Vagas de estágio abertas no ES com bolsas que podem chegar a R$ 2 mil

Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik - Javier Sánchez Mingorance

Estudantes que querem colocar em prática o que estão aprendendo nas faculdades ou escolas devem ficar atentos às vagas de estágio disponíveis no Espírito Santo em duas empresas de seleção. A oferta é de quase 100 oportunidades e as bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil.

O maior valor, R$ 2.256, é para o estagiário de Engenharia de Segurança do Trabalho. A instituição também conta com oportunidades para estudantes de Ensino Médio, a partir do 1º ano, e superior, nos cursos de Educação Física, Direito, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias, Moda, Administração, Publicidade, Design, Marketing e Turismo.

Há ainda vagas para alunos dos seguintes cursos técnicos: Hotelaria, Edificações, Administração, Secretariado, Marketing e Informática.

Os interessados podem se cadastrar no site www.superestagios.com.br.

No IEL-ES, são 68 vagas abertas nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Do total de oportunidades, 52 são destinadas a estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Arquitetura, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, e Sistema da Informação.

Outras 13 vagas de estágio são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Mecânica, e Segurança do Trabalho.

A instituição também tem uma vaga para estudantes do tecnólogo de Gestão Comercial e duas para quem está cursando o Ensino Médio. As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.