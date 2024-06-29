16 concursos no ES para ficar de olho até o final de 2024

Governo do ES tem dois concurso em andamento e deve lançar outros seis Crédito: Ricardo Medeiros

Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar de olho. Isso porque estão previstos, ao menos, 16 novos concursos públicos no Espírito Santo, sendo que cinco deles já estão com editais publicados. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil mensais. A previsão é de que as oportunidades sejam voltadas para quem tem nível médio, técnico ou superior.

No âmbito municipal, as prefeituras de Vitória e da Serra já lançaram editais para a contratação de servidores — esta última, com previsão de nova publicação voltada para a área administrativa. Também devem contratar novos profissionais os municípios de Viana e Cariacica.

Outros poderes devem abrir concursos nos próximos meses. Trata-se da Assembleia Legislativa e do Ministério Público. Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai selecionar 44 professores efetivos.

Inscrições abertas

CEASA

POLÍCIA MILITAR

IFES

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) . A oferta é de 44 vagas para dar aula no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. O salário é de R$ 4.875,18, além de acréscimos conforme a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até 17 de julho.

PREFEITURA DE VITÓRIA

PREFEITURA DA SERRA

Concursos previstos

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ARSP)

O concurso Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) vai oferecer duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos serão para formados em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (1), Engenharia Elétrica e Engenharia de Petróleo e Gás. O subsídio inicial da carreira é de R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600. O edital deve ser publicado em breve. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

CORPO DE BOMBEIROS

O concurso visa preencher seis vagas para oficial. De acordo com a corporação, o certame está em fase de contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e elaboração do edital. A expectativa inicial é de que os exames ocorram no ano de 2024.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil tem um estudo em andamento, junto à área econômica do governo do Estado e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), para verificar a possibilidade da realização de concurso público. Em relação à quantidade de vagas, a corporação informou que o assunto ainda será analisado junto ao governo e não há uma definição, no momento. Em abril deste ano, em entrevista à colunista Vilmara Fernandes , o delegado-geral da PC, José Darcy Santos Arruda, falou sobre a necessidade de recompor os quadros da corporação e sobre a proposta de abrir mil vagas, voltadas para cargos da área investigativa. Na ocasião, ele disse ainda da intenção de criar um cadastro de reserva e convocar, a cada ano, 350 aprovados na seleção.

PROCON

Outro concurso previsto para ser aberto ainda em 2024 é o do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A oferta será de 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Em nota, o órgão informou que os detalhes específicos estão, atualmente, em fase de estruturação pelo órgão e serão divulgados em momento oportuno.

SEDU

Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público para contratar novos servidores efetivos. As oportunidades serão para os cargos de professor, pedagogo e agente de suporte educacional. A comissão organizadora já está formada. A previsão é de que o edital seja divulgado no segundo semestre, conforme informou a Sedu.

SECRETARIA DE SAÚDE

Para o concurso da Secretaria da Saúde (Sesa), a comissão responsável pela seleção já está formada. A equipe é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos da secretaria. Neste momento, segundo o órgão, o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. “Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da Comissão”, diz a nota enviada pela Sesa.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O Poder Legislativo do Espírito Santo prepara novo concurso para a contratação de servidores efetivos. Com o Programa de Aposentadoria Incentivada e estudos preliminares, a estimativa é de que sejam oferecidas 40 vagas, mas esse número ainda pode sofrer alteração. A remuneração varia de R$ 4.200 a R$ 13.700. As oportunidades poderão ser disputadas por candidatos de níveis superior e médio. A Casa está finalizando a escolha da banca que ficará responsável pela elaboração do edital.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deve abrir, em breve, concurso público para a contratação de servidores, conforme afirmou o procurador-geral da instituição, Francisco Berdeal, em entrevista ao Bom Dia ES no final de maio. Em nota, o órgão informou que a comissão de concurso de servidores trabalha na realização do certame para cargos da carreira administrativa. A publicação do edital deverá ocorrer no segundo semestre de 2024.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que está prevista, para 2024, a realização de concurso público para diversos cargos. Entretanto, o total de oportunidades ainda não foi divulgado. As oportunidades serão para cargos como assistente educacional, auxiliar de veterinário, educador social, agente administrativo, técnico em saúde bucal, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fiscal municipal, médico e engenheiro.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra prepara um novo concurso que deve ser lançado nos próximos dias. Desta vez, a oferta será para 230 chances para área administrativa. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

PREFEITURA DE VIANA