16 concursos no ES para ficar de olho até o final de 2024

Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar de olho. Isso porque estão previstos, ao menos, 16 novos concursos públicos no Espírito Santo, sendo que cinco deles já estão com editais publicados. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil mensais. A previsão é de que as oportunidades sejam voltadas para quem tem nível médio, técnico ou superior.
O Poder Executivo estadual está com inscrições abertas para as seleções da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (Ceasa) e Polícia Militar. Entretanto, o orçamento previsto para este ano ainda prevê abertura de certame nas secretarias de Saúde e Educação, além da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).
No âmbito municipal, as prefeituras de Vitória e da Serra já lançaram editais para a contratação de servidores — esta última, com previsão de nova publicação voltada para a área administrativa. Também devem contratar novos profissionais os municípios de Viana e Cariacica.
Outros poderes devem abrir concursos nos próximos meses. Trata-se da Assembleia Legislativa e do Ministério Público. Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai selecionar 44 professores efetivos.
Inscrições abertas
CEASA
Estão abertas, até o dia 4 de julho, as inscrições para o concurso da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (Ceasa). São 35 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 8,1 mil. O atendimento acontece até as 23h59, no site do Instituto Access, empresa responsável pelo certame.
POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) está com inscrições abertas para o concurso com 40 vagas para oficiais combatentes. Os candidatos precisam ter nível médio e idade entre 18 e 28 anos. O atendimento aos candidatos ocorre até as 14 horas do dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.
IFES
Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, além de acréscimos conforme a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até 17 de julho.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória vai contratar 31 novos servidores efetivos, sendo 21 analistas em gestão pública e 10 auditores de controle interno. A remuneração é de R$ 5.566. Os interessados precisam ter nível superior e poderão se inscrever de 1° de julho a 5 de agosto, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
PREFEITURA DA SERRA
A Prefeitura da Serra lançou edital com 375 vagas para cargos da área da Saúde. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico ou superior. A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38. As inscrições poderão ser feitas de 1º de julho a 6 de agosto de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
Concursos previstos
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ARSP)
O concurso Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) vai oferecer duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos serão para formados em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (1), Engenharia Elétrica e Engenharia de Petróleo e Gás. O subsídio inicial da carreira é de R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600. O edital deve ser publicado em breve. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
CORPO DE BOMBEIROS
O concurso visa preencher seis vagas para oficial. De acordo com a corporação, o certame está em fase de contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e elaboração do edital. A expectativa inicial é de que os exames ocorram no ano de 2024.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil tem um estudo em andamento, junto à área econômica do governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), para verificar a possibilidade da realização de concurso público. Em relação à quantidade de vagas, a corporação informou que o assunto ainda será analisado junto ao governo e não há uma definição, no momento. Em abril deste ano, em entrevista à colunista Vilmara Fernandes, o delegado-geral da PC, José Darcy Santos Arruda, falou sobre a necessidade de recompor os quadros da corporação e sobre a proposta de abrir mil vagas, voltadas para cargos da área investigativa. Na ocasião, ele disse ainda da intenção de criar um cadastro de reserva e convocar, a cada ano, 350 aprovados na seleção.
PROCON
Outro concurso previsto para ser aberto ainda em 2024 é o do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A oferta será de 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Em nota, o órgão informou que os detalhes específicos estão, atualmente, em fase de estruturação pelo órgão e serão divulgados em momento oportuno.
SEDU
A Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público para contratar novos servidores efetivos. As oportunidades serão para os cargos de professor, pedagogo e agente de suporte educacional. A comissão organizadora já está formada. A previsão é de que o edital seja divulgado no segundo semestre, conforme informou a Sedu.
SECRETARIA DE SAÚDE
Para o concurso da Secretaria da Saúde (Sesa), a comissão responsável pela seleção já está formada. A equipe é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos da secretaria. Neste momento, segundo o órgão, o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. “Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da Comissão”, diz a nota enviada pela Sesa.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O Poder Legislativo do Espírito Santo prepara novo concurso para a contratação de servidores efetivos. Com o Programa de Aposentadoria Incentivada e estudos preliminares, a estimativa é de que sejam oferecidas 40 vagas, mas esse número ainda pode sofrer alteração. A remuneração varia de R$ 4.200 a R$ 13.700. As oportunidades poderão ser disputadas por candidatos de níveis superior e médio. A Casa está finalizando a escolha da banca que ficará responsável pela elaboração do edital.
MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deve abrir, em breve, concurso público para a contratação de servidores, conforme afirmou o procurador-geral da instituição, Francisco Berdeal, em entrevista ao Bom Dia ES no final de maio. Em nota, o órgão informou que a comissão de concurso de servidores trabalha na realização do certame para cargos da carreira administrativa. A publicação do edital deverá ocorrer no segundo semestre de 2024.
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que está prevista, para 2024, a realização de concurso público para diversos cargos. Entretanto, o total de oportunidades ainda não foi divulgado. As oportunidades serão para cargos como assistente educacional, auxiliar de veterinário, educador social, agente administrativo, técnico em saúde bucal, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fiscal municipal, médico e engenheiro.
PREFEITURA DA SERRA
A Prefeitura da Serra prepara um novo concurso que deve ser lançado nos próximos dias. Desta vez, a oferta será para 230 chances para área administrativa. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
PREFEITURA DE VIANA
A Prefeitura de Viana tem previsão de abertura de concurso público para diversos setores da administração, com oportunidades para pessoas com nível médio ou superior. O município, entretanto, não informou quantas vagas serão oferecidas nem o valor dos salários.