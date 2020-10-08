Vale, Suzano, Jurong e Imetame estão com vagas abertas no ES

Quem quer trabalhar na indústria do Espírito Santo deve ficar atento às oportunidades de emprego abertas em quatro grandes empresas. A Vale, a Samarco, a Jurong e a Imetame estão com vagas de trabalho abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Para algumas carreiras, é necessário ter experiência.
Na Suzano, as chances são para as áreas florestal, industrial e de logística, para trabalhar em Aracruz, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra.
Já na Imetame, os profissionais vão atuar em Aracruz no setor de metalmecânica e as oportunidades serão destinadas a quem mora na cidade, em João Neiva e Ibiraçu.
Na Vale, todas as oportunidades são para profissionais de nível superior e para a unidade de Vitória. É importante que o candidato fique atento ao prazo de cadastramento dos currículos.
No Estaleiro Jurong Aracruz, há chance para analista de sistema desenvolvedor. O candidato precisa ter graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação ou áreas correlatas.
CONFIRA AS VAGAS
SUZANO
- Vagas para área florestal
- Mecânico (a) II - Conceição da Barra
- Vagas para área industrial
- Consultor processos - Aracruz
- Estagiário(a) manutenção - Aracruz
- Gerente manutenção - Aracruz
- Treinando(a) PCD - Cachoeiro de Itapemirim
- Técnico (a) manutenção elétrica PCD - Cachoeiro de Itapemirim
- Técnico (a) manutenção mecânica PCD - Cachoeiro de Itapemirim
- Logística/S&OP
- Auxiliar produção - Serra
IMETAME
- Vagas:
- Mecânico de sonda de perfuração
- Operador de centrífuga decantadora
- Auxiliar de plataformista
- Plataformista
- Torrista de perfuração
- Sondador de perfuração
- Encarregado de sonda de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Assistente de sondador de perfuração (operação de equipamento especializado)
- Assistente Administrativo
- Motorista operador de equipamento (Guindauto)
- Motorista operador de equipamento (Guindaste)
- Motorista operador de equipamento (Carreta)
- Mecânico
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
VALE
- Vagas:
- Analista operacional pleno - operação - porto (até 12/10)
- Assistente suprimentos I - logística - corporativo (até 9/10)
- Analista de negócios SR - Siderurgia - corporativo (até 16/10)
- Supervisor de manutenção materiais rodantes (até 8/10)
- Analista operacional SR - logística - porto (até 12/10)
JURONG
Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vaga:
- Analista de sistema desenvolvedor