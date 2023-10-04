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109 oportunidades

Suzano abre inscrições de estágio técnico com vagas no ES

Ao todo são 109 oportunidades, das quais 21 para o Espírito Santo. Também há chances na Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará e Ceará
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2023 às 15:36

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 15:36

Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz
Suzano, empresa de celulose com sede em Aracruz Crédito: Divulgação/ Suzano
A Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2024. A oferta é de Ao todo são 109 oportunidades, das quais 21 para o Espírito Santo. Também há chances na Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará e Ceará.
Os selecionados vão atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa, em uma das unidades da companhia, que ficam nas cidades de Mucuri (BA), Aracruz (ES), Imperatriz (MA), Suzano (SP), Três Lagoas (MS), Jacareí (SP), Limeira (SP), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Belém (PA) e Maracanaú (CE).
Para participar, os candidatos devem ser alunos e alunas do ensino técnico, que tenham mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no período diurno na unidade escolhida. O conhecimento do idioma inglês não é exigência para a participação no processo.
As inscrições podem ser feitas até 27 de outubro, no site do programa. 
O processo de seleção será realizado em formato 100% on-line, considerando três etapas principais: inscrições e avaliações, desafio on-line com cases de negócio e entrevistas finais de seleção. O estágio deve começar em fevereiro de 2024.
Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, o programa também oferece benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais e vale-transporte ou fretado.

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