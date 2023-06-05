Sines têm mais de 2.500 vagas de emprego e estágio no ES

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A semana é mais curta por conta do feriado de Corpus Christi, mas as agências do Sine e do Trabalhador estão recheadas de vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada no Espírito Santo. São 2.590 postos de trabalho no comércio, na construção civil, na indústria e em outros setores da economia.

Há vagas para técnico de enfermagem, auxiliar de operações, vendedor interno e externo, carpinteiro, servente de obras, motorista, analista de compras, caldeireiro, auxiliar mecânico, motoboy, auxiliar de RH, auxiliar de serviços gerais, entre outras.

Na Grande Vitória, são 1.870, sendo que o maior volume de oportunidades está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 810 chances. Vagas ainda nos Sines de Vila Velha (642), Vitória (295) e Cariacica (123).

No interior, os postos estão disponíveis nas unidades de Aracruz (70), Linhares (223), São Mateus (454), Cachoeiro de Itapemirim (128), Anchieta (13) e Colatina (77), além do Balcão de Emprego de Baixo Guandu (48).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 642

642 Açougueiro (2)

Ajudante de açougueiro (comércio) (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de eletricista (4)

Ajudante de obras (50)

Apontador de obras (5)

Armador de ferragens na construção civil (55)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de lojas (10)

Atendente de padaria (8)

Atendente de peixaria (2)

Atendente do setor de frios e laticínios (21)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de estoque (16)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Bombeiro hidráulico (50)

Borracheiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (60)

Carpinteiro de obras (5)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (5)

Eletricista (53)

Eletricista auxiliar (50)

Embalador, a mão (10)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro civil (2)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Gerente comercial (2)

Gerente de suprimentos (1)

Instalador de equipamentos de comunicação (5)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Montador de móveis de madeira (2)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (7)

Operador de caixa (31)

Operador de empilhadeira (1)

Pedreiro (61)

Pedreiro de reforma geral (2)

Pintor de veículos (reparação) (1)

Recepcionista atendente (3)

Recuperador de crédito (15)

Repositor de mercadorias (7)

Soldador (2)

Técnico de alimentos (1)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor interno (15)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 810

810 Açougueiro (26)

Administrador operacional (2)

Agente de negócios (6)

Ajudante de caminhão (12)

Ajudante de carga e descarga (64)

Ajudante de expedição (10)

Ajudante de motorista (8)

Ajudante de padeiro (22)

Ajudante de serviços gerais (2)

Alimentador de produção (8)

Analista de compras (2)

Analista de marketing (2)

Analista de pcp jr (2)

Armador (2)

Armador de ferragens (8)

Armador pleno (6)

Artífice (4)

Assistente administrativo (4)

Assistente financeiro (2)

Assistente técnico comercial (2)

Atendente (10)

Atendente júnior (2)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de carga e descarga (8)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de departamento pessoal (4)

Auxiliar de escritório (6)

Auxiliar de estoque (6)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação (220)

Auxiliar de lavanderia (8)

Auxiliar de obras (12)

Auxiliar de obras (ajudante) (10)

Auxiliar de operações (10)

Auxiliar de produção (54)

Auxiliar de rh (2)

Auxiliar de serviços gerais (12)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (16)

Auxiliar departamento pessoal (2)

Auxiliar mecânico (4)

Auxiliar mecânico automotivo (4)

Balconista (2)

Balconista de açougue (2)

Bombeiro hidráulico (4)

Caldeireiro (40)

Caldeireiro de bancada (10)

Camareira (12)

Carpinteiro (20)

Carpinteiro pleno (6)

Conferente (2)

Conferente de carga e descarga (2)

Consultora de vendas (2)

Coordenador pós venda (2)

Cozinheira (4)

Diarista (80)

Eletricista (6)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista industrial (2)

Embalador (20)

Empacotador (16)

Estágio em laboratório (2)

Farmacêutico (4)

Fiscal de loja (24)

Jardineiro operador de roçadeira (4)

Lanterneiro (2)

Lubrificador (4)

Manobrista (2)

Mecânico (40)

Mecânico (caminhão diesel) (2)

Mecânico de manutenção (22)

Mecânico de máquinas pesadas (4)

Meio oficial (2)

Motoboy (2)

Motorista (2)

Motorista cnh D (8)

Motorista entregador (4)

Nutricionista produção (2)

Operador de logística (22)

Operador de loja (4)

Operador de máquina (10)

Operador de máquina extrusora (2)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de telemarketing (20)

Operador de tesoura (2)

Operador máquina argola (2)

Operadora de caixa (2)

Pedreiro (12)

Pintor de marcenaria (2)

Porteiro (2)

Recepcionista (10)

Repositor de flv (10)

Servente de limpeza (2)

Servente de obras (16)

Soldador (6)

Soldador eletrodo (60)

Soldador mig mag (36)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de informática (2)

Técnico de manutenção externo (4)

Vendedor (a) (48)

Vendedor de consórcio (8)

Vendedor externo – pj (6)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (40)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Ajudante de caminhão (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de estoque junior (3)

Assistente de operações (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente jurídico (1)

Atendente de loja (9)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Carregador (4)

Coordenador pós venda (1)

Embalador (6)

Lubrificador (1)

Operador de teleatendimento (33)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (4)

Serralheiro jr (4)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de manutenção externo (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 295

295 Açougueiro (7)

Ajudante de açougueiro (comércio) (1)

Ajudante de confeiteiro (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (6)

Analista de sistemas (5)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de farmácia - balconista pcd (12)

Atendente de farmácia - balconista (1)

Atendente de padaria (4)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de barman (2)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de garçom pcd (3)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Balconista (2)

Carpinteiro (8)

Cegonheiro (motorista de caminhão) (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (31)

Cozinheiro geral (3)

Cumim (5)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estofador de móveis (1)

Estoquista (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (4)

Garçom de bar (4)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (2)

Mecânico montador (1)

Motorista entregador (1)

Operador de caixa (8)

Padeiro (1)

Pedreiro (12)

Pedreiro (1)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista auxiliar de secretária (100)

Recepcionista, em geral pcd (1)

Serralheiro (2)

Servente de obras pcd (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (15)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (22)

Vigia (1)

Sine de Cariacicia

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 123

123 Armador de ferros (4)

Arrematadeira (1)

Auxiliar de armazenamento (80)

Auxiliar de contabilidade (1)

Carpinteiro (1)

Instalador de linhas de comunicação (4)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (4)

Promotor de vendas pcd (2)

Repositor (10)

Técnico de edificações (4)

Técnico de rede (4)

Técnico em segurança (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 13

13 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Analista de logística (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Barbeiro (1)

Eletricista automotivo (1)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Serrador de mármore e granito (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 128

128 Acabador (1)

Agente de campo (16)

Ajudante de padeiro (1)

Almoxarife (3)

Apontador de obras (1)

Assistente de pcp (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de linha de produção (40)

Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)

Auxiliar de produção ração (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de ti (1)

Auxiliar operacional (1)

Carpinteiro de obras (1)

Comprador (1)

Conferente de estoque (2)

Copeiro hospitalar pcd (1)

Costureira na reparação de roupas (1)

Dedetizador (1)

Eletricista (1)

Eletricista industrial (3)

Enfermeiro pcd (1)

Gerente (1)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico industrial (5)

Motoboy (1)

Motorista (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de máquinas (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de multifio (1)

Operador de ponte (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Serralheiro (1)

Servente de obras (4)

Soldador (1)

Supervisor de campo (1)

Técnico de atendimento externo (1)

Técnico de enfermagem pcd (1)

Técnico e auxiliar técnico em instalações de sistema de segurança eletrônica (2)

Técnico em construção civil (1)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Vendedor interno (10)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 70

70 Ajudante florestal (15)

Analista contábil (1)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar fiscal (1)

Cozinheira (3)

Cuidador (2)

Desenhista (5)

Eletromecânico (1)

Empregado de serviços gerais pcd (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico a diesel (1)

Meio oficial mecânico automotivo (1)

Operador de equipamento guindaste (2)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de trator agrícola (7)

Operadora de monitoramento (2)

Padeiro (2)

Pedreiro (2)

Projetista de estrutura naval (1)

Servente de obras (15)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 223

223 Ajudante de aterro (3)

Analista comercial (1)

Assistente de loja (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (3)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar linha de produção (6)

Camareira (3)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (3)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (10)

Expedição (1)

Fiscal de loja (2)

Logística (1)

Marketing (1)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de tratores (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (30)

Serviços gerais /carregador (1)

Técnico em mecânica /autom. (2)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (70)

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor interno (9)

Vendedor interno / externo (2)

Sine de São Marteus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 161

161 Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de pátio de sucata (2)

Ajudante de pedreiro (1)

Ajudante geral de motorista (2)

Assistente de pessoal (1)

Atendente (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de elétrica (17)

Auxiliar de eletricista (2)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de produção (20)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Auxiliar de suporte (1)

Balconista de farmácia (1)

Camareira (3)

Carpinteiro (3)

Chapeiro (1)

Chef de cozinha (1)

Coletor de lixo pcd (1)

Confeiteiro (2)

Consultor de vendas (3)

Cozinheiro (a) (5)

Eletricista (19)

Eletricista de manutenção (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção (1)

Funileiro (1)

Garçom (2)

Instalador fotovoltaico (3)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de veículos (1)

Mecânico soldador (1)

Montador automotivo (1)

Motorista de caminhão (1)

Oficial de construção civil (5)

Oficial de manutenção (1)

Oficial de manutenção (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (1)

Operador de máquina nível IV (2)

Padeiro (2)

Pedreiro (3)

Plataformista (1)

Professor de inglês (1)

Recepcionista (1)

Silkador (1)

Soldador (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico atendente (6)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico de operação (1)

Técnico em qualidade/química (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor (11)

Vendedor comercial (1)

Vendedor externo (2)

Vendedor interno (2)

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 48

48 Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de produção (4)

Açougueiro (1)

Balconista (2)

Caixa (1)

Cozinheira (1)

Costureira (6)

Eletricista automotivo (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Operador de extração (4)

Produção (3)

Pedreiro (5)

Repositor (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Supervisor civil técnico de edificações (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Vendedor (3)

Vidraceiro (1)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]