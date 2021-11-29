Sines têm 1.708 oportunidades de emprego e estágio no ES

carteira de trabalho Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Profissionais em busca de emprego estágio têm 1.708 vagas abertas nesta segunda-feira (29) nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Há postos de trabalho para cargos de todos os níveis de escolaridade. A atualização das vagas ocorre todos os dias e algumas delas podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

As oportunidades são para cargos como ajudante de motorista, auxiliar de cozinha, lixador, pedreiro oficial, auxiliar de produção, trabalhador rural, vendedor interno e externo, tosador de animais, açougueiro e cuidador de idosos. Os interessados devem procurar as agências para se candidatar.

Somente na Agência do Trabalhador de Cariacica , são 546 postos de trabalho, sendo 125 para pessoas com deficiência. Ainda na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (181), Serra (322), Vitória (73) e Cariacica (131).

Oportunidades também em Linhares (102), Aracruz (42), Cachoeiro de Itapemirim (21), Colatina (67), São Mateus (90) e Anchieta (133).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 181

181 Açougueiro (5)

Ajudante de obras (2)

Analista financeiro - economista (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar operacional de logística (4)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Caldeireiro montador (2)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (8)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (4)

Cuidador de idosos (4)

Eletricista (66)

Eletricista de instalações industriais (30)

Encarregado de obras (1)

Esteticista (1)

Forneiro de padaria (2)

Manicure (3)

Marceneiro (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Motorista de caminhão (1)

Nutricionista PCD (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pedreiro de acabamento (4)

Soldador (18)

Supervisor administrativo (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de serviços (6)

Vendedor interno PCD (2)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 546

546 Ajudante - noite (1)

Ajudante (22)

Ajudante carga e descarga (15)

Ajudante de almoxarifado (1)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de caminhão e armazém (8)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral (6)

Alimentador de linha de produção (3)

Analista de TI (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de produção (1)

Atendente de lanchonete (15)

Atendente de portaria (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armazém (7)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de estoque (7)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (14)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar em departamento de pessoal (3)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Auxiliar técnico (2)

Back office de vendas (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (5)

Caixa (1)

Caldeireiro (1)

Camareira (10)

Conferente (7)

Conferente de mercadoria (1)

Conferente líder (1)

Consultor de vendas (10)

Costureira (4)

Costureira pilotista (1)

Cozinheira (4)

Cozinheiro (1)

Cuidador (2)

Educador social (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (2)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de fiscalização de loja (1)

Estágio - Informática (2)

Estágio Designer Gráfico (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Nível Médio ou Técnico (3)

Estágio superior em Ciências Contábeis/Administração (2)

Estágio superior em Recursos Humanos (2)

Estoquista (5)

Fiscal de monitoramento (1)

Fiscal de patrimônio (1)

Frentista (4)

Garçom (2)

Gerente de loja (1)

Instalador (3)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Instalador de tv a cabo e internet (6)

Jardineiro (3)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro - temporário (1)

Mecânico (1)

Mecânico automotivo (1)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista - cnh D (8)

Motorista – cnh B (2)

Motorista (3)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Oficial pedreiro (3)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira – cnh B (5)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquina pesada (2)

Operador de rastreamento (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Pizzaiolo (2)

Preparador de alimentos (1)

Recepcionista (2)

Repositor (4)

Representante de atendimento (30)

Salgadeira (1)

Separador (2)

Serralheiro (1)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Supervisor de vendas (2)

Técnico de informática (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trocador de óleo (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (a) (10)

Vendedor de crédito consignado (1)

Vendedor digital (1)

Vendedor externo (12)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de almoxarifado (2)

Ajudante de produção (5)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar (13)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de atendimento (2)

Auxiliar de jardinagem (10)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (24)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Costureira (3)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista parqueador (5)

Operador de caixa (5)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (20)

Vendedor externo (10)

Vigia (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 322

322 Açougueiro (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)

Analista de controle de qualidade (1)

Apontador de obras PCD (1)

Armador oficial (10)

Atendente comercial (2)

Auxiliar de jardinagem PCD (10)

Auxiliar de limpeza PCD (12)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de mecânico de suspensão (1)

Auxiliar mecânico de manutenção de máquinas industriais (2)

Carpinteiro (20)

Carregador - armazém (48)

Carregador e descarregador de caminhões (2)

Conferente (15)

Coordenador de serviços de manutenção e controle pragas urbanas (1)

Cortador de pedras (1)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro (4)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista (2)

Embalador pcd (29)

Encarregado armazém (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2)

Mecânico (47)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Mecânico de motos (1)

Motorista de caminhão de comboio (1)

Motorista de caminhão (2)

Motorista operador de caminhão retroescavadeira (3)

Operador de caixa PCD (21)

Operador de carregadeira (1)

Pintor de automóveis (1)

Rasteleiro de asfalto (2)

Recepcionista atendente (10)

Serralheiro (3)

Soldador (31)

Técnico de manutenção industrial (2)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de serviços (12)

Vendedor (3)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 73

73 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Armador de telhados (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes PCD (10)

Auxiliar de limpeza PCD (11)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Bombeiro hidráulico - temporário (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (8)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (3)

Eletricista de manutenção em geral - temporário (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Garçom (3)

Gerente comercial (1)

Mecânico de instalações industriais - manutenção - temporário (2)

Motofretista (2)

Operador de caixa (1)

Operador de máquinas de usinar madeira (1)

Pedreiro (5)

Recepcionista atendente PCD (10)

Recepcionista atendente (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 131

131 Ajudante de padeiro (5)

Armador de ferragens (35)

Arrematadeira (3)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de expedição (1)

Carpinteiro (25)

Confeiteiro (1)

Costureira (3)

Eletricista (5)

Encanador (5)

Engenheiro civil (10)

Motorista de caminhão pipa (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (26)

Operador de rolo (1)

Pintor a revólver (1)

Serralheiro (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em nutrição (2)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 133

133 Estoquista (1)

Supervisor departamento financeiro (1)

Ajudante montagem industrial (1)

Motorista de caminhão pipa (10)

Ajudante de motorista (10)

Gerente de pátio de supermercados (1)

Analista de processo (1)

Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Camareira (1)

Ajudante de cozinha (1)

Mecânico de suspensão de automóveis (1)

Vendedor externo (4)

Estagiário engenheiro civil (1)

Auxiliar contábil (1)

Vendedor de serviços (12)

Mestre de obras (6)

Meio oficial pedreiro (12)

Oficial pedreiro (12)

Ajudante obras (15)

Corretor de imóveis (8)

Estágio Engenharia civil (9)

Decorador de interiores (5)

Técnico de edificações (6)

Arquiteto de edificações - estágio (4)

Engenheiro civil (3)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Encarregado de obras civil (1)

Operador de draga (1)

Técnico planejamento (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 42

42 Coordenador engenharia projeto naval (1)

Cobrador de ônibus (2)

Consultor de vendas (8)

Confeiteira (1)

Eletricista Fc (6)

Gerente de projetos navais (1)

Instrumentista (1)

Mecânico de comissionamento (2)

Motorista caçambeiro (15)

Técnico mecânico (1)

Trabalhador de serviços de limpeza(1)

Vidraceiro montador (1)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 21

21 Analista fiscal (1)

Atendente de balcão (3)

Auxiliar contábil (1)

Cozinheira (1)

Eletricista PCD (1)

Lubrificador PCD (1)

Mecânico PCD (1)

Mecânico (1)

Montador de instrumentos de óptica (1)

Pedreiro (2)

Serralheiro (1)

Representante comercial (1)

Vendedor (1)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 67

67 Ajudantes de obras (5)

Alinhador de veículos (1)

Atendente de loja PCD (1)

Auxiliar administração (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Conferente de carga (1)

Consultor de vendas (7)

Costureira de malha (1)

Costureira de máquina reta (4)

Costureira de máquina de 2 agulhas (3)

Costureira em geral mosqueador (2)

Costureira pilotista (3)

Empregada doméstica (1)

Estoquista PCD (1)

Expedidor de roupas (1)

Garçom (1)

Gesseiro (5)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (1)

Motorista de caminhão (1)

Movimentador de mercadorias (10)

Pedreiro (5)

Pedreiro de acabamento (2)

Representante comercial (1)

Revisor de roupas (1)

Supervisor de logística (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 102

102 Acoplador (3)

Ajudante de motorista (4)

Almoxarife secundário (1)

Analista de suporte (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar departamento fiscal (1)

Auxiliar operacional júnior (1)

Auxiliar de recapagem (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de produção (3)

Borracheiro (2)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Eletricista de caminhão (1)

Eletricista eletroeletrônico (3)

Expedidor (3)

Garçom (3)

Gerente comercial (1)

Lixador (8)

Mecânico de caminhão (3)

Mecânico de suspensão (2)

Moto boy (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (2)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (4)

Serralheiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Trabalhador rural (6)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedor externo (8)

Vendedor interno (20)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.