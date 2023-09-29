ArcelorMittal abre vagas para mulheres de treinamento em Ciência de Dados

Há 30 vagas disponíveis para o treinamento em Ciência de Dados Crédito: Pixabay

ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o ASA – Analytics Skills Accelerator, um treinamento introdutório em Ciência de Dados voltado para mulheres.

Estão disponíveis 30 vagas para estudantes que estejam no último ano do curso superior na área de Exatas, com formação prevista para o final de 2024, e que possuam conhecimento prévio em programação.

As inscrições vão até o próximo domingo (1º), através do link de seleção disponível no formulário: https://lnkd.in/dsTye-JU

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As estudantes selecionadas poderão conferir como a empresa utiliza a tecnologia e a Ciência de Dados em seus processos. O curso abordará conceitos teóricos da área, utilizando Python, e será ministrado de forma presencial na sede da empresa, dividido em dois turnos, pela manhã e à tarde.