Estão abertas mais de 1.300 vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores, do governo do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Os interessados devem se inscrever pelo site www.jovensvalores.es.gov.br. As inscrições podem ser feitas no decorrer do ano.
A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 689,96 e vale-transporte. Podem participar candidatos de 70 formações, sendo Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo alguns dos mais demandados.
Mais de 1.300 oportunidades de estágio abertas no ES
Para participar, o estudante precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. A seleção prioriza critérios socioeconômicos.
“Além de propiciar o aprendizado profissional, o estágio abre portas para o mercado de trabalho. É uma excelente oportunidade para quem deseja aprender novas habilidades, ampliar relações interpessoais e somar experiência em seu currículo”, ressaltou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.
Confira os cursos
- Administração
- Agronomia
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Arquitetura e Urbanismo
- Arquivologia
- Artes Plásticas
- Artes Visuais
- Biblioteconomia
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Ciências Sociais
- Comunicação e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Comunicação Social – Audiovisual
- Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
- Desenho Industrial
- Design
- Design Gráfico
- Direito
- Educação Física
- Enfermagem
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Estatística
- Farmácia
- Geografia
- Gestão Ambiental
- Gestão da Qualidade
- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão Hospitalar
- História
- Informática
- Letras
- Marketing
- Marketing Digital
- Medicina Veterinária
- Música
- Nutrição
- Pedagogia
- Processos Gerenciais
- Psicologia
- Recursos Humanos
- Redes de Computadores
- Serviço Social
- Sistemas de Informação
- Sociologia
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Edificações
- Técnico em Estradas
- Técnico em Eventos
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Informática
- Técnico em Informática para Internet
- Técnico em Logística
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Meio Ambiente
- Técnico em Multimídia
- Técnico em Rádio e Televisão
- Técnico em Recursos Humanos
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Tecnologia e Marketing