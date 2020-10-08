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Vale, Suzano, Jurong e Imetame estão com vagas abertas no ES

Grandes indústrias do Estado oferecem oportunidades de emprego para profissionais com vários níveis de escolaridade; algumas funções exigem experiência

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 19:03
Vista aérea da empresa Imetame
Vista aérea da empresa Imetame Crédito: Imetame/Divulgação
Quem quer trabalhar na indústria do Espírito Santo deve ficar atento às oportunidades de emprego abertas em quatro grandes empresas. A Vale, a Samarco, a Jurong e a Imetame estão com vagas de trabalho abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. Para algumas carreiras, é necessário ter experiência.
Na Suzano, as chances são para as áreas florestal, industrial e de logística, para trabalhar em Aracruz, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra.
Já na Imetame, os profissionais vão atuar em Aracruz no setor de metalmecânica e as oportunidades serão destinadas a quem mora na cidade, em João Neiva e Ibiraçu.
Na Vale, todas as oportunidades são para profissionais de nível superior e para a unidade de Vitória. É importante que o candidato fique atento ao prazo de cadastramento dos currículos.
No Estaleiro Jurong Aracruz, há chance para analista de sistema desenvolvedor. O candidato precisa ter graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação ou áreas correlatas.

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CONFIRA AS VAGAS

SUZANO

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vagas para área florestal
  • Mecânico (a) II - Conceição da Barra
  • Vagas para área industrial
  • Consultor processos - Aracruz 
  • Estagiário(a) manutenção - Aracruz 
  • Gerente manutenção  - Aracruz
  • Treinando(a) PCD - Cachoeiro de Itapemirim 
  • Técnico (a) manutenção elétrica PCD - Cachoeiro de Itapemirim 
  • Técnico (a) manutenção mecânica PCD - Cachoeiro de Itapemirim 
  • Logística/S&OP
  • Auxiliar produção - Serra 

IMETAME

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site 
  • Vagas:
  • Mecânico de sonda de perfuração
  • Operador de centrífuga decantadora
  • Auxiliar de plataformista
  • Plataformista
  • Torrista de perfuração
  • Sondador de perfuração
  • Encarregado de sonda de perfuração (operação de equipamento especializado)
  • Assistente de sondador de perfuração (operação de equipamento especializado)
  • Assistente Administrativo
  • Motorista operador de equipamento (Guindauto)
  • Motorista operador de equipamento (Guindaste)
  • Motorista operador de equipamento (Carreta)
  • Mecânico
  • Técnico (inspeção de solda) 
  • Técnico de segurança do trabalho

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VALE

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vagas:
  • Analista operacional pleno - operação  - porto (até 12/10)
  • Assistente suprimentos I - logística - corporativo (até 9/10)
  • Analista de negócios SR - Siderurgia - corporativo (até 16/10)
  • Supervisor de manutenção materiais rodantes (até 8/10)
  • Analista operacional SR - logística - porto (até 12/10)

JURONG

Como se candidatar: Os interessados devem fazer o cadastro no site 
  • Vaga:
  • Analista de sistema desenvolvedor

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