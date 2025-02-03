Sede do Tribunal Regional do Trabalho - TRT Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para a seleção pública de estagiários. O valor da bolsa-estágio é de R$ 976 para graduação (20 horas semanais) e de R$ 1.914,28 para pós-graduação (30 horas).

As oportunidades para quem faz o nível superior nas seguintes áreas: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Artes Plásticas, Audiovisual, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Cinema, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Design Gráfico, Direito, Engenharia (Civil, Elétrica e Mecânica), Fotografia, História, Informática, Marketing e Psicologia.

Há ainda oportunidades para estudantes de pós-graduação, nas áreas de: Arquitetura, Assessoria de Imprensa, Comunicação Institucional/Organizacional, Comunicação Pública, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Engenharia (Civil, Elétrica e Mecânica), Informática, Jornalismo Digital, Marketing em Mídias Digitais, Produção Multimídia/Audiovisual, Publicidade, Redação Publicitária.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro, no endereço eletrônico do TRT.

Your browser does not support the audio element. TRT do ES abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,9 mil

As provas serão aplicadas no dia 16 de março. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, nas áreas de graduação e pós-graduação oferecidas nos municípios de Vitória, Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.