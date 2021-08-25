Supermercados abrem 320 vagas de emprego de Norte a Sul do ES

Oito redes de supermercados e atacarejos estão com 321 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade em funções como repositor, açougueiro, operador de caixa, auxiliar de padaria e fiscal de loja.
A maior oferta está disponível no Grupo Osvaldo Perim, que atua no Sul do Estado, com 168 postos. Deste total, 160 serão para trabalhar na nova unidade de Cachoeiro de Itapemirim, que está prevista para ser inaugurada entre o final de outubro e início de novembro. As contratações já começaram.
Há ainda oito chances para quem quer atuar nas lojas de Castelo da mesma rede. Os currículos devem ser entregues nos supermercados da bandeira nos dois municípios.
Já o Grupo Carone, dos Supermercados Carone e Sempre Tem, deve contratar, pelo menos, 28 novos colaboradores. As vagas estão distribuídas pelas unidades da Grande Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Os candidatos podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
O Oba Superatacado inaugurou no início de agosto um novo empreendimento em Campo Grande, Cariacica, mas ainda há 20 oportunidades abertas. O estabelecimento ainda precisa preencher 15 chances para repositor de mercadorias, três para açougueiro, uma para confeiteiro e uma para auxiliar de frios.
A Rede OK Superatacado está com postos de trabalho abertos nas unidades em Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Ao todo, a oferta é de dez chances distribuídas pelos cargos de açougueiro, recepcionista e atendente de fiscalização. Para se candidatar, o profissional precisa ter experiência na função.
No Canguru Supermercados, há uma oportunidade para secretária executiva. O cargo exige que a candidata esteja estudando últimos anos de administração ou secretariado ou recém formada.
Já o Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, conta com 82 postos de trabalho, enquanto que a Rede Casagrande tem oito, sendo sete em Linhares e uma na Serra. Há ainda quatro cargos disponíveis na Rede Big (Sam's).
CONFIRA AS VAGAS
Oba Superatacado
- Vagas: 20, para a loja de Campo Grande, Cariacica
- Repositor de mercadorias (15)
- Confeiteiro (1)
- Açougueiro (3)
- Auxiliar de frios (1)
OK Superatacado
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículos para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 10 para as lojas da Grande Vitória
- Açougueiro
- Recepcionista
- Atendente de fiscalização
Grupo Osvaldo Perim
Como se candidatar: os interessados devem entregar o currículo em uma das lojas do grupo de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.
- Vagas: São 168 vagas, sendo 160 para a nova loja de Cachoeiro de Itapemirim que será inaugurada até o início de novembro e oito para a unidade de Castelo.
- Operador de caixa
- Repositor
- Auxiliar açougue
- Auxiliar de padaria
- Fiscal de loja
- Ajudante de depósito
Canguru Supermercados
Como se candidatar: as interessadas devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vaga: 1
- Secretária executiva
Rede Casagrande
- Vagas: 8 para as unidades de Linhares e Serra.
- Encarregado de açougue
- Encarregado de padaria
- Ajudante de padeiro
- Fiscal de loja
- Balconista de açougue
- Auxiliar de depósito
- Operador de caixa
- Empacotador
Grupo Coutinho (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem)
- Vagas: 82
- Açougueiro
- Analista de diretoria comercial
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Confeiteiro
- Cozinheiro
- Embalador
- Enfermeiro do Trabalho
- Estagiário de Segurança do Trabalho
- Estágio voluntário - Engenharia
- Fiscal de loja
- Oficial especializado
- Operador de caixa
- Operador de frios
- Operador de logística
- Padeiro
- Repositor
Grupo Carone (Carone e Sempre Tem)
- Vagas: 28
- Açougueiro
- Analista de cargos e salários
- Analista de qualidade
- Analista de recursos humanos
- Auxiliar de açougueiro
- Auxiliar de pizzaiolo
- Auxiliar de logística (e-commerce e centro de distribuição)
- Auxiliar de produção
- Balconista
- Encarregado de setor
- Estagiário de Psicologia
- Fiscal de controle patrimonial
- Menor Aprendiz
- Operador atacarejo
- Operador de supermercado
- Padeiro
- Programador - backend developer
- Repositor
Rede Big (Sam's)
- Vagas: 4, todas para Vitória
- Agente de cartões e serviços
- Auxiliar de perecíveis
- Fiscal de caixa
- Promotor de vendas