista de emprego, a terceira é sobre a aparência para a entrevista e a quarta é a elaboração do currículo.
Diretora das unidades, Isabella Lira disse que a feira é  realizada em parceria com empresas como forma de contribuir com a sociedade, oferecendo vagas de emprego e dando suporte para o candidato se preparar para a vaga.
"Mais do que dar oportunidades aos nossos alunos, queremos que todos tenham acesso às vagas. Sabemos da dificuldade do emprego e queremos ser essa ponte”, destacou Isabella Lira.

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