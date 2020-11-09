Sines selecionam trabalhadores para 1.663 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Paula Froes/GOVBA

Os Sines e agências do trabalhador estão selecionando profissionais para 1.663 vagas de emprego nesta semana no Espírito Santo . As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade e para alguns deles é necessário ter experiência.

Os trabalhadores devem verificar a forma de atendimento de cada unidade, pois algumas delas ainda não retomaram as atividades presenciais. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sair do sistema sem aviso-prévio.

Na Grande Vitória, a maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 333 chances. Há vagas para confeiteiro, eletricista, empacotador, vendedor externo, auxiliar de logística, entre outras.

Sine de Vila Velha abre a semana com 287 vagas de emprego. Os interessados em trabalhar com carteira assinada podem procurar a agência que tem oportunidades como açougueiro, motorista carreteiro, operador de caixa, atendente de padaria, repositor em supermercados, auxiliar de linha de produção e pedreiro.

Na Serra, o Sine tem 146 vagas de emprego. Alguns cargos disponíveis são serralheiro, vendedor interno, topógrafo, técnico de rede, entre outros.

Ainda na Grande Vitória, o Sine da Capita l oferece 29 oportunidades, enquanto que a Agência do Trabalho de Viana 100 vagas e o Sine de Cariacica 91.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: O trabalhador deve acessar o O trabalhador deve acessar o portal Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o profissional pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 29

Atendente de mesa (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (10)

Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (3)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (2)

Motorista de caminhão (3)

Pedreiro (3)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 39

Ajudante de cozinha (3)

Ajudante de obras (7)

Apontador de obras (1)

Auxiliar administrativo - rastreamento (3)

Auxiliar de laboratorista de solo (1)

Estagiário de ensino médio (2)

Impressor de off-set (1)

Motorista de automóveis (1)

Operador de guilhotina (1)

Operador rotativo (10)

Pedreiro (5)

Tratorista agrícola (3)

Vendedor externo (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Os interessados devem acessar o portal Trabalha Vila Velha (https://www.vilavelha.es.gov.br/trabalhavilavelha) para se candidatar. As vagas podem ser acessadas pelo Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 287

Açougueiro (28)

Ajudante de estruturas metálicas (1)

Ajudante de obras (4)

Atendente de padaria (27)

Auxiliar de arquitetura (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (24)

Carpinteiro (7)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro geral (2)

Cozinheiro industrial (1)

Embalador, a mão (17)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de supermercado (2)

Funileiro soldador (1)

Jardineiro (1)

Manicure (1)

Marceneiro (3)

Mestre de obras (2)

Motorista carreteiro (46)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Operador de caixa (41)

Operador de retro-escavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (21)

Pintor de alvenaria (8)

Repositor em supermercados (22)

Serralheiro (4)

Sushiman (1)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor porta a porta (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 333

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de carga e descarga (4)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante de pintor veicular (1)

Ajudante geral elétrica  intermitente (3)

Almoxarife/estoquista (3)

Assistente operacional (1)

Atendente de portaria (1)

Atendente de restaurante (43)

Auxiliar administrativo operacional (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de cozinha (41)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de logística (12)

Auxiliar de logística /expedição (5)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Balconista (1)

Balconista de açougue (4)

Carpinteiro (4)

Confeiteira (1)

Conferente (8)

Conferente líder (1)

Coordenador de operações (1)

Costureira (11)

Cozinheira (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Embalador (1)

Empacotador (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de mercearia (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Estágio administração/ marketing/contabilidade/economia (1)

Estágio em logística (1)

Jardineiro (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico moleiro (1)

Motorista (35)

Motorista bitrem (6)

Motorista carreteiro (40)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Motorista truck (1)

Oficial (4)

Oficial polivalente/armador (2)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa- supermercado (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de escavadeira temporário (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador logístico (4)

Pedreiro de acabamento (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor de mercadoria (4)

Repositor-supermercado (1)

Salgadeira (1)

Vendedor externo porta a porta (20)

Vendedor para segurança eletrônica (1)

Vaga para PCD:

Assessor de cliente (2)

Ajudante de farmácia (2)

Assistente operacional (1)

Auxiliar administrativo (1)

Recepcionista/ administrativo (3)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: A agência mudou de endereço. Agora, o atendimento ocorre no prédio do É Pra Já, localizado na praça central de Marcílio de Noronha

Vagas: 100

Ajudante geral de obras

Analista de logística junior

Auxiliar administrativo (pcd)

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de topografia

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Designer

Eletricista

Encarregado de obras

Impressor digital

Jardineiro

Mantenedor de produção

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Mecânico diesel

Meio oficial

Moleiro

Motorista

Motorista bitrem

Motorista carreteiro:

Motorista munck

Operador de empilhadeira elétrica

Operador de escavadeira

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor de carretas

Pintor veicular

Supervisor de atendimento

Técnico em edificações:

Técnico em segurança do trabalho

SINE DA SERRA

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Vagas: 146

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (15)

Auxiliar administrativo (1)

Armador de estrutura de concreto (2)

Arte-finalista (1)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar de contabilidade - estágio (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Auxiliar operacional de logística (1)

Balanceador (1)

Capoteiro (1)

Confeccionador de toldos (1)

Confeiteiro (1)

Costureira (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Cozinheiro industrial (1)

Eletricista de instalações de veiculos automotores (1)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro químico (1)

Frentista (2)

Inspetor de qualidade (1)

Maçariqueiro (4)

Marceneiro de móveis (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (2)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (1)

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização/refrigeração (2)

Mecânico de motor a diesel (6)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador máquinas industriais (3)

Motofretista (1)

Motorista carreteiro (11)

Nutricionista (1)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de guindaste móvel - guindauto (5)

Operador de grua-mòvel (20)

Operador de laminador (1)

Operador de máquinas de dobrar chapas (1)

Operador de máquinas fixas (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Serigrafista (3)

Serralheiro (6)

Soldador mag/mig (1)

Sorveteiro (1)

Supervisor de vendas comercial (1)

Técnico de edificações - estágio (1)

Técnico de rede (6)

Topógrafo (2)

Torneiro ajustador (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 4

Ajudante na indústria de bebidas (1)

Calceteiro (1)

Pedreiro (1)

Representante de vendas (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se inscrever: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. : o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 13

Acabador de mármore (1)

Auxiliar de depósito (1)

Gerente administrativo (1)

Motorista entregador (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Padeiro (1)

Polidor de pedras (1)

Representante comercial (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico eletricista (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 91

Acabador de mármore (2)

Açougueiro (10)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de operação (45)

Costureira em geral (4)

Costureira a máquina na confecção em série (5)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Eletricista industrial (1)

Embalador PCD (12)

Estofador de móveis (1)

Gerente de transportes (1)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Nutricionista (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 351

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de obras (13)

Analista contabilidade (1)

Armador de ferragens (2)

Atendente comercial (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (57)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar limpeza (4)

Ajudante de linha de produção (9)

Ajudante de motorista (1)

Auxiliar logística (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar mecânico (1)

Atendente/balconista para padaria (2)

Atendente para restaurante (1)

Atendente de mesa em restaurante (50)

Babá (2)

Caminhoneiro carreteiro (2)

Carpinteiro (4)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Ciclista mensageiro (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga e descarga (5)

Conferente (1)

Consultor de vendas (2)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupa (1)

Costureira máquina reta 2 agulhas (3)

Costureira (4)

Costureira em geral (3)

Cozinheira (4)

Eletricista (3)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Eletricista para automotores (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheira (1)

Estoquista (4)

Fiscal de loja (2)

Garçonete (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente de logística (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Motofretista (2)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de entrega (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadoria (5)

Oficial de manutenção civil (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de caixa (1)

Operador de cad para confecção (1)

Operador de caixa/atendente (1)

Operador de telemarketing ativo (1)

Operador de telemarketing receptivo (1)

Operador de vendas (4)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Promotor de vendas (4)

Salgadeira (1)

Soldador (3)

Subgerente de lojas (1)

Supervisor de vendas (1)

Supervisor de vendas comercial (2)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Topógrafo (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor pracista (10)

Vendedor interno (5)

Vigia (2)

Zelador (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, 8 às 17 horas, na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 170

Açougueiro (2)

ajudante de obras (10)

Analista de almoxarifado (1)

Analista social (4)

Alinhador mecânico (1)

Apontador de turma (1)

Assistente de vendas (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de açougue (1)

Auxiliar de acabamento de costura (3)

Auxiliar de corte de costura (1)

Auxiliar de eletricista automotivo (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de sondador (1)

Auxiliar técnico de segurança eletrônica (1)

Balconista de açougue (2)

Carpinteiro (1)

Conferente mercadorias (1)

Consultor de vendas (12)

Controlador de pragas (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira reta (1)

Costureira coloret (2)

Coordenador pedagógico (1)

Costureira overloquista (1)

Costureira de máquina industrial (20)

Cozinheiro industrial (1)

Embalador de acessórios (5)

Encarregado agrícola (1)

Encarregado de mercearia (1)

Fonoaudiólogo (1)

Gerente de supermercado feirista (1)

Lavador de peças (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de linha diesel (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de trator (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Moleiro (1)

Motorista de caminhão (3)

Motorista operador de munk (1)

Operadora de caixa (5)

Operador de câmara fria (1)

Operador de guindaste (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (11)

Preposto ou responsável técnico (1)

Pizzaiolo (1)

Porteiro (10)

Rigger planejador (1)

Repositor (2)

Repositor de frios (2)

Repositor de mercearia (3)

Serralheiro (2)

Sinaleiro (2)

Soldador automotivo (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em eletrônica (1)

Técnico em eletrotécnico (1)

Técnico em manutenção de informática (1)

Tosador (1)

Trabalhador rural (11)

Tratorista (3)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (2)

Zelador (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 21

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Chapeiro (1)

Cozinheira (1)

Eletricista de manutenção (1)

Garçom (1)

Técnico em automação (1)

Técnico eletricista (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Trabalhador na agricultura (1)

Trabalhador rural (10)

Vendedor (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-maisl: [email protected] os interessados devem enviar o currículo para o e-maisl: