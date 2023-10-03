Mais de 1.300 oportunidades de estágio abertas no ES

Estão abertas mais de 1.300 vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores, do governo do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.jovensvalores.es.gov.br . As inscrições podem ser feitas no decorrer do ano.

A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 689,96 e vale-transporte. Podem participar candidatos de 70 formações, sendo Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo alguns dos mais demandados.

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Candidatos podem se inscrever pela internet Crédito: Pixabay

Para participar, o estudante precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. A seleção prioriza critérios socioeconômicos.

“Além de propiciar o aprendizado profissional, o estágio abre portas para o mercado de trabalho. É uma excelente oportunidade para quem deseja aprender novas habilidades, ampliar relações interpessoais e somar experiência em seu currículo”, ressaltou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

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