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Talentos

Mais de 1.300 oportunidades de estágio abertas no ES

Vagas são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas ao longo do ano. Veja a lista de cursos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 out 2023 às 15:00

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 15:00

Estão abertas mais de 1.300 vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores, do governo do Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Os interessados devem se inscrever pelo site www.jovensvalores.es.gov.br. As inscrições podem ser feitas no decorrer do ano.
A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 689,96 e vale-transporte. Podem participar candidatos de 70 formações, sendo Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo alguns dos mais demandados.
Mais de 1.300 oportunidades de estágio abertas no ES
Estágio
Candidatos podem se inscrever pela internet Crédito: Pixabay
Para participar, o estudante precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. A seleção prioriza critérios socioeconômicos.
“Além de propiciar o aprendizado profissional, o estágio abre portas para o mercado de trabalho. É uma excelente oportunidade para quem deseja aprender novas habilidades, ampliar relações interpessoais e somar experiência em seu currículo”, ressaltou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Confira os cursos

  • Administração
  • Agronomia
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Arquivologia
  • Artes Plásticas
  • Artes Visuais
  • Biblioteconomia
  • Ciência da Computação
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Comunicação e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Comunicação Social – Audiovisual
  • Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
  • Desenho Industrial
  • Design
  • Design Gráfico
  • Direito
  • Educação Física
  • Enfermagem
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Ambiental e Sanitária
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Petróleo
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Estatística
  • Farmácia
  • Geografia
  • Gestão Ambiental
  • Gestão da Qualidade
  • Gestão da Tecnologia da Informação
  • Gestão de Recursos Humanos
  • Gestão Hospitalar
  • História
  • Informática
  • Letras
  • Marketing
  • Marketing Digital
  • Medicina Veterinária
  • Música
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Processos Gerenciais
  • Psicologia
  • Recursos Humanos
  • Redes de Computadores
  • Serviço Social
  • Sistemas de Informação
  • Sociologia
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Eventos
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Informática para Internet
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Meio Ambiente
  • Técnico em Multimídia
  • Técnico em Rádio e Televisão
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Tecnologia e Marketing

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