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Capacitação

ArcelorMittal abre vagas para mulheres de treinamento em Ciência de Dados

Iniciativa é voltada para estudantes que estejam no último ano de curso superior na área de Exatas
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

29 set 2023 às 16:40

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 16:40

Dados
Há 30 vagas disponíveis para o treinamento em Ciência de Dados Crédito: Pixabay
ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o ASA – Analytics Skills Accelerator, um treinamento introdutório em Ciência de Dados voltado para mulheres.
Estão disponíveis 30 vagas para estudantes que estejam no último ano do curso superior na área de Exatas, com formação prevista para o final de 2024, e que possuam conhecimento prévio em programação.
As inscrições vão até o próximo domingo (1º), através do link de seleção disponível no formulário: https://lnkd.in/dsTye-JU
ArcelorMittal abre vagas para mulheres de treinamento em Ciência de Dados

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As estudantes selecionadas poderão conferir como a empresa utiliza a tecnologia e a Ciência de Dados em seus processos. O curso abordará conceitos teóricos da área, utilizando Python, e será ministrado de forma presencial na sede da empresa, dividido em dois turnos, pela manhã e à tarde.
As cinco alunas que obtiverem o melhor desempenho ao final do curso serão reconhecidas com bolsas de MBA da Universidade de São Paulo (USP) em Ciência de Dados.

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