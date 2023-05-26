Vivo abre Programa de Aprendiz com oportunidades para o ES

Processo seletivo será on-line Crédito: Pixabay

A Vivo está com inscrições abertas para o Programa de Aprendiz da operadora. A oferta é de 230 vagas, distribuídas por oito estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Paraná.

As oportunidades são voltadas para estudantes com idade entre 16 e 22 anos, além de matriculados em ensino regular ou ter concluído o ensino médio. De acordo com a companhia, metade das chances são destinados a candidatos negros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de junho, no site oficial do programa

Os selecionados, que serão admitidos a partir de setembro de 2023, vão receber salário compatível com o mercado, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e dia de folga de aniversário.

O processo seletivo será on-line. Além da trilha de desenvolvimento junto às instituições educacionais, a companhia fornecerá uma capacitação ampla e diversificada, com enfoque em tecnologia, independentemente da área em que o aprendiz atue, passando também por negócios e temáticas essenciais para início de carreira e habilidades interpessoais.

A jornada de conhecimento será construída por uma trilha digital, oficinas ao vivo e atividades na prática, com módulos para uma aprendizagem mais ágil e constante; trocas de experiências com ex-aprendizes e gestores para dar a visibilidade sobre o funcionamento da organização, além de oportunidades de praticar os aprendizados na área de atuação dentro da empresa, entre outros.

A VP de Pessoas da Vivo, Niva Ribeiro, ressalta que o objetivo do programa aprendiz, é desenvolver e capacitar esses talentos para construírem uma carreira na companhia. “Nosso intuito é efetivá-los no futuro, de acordo com a performance e disponibilidade de oportunidades”, ressalta.

A empresa informou que, por meio Fundação Telefônica Vivo, faz investimentos na capacitação de estudantes da rede pública de ensino, oferecendo o primeiro itinerário de formação técnica e profissional em Ciência de Dados. O projeto piloto, voltado para jovens do Ensino Médio, oferece a oportunidade de planejar melhor a carreira em áreas que estão em evidência e em ascensão no mundo de trabalho.