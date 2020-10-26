Sines selecionam profissionais para 1.846 vagas de emprego no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 1.846 vagas nas agências de emprego do Espírito Santo . As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. De acordo com as unidades, há chances para açougueiro, atendente de lanchonete, vendedor, técnico de refrigeração, cozinheiro, frentista, fiscal de caixa, jardineiro, nutricionista, entre outras.

A Grande Vitória concentra o maior volume de vagas, 1.175 ao todo. A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 366 vagas, seguida pelo Sine de Vila Velha, com 334, e Agência do Trabalho de Viana, com 250.

No Sine da Serra, a semana começa com 118 oportunidades, enquanto que no Sine de Vitória tem 43 e no Sine de Cariacica são 64 vagas.

Já o interior do Estado abre a segunda-feira com 671 chances. Destaque para Colatina (176), Linhares (104), Aracruz (103) e Anchieta (92). Há vagas ainda em Barra de São Francisco (13), Cachoeiro de Itapemirim (73), Nova Venécia (19) e São Mateus (91).

Os interessados devem conferir a forma de atendimento de cada unidade, pois nem todos retomaram os atendimentos presenciais.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: o candidato deve acessar o site o candidato deve acessar o site trabalhavix.vitoria.es.gov.br . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 43

Açougueiro (2)

Atendente balconista (10)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Chefe de cozinha (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (3)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Representante comercial autônomo (10)

Vendedor de consórcio (5)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta/ES. Telefone: 28 3536- 3488.

Vagas: 92

Amostrador de minérios (2)

Atendente (20)

Auxiliar de cobrança (3)

Auxiliar de cozinha (20)

Estagiário ensino médio (2)

Impressor de off-set (1)

Operador de guilhotina (1)

Operador rotativo (40)

Supervisor tec. de laboratório (1)

Técnico de refrigeração industrial (1)

Vendedor externo (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a unidade, que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 118

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de serralheiro (2)

Auxiliar administrativo ou técnico de logística (1)

Amostrador de minérios (1)

Arte-finalista (1)

Assistente de vendas (2)

Assistente administrativo (2)

Auxiliar de contabilidade (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de mecânico diesel (4)

Auxiliar técnico de mecânica (1)

Borracheiro (1)

Confeccionador de toldos (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (3)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletrotécnico (3)

Encarregado de cozinha (1)

Engenheiro químico (1)

Frentista (1)

Impressor flexográfico (1)

Mecânico de manutenção de motores a diesel (1)

Mecânico de motor a diesel (4)

Mecânico de suspensão (2)

Montador de estruturas metálicas (2)

motorista carreteiro (7)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de guindaste móvel (5)

Operador de grua-móvel (20)

Operador de laminador (1)

Operador de máquinas fixas (3

Operador de sondagem (2)

Pizzaiolo (2)

Repositor de mercadorias (1)

Serigrafista (3)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Sondador (1)

Sorveteiro (1)

Supervisor de controle patrimonial (1)

Técnico em eletromecânica (1)

Técnico em manutenção de máquinas (1)

Topógrafo (2)

Torneiro ajustador (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (2)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor interno (2)

Zelador (1)

Vagas para PCD:

Operador de máquinas de esmaltação cerâmica (3)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador deve acessar o trabalhador deve acessar vilavelha.es.gov.br/agendaonline para agendar o atendimento. Além disso, a população conta com o site vilavelha.es.gov.br/trabalhavilavelha , o Whatsapp 98882-3987 e o telefone 3139-9904.

Vagas: 334

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (29)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de cozinha (8)

Ajudante de obras (7)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Atendente de padaria (23)

Auxiliar de arquitetura (1)

Auxiliar de limpeza (4)

Auxiliar de linha de produção (13)

Auxiliar de logística (20)

Auxiliar de mecânico diesel - exceto veículos automotores (4)

Carpinteiro (10)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira de máquina overloque (3)

Cozinheiro geral (2)

Embalador, a mão (17)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de construção civil (2)

Fiscal de caixa (1)

Funileiro soldador (1)

Garçom (3)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (2)

Maçariqueiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (2)

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (46)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (2)

Operador de caixa (40)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (33)

Pintor de alvenaria (8)

Pintor de automóveis (1)

Repositor em supermercados (32)

Serralheiro (1)

Supervisor comercial (1)

Sushiman (1)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor de serviços (1)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência do Trabalho, localizada em Viana Sede, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Vagas: 250

Ajudante geral

Auxiliar administrativo (PCD)

Analista de logística júnior

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de logística

Auxiliar de obras

Auxiliar de topografia

Bombeiro hidráulico/encanador

Churrasqueiro

Conferente

Designer

Eletricista

Encarregado administrativo de obras

Encarregado de Obras

Impressor digital

Jardineiro

Mantenedor de produção

Motorista

Motorista bitrem

motorista carreteiro

Motorista munk

Mecânico diesel

Mecânico de empilhadeira

Mecânico de suspensão

Moleiro

Operador de caixa

Operador de empilhadeira

Operador de escavadeira

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor de carretas

Pintor veicular

Supervisor de atendimento

técnico em edificações

Técnico em segurança do trabalho

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Os interessados devem preencher o formulário (disponível no Os interessados devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 366

Acabador de granito (2)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de carga e descarga (2)

Ajudante de eletricista automotivo (1)

Ajudante de manutenção veicular (4)

Ajudante de pintor veicular (1)

Ajudante geral (elétrica)  intermitente (3)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Almoxarife/estoquista (3)

Assistente operacional (1)

Atendente de restaurante (50)

Atendimento ao cliente (2)

Atendimento ao cliente/respositor (1)

Auxiliar administrativo - faturamento (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de estocagem (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de mecânico / ou auxiliar oficial polivalente (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar financeiro (1)

Balconista de açougue (6)

Borracheiro (1)

Camareira (3)

Capoteiro (1)

Coordenador de equipe (1)

Coordenador de operações (1)

Costureira (1)

Costureiro (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (1)

Embalador (1)

Empacotador (2)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de armazém (1)

Encarregado de mercearia (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Encarregado de produção (1)

Estagiária - área financeira (1)

Estagiária administrativo (1)

Estágio administração (2)

Estoquista (2)

Instalador automotivo (1)

Jardineiro (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Lavador automotivo (3)

Maçariqueiro (2)

Manicure (6)

Manipulador de cosméticos (1)

Mecânico (2)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Motorista  entregador (1)

Motorista (32)

Motorista bitrem (6)

Motorista caçamba (1)

Motorista carreteiro (40)

Motorista cnh D (1)

Motorista de munk (1)

Motorista operador de máquinas pesadas (1)

Motorista truck (1)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (2)

Operador de caixa- supermercado (1)

Operador de caminhão comboio (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador logístico (4)

Pedreiro polivalente - temporário (1)

Pintor industrial (1)

Polidor automotivo (3)

Porteiro (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor - supermercado (1)

Repositor (3)

Repositor de mercadoria (5)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Subchefe (1)

Técnico (2)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio externo (9)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo  abordagem (2)

Vendedor externo para consórcio de motocicletas (2)

Vendedor externo porta a porta (20)

Vendedor interno telemarketing (1)

Vendedor para segurança eletrônica - ser mei (1)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedora (1)

Vulcanizador de lona (1)

Vagas para PCD:

Ajudante de farmácia (2)

Assessor de cliente (2)

Assistente operacional (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de preparo (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] , sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 103

Atendente de salão (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de instalação de ar (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected] , sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 13

Acabador de mármore (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de produção (1)

Motorista entregador (1)

Nutricionista (1)

Padeiro (1)

Polidor de pedras (1)

Representante comercial (1)

Técnico eletricista (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (2)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. O atendimento ocorre das 11 às 17 horas.

Vagas: 73

Acabador de mármore e granito (3)

Ajudante geral em bar (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de padeiro (2)

Assistente administrativo (1)

Assistente de comércio exterior (1)

Auxiliar de depósito (4)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manipulação (1)

Balconista de padaria (1)

Balconista de supermercado (4)

Chefe de cozinha (1)

Classificador de mármore e granito (1)

Classificador de materiais (1)

Cortador de mármore (1)

Cozinheira (2)

Cozinheiro (1)

Designer gráfico (2)

Eletricista industrial (1)

Empacotador (5)

Faturista (1)

Farmacêutico (1)

Laminador (1)

Mecânico diesel (1)

Operador de caixa (15)

Operador de carregamento de álcool PCD (2)

Operador de fundo e furo (1)

Operador de ponte (1)

Operador de tear de fios (1)

Polidor de mármore (2)

Serrador de Mármore Masculino Não Exigida 1

Torneiro mecânico (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (10)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: O trabalhador deve procurar a agência, que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 64

Acabador de mármore (2)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de operação (40)

Costureira a máquina na confecção em série (5)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Estofador de móveis (1)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de lavadora (2)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Nutricionista (1)

Operador de empilhadeira (2)

Serralheiro (1)

Técnico de vendas (1)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail: o candidato deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected] , sem esquecer de colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 176

Acabador de mármore e granito (2)

Açougueiro (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de obras (13)

Analista contabilidade (1)

Armador de ferragens (2)

Atendente comercial (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar cartorio (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar limpeza (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Ajudante de linha de produção (8)

Auxiliar logística (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar financeiro (1)

Atendente/balconista (2)

Atendente para restaurante (1)

Babá (2)

Caminhoneiro carreteiro (2)

Carpinteiro (4)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga e descarga (5)

Conferente (1)

Consultor de vendas (2)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Costureira máquina reta (2)

Costureira (4)

Cozinheira (4)

Eletricista (3)

Eletricista manutenção industrial (2)

Eletricista para automotores (1)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de produção (1)

Engenheira (1)

Estoquista (4)

Garçonete (1)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de vendas (1)

Gerente de logística (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (4)

Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de táxi (1)

Movimentador de mercadoria (5)

Oficial de manutenção civil (2)

Operador de bomba de concreto (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa/atendente (1)

Operador de telemarketing ativo (1)

Operador de telemarketing receptivo (1)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Promotor de vendas (1)

Soldador (3)

Supervisor de vendas (3)

Técnico em enfermagem (1)

Técnico em refrigeração (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em telecomunicações (1)

Topógrafo experiência (1)

Topógrafo (1)

Torneiro mecânico(1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor pracista (10)

Vendedor interno (5)

Vigia (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a agência que fica na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro, Linhares.

Vagas: 104

analista de almoxarifado (1)

Alinhador mecânico (1)

Auxiliar de acabamento de costura (3)

Auxiliar de corte de costura (1)

Auxiliar de contabilidade/rh (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar técnico de segurança eletrônica (1)

Consultor de vendas (8)

Costureira reta (1)

Costureira coloret (2)

Costureira overloquista (1)

Costureira de máquina industrial (20)

Cozinheiro industrial (1)

Embalador de acessórios (5)

Encarregado agrícola (1)

Eletricista de manutenção industrial (1)

Fonoaudiólogo (1)

Lavador de peças (1)

Marceneiro (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de linha diesel (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de trator (1)

Moleiro (1)

Montador de estrutura metálica (5)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista operador de munk (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de ETE (1)

Pintor automotivo (1)

Preposto ou responsável técnico (1)

Projetista (1)

Rigger planejador (1)

Sinaleiro (2)

Soldador automotivo (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico suporte i (1)

Técnico em eletrônica (1)

Técnico em informática (1)

Tosador (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: O atendimento aos candidatos ocorre na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia, das 8 às 13 horas.

Vagas: 19

Atendente (1)

Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar de escritório (1)

Chapeiro (1)

Cozinheira (1)

Cuidadora (1)

Design gráfico (1)

Eletricista de manutenção (1)

Motorista entregador (2)

PCD´s (2)

Representante comercial (1)

Técnica em enfermagem (2)

Técnico eletricista (1)

Técnico em automação (1)

Trabalhador na agricultura (1)

Vendedor (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: Os candidatos devem enviar o currículo por e-mail: Os candidatos devem enviar o currículo por e-mail: [email protected]