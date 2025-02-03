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Jovens talentos

TRT do ES abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,9 mil

Oportunidades são voltadas para estudantes de nível superior e de pós-graduação;  prazo para se inscrever no processo seletivo vai até 28 de fevereiro

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 14:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 fev 2025 às 14:45
TRT
Sede do Tribunal Regional do Trabalho - TRT Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para a seleção pública de estagiários. O valor da bolsa-estágio é de R$ 976 para graduação (20 horas semanais) e de R$ 1.914,28 para pós-graduação (30 horas).
As oportunidades para quem faz o nível superior nas seguintes áreas: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Artes Plásticas, Audiovisual, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Cinema, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Design Gráfico, Direito, Engenharia (Civil, Elétrica e Mecânica), Fotografia, História, Informática, Marketing e Psicologia.
Há ainda oportunidades para estudantes de pós-graduação, nas áreas de: Arquitetura, Assessoria de Imprensa, Comunicação Institucional/Organizacional, Comunicação Pública, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Engenharia (Civil, Elétrica e Mecânica), Informática, Jornalismo Digital, Marketing em Mídias Digitais, Produção Multimídia/Audiovisual, Publicidade, Redação Publicitária.
Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro, no endereço eletrônico do TRT. 
TRT do ES abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,9 mil
As provas serão aplicadas no dia 16 de março. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, nas áreas de graduação e pós-graduação oferecidas nos municípios de Vitória, Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
Os classificados poderão ser convocados dentro do prazo de validade da seleção pública (um ano a contar da publicação do edital).

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