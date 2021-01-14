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Jovens talentos

Vagas de estágio abertas no ES com bolsas que podem chegar a R$ 2 mil

Oportunidades são destinadas a estudantes de ensinos médio, técnico e superior de todo o Estado; veja como participar das seleções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:10

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:10

Oportunidades de estágio para estudantes de todos os níveis.
Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance
Estudantes que querem colocar em prática o que estão aprendendo nas faculdades ou escolas devem ficar atentos às vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo em duas empresas de seleção. A oferta é de quase 100 oportunidades e as bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.
O Portal Super Estágios está com 30 vagas abertas, disponíveis em Vitória, Vila VelhaCariacica, SerraGuarapariIúnaSanta Leopoldina Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 2,2 mil.
O maior valor, R$ 2.256, é para o estagiário de Engenharia de Segurança do Trabalho. A instituição também conta com oportunidades para estudantes de Ensino Médio, a partir do 1º ano, e superior, nos cursos de Educação Física, Direito, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias, Moda, Administração, Publicidade, Design, Marketing e Turismo.
Há ainda vagas para alunos dos seguintes cursos técnicos: Hotelaria, Edificações, Administração, Secretariado, Marketing e Informática. 
Os interessados podem se cadastrar no site www.superestagios.com.br. 

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No IEL-ES, são 68 vagas abertas nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Do total de oportunidades, 52 são destinadas a estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Arquitetura, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação.
Outras 13 vagas de estágio são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Mecânica, e Segurança do Trabalho.
A instituição também tem uma vaga para estudantes do tecnólogo de Gestão Comercial e duas para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.
Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es.

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