Sines oferecem 1.973 vagas para trabalhar com carteira assinada no ES

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

A semana é curta por causa do carnaval, mas é recheada de vagas de emprego em todo o Espírito Santo. As agências do Sine e do Trabalhador estão com 1.973 postos de trabalho disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para atuar na construção civil, indústria, comércio, prestação de serviços, entre outros segmentos da economia. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso-prévio.

O Sine da Serra é o que oferece o maior volume de oferta de trabalho, com 644 oportunidades. A agência está aberta normalmente nesta quarta-feira (17), das 8 às 17 horas. Já o Sine de Cariacica , com 95 vagas, abre as portas depois das 12 horas.

O Sine de Vila Velha tem 194 chances e o atendimento dos trabalhadores será feito a partir de quinta-feira (18).

A Agência do Trabalhador de Cariacica (504 cargos) e o Sine de Vitória (81) recebem os currículos dos candidatos por e-mail ou pelo portal Trabalha Vix, respectivamente.

No interior no Estado, as vagas estão disponíveis a partir de quinta-feira (18) nos Sines de Anchieta (29), Aracruz (73), Barra de São Francisco (11), Cachoeiro de Itapemirim (48), São Mateus (70) e Linhares (224).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DA SERRA

Como se candidatar: localizado no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, a partir das 8 horas.

Vagas: 644

644 Caseiro (3)

Encanador industrial (6)

Ferramenteiro (1)

Fisioterapeuta (3)

Lixador de peças de metal (1)

Maçariqueiro (6)

Mecânico de automóveis (6)

Mecânico de manutenção (150)

Mecânico de manutenção industrial em geral (177)

Mecânico de motos-pleno (3)

Mecânico de refrigeração (3)

Mecânico diesel (1)

Motoboy (30)

Motorista de caminhão caçamba (4)

Motorista de operador munck (10)

Motorista operador de garra sucateira (3)

Nutricionista (1)

Oficial pedreiro (2)

Operador de empilhadeira (11)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de máquina de pneu (3)

Operador de máquinas (3)

Operador de prensa (6)

Operador de retífica e polimento (3)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de trator (3)

Operador rolo compactador (6)

Serralheiro (12)

Soldador (85)

soldador II (58)

Técnico de manutenção industrial (2)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (6)

Vendedor porta a porta (28)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego são divulgadas no as oportunidades de emprego são divulgadas no portal Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 81

81 Açougueiro (2)

Ajudante de cozinha (4)

Auxiliar de cozinha (7)

Camareira de hotel (1)

Camareiro de embarcações (12)

Chefe de cozinha (5)

Comissário de bordo (12)

Cozinheiro de embarcações (5)

Garçom (8)

Gari PCD (3)

Mecânico de motocicletas (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Operador de caixa (3)

Operador de telemarketing ativo (2)

Padeiro (5)

Técnico mecânico (1)

Técnico de refrigeração (1)

Vendedor (5)

Vendedor interno (2)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência, que funciona na Rua Sete de Setembro, 95, Centro, das 8 às 17 horas.

Vagas: 194

194 Açougueiro (2)

Administrador (1)

Ajudante de cozinha (5)

Atendente de lanchonete (34)

Auxiliar administrativo (1)

Costureira em geral (6)

Cozinheiro de embarcações (1)

Desenvolvedor de TI (100)

Esteticista (1)

Garçom (1)

Gerente de posto (2)

Instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicação (20)

Manicure (4)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (1)

Operador de caixa (3)

Padeiro (1)

Pintor de automóveis (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor de mercadorias (3)

Taifeiro - exceto militares (3)

Vendedor no comércio de mercadorias (3)

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 504

504 Açougueiro (4)

Agente funerário (1)

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de carga e descarga - contrato intermitente (15)

Ajudante de carga e descarga (18)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obra (10)

Ajudante de pintor de veículos (1)

Ajudante de produção i (1)

Ajudante mecânico (1)

Almoxarife (1)

Arrematadeira (4)

Artífice (3)

Assistente de operações pleno (2)

Assistente fiscal e financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente / secretária (1)

Atendente de bar (5)

Atendente de loja (1)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de carga e descarga (25)

Auxiliar de escritório/recepcionista (1)

Auxiliar de hospedagem (1)

Auxiliar de inspeção (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de refrigeração (2)

auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de vendas (2)

Balconista de açougue (7)

Balconista de padaria (1)

Clínico geral (4)

Consultor de locação e vendas (3)

Consultor de marketing digital (1)

Consultor de vendas (2)

Consultor de vendas externas (3)

Controlador de manutenção (1)

Costureira (4)

Costureira de modinha (1)

Dermatologista (1)

Designer gráfico (2)

Eletricista de máquinas pesadas iii (1)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (3)

Encarregado de distribuição (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Engenheiro de produção (2)

Engenheiro mecânico (1)

Estágio de expansão administração, contabilidade, economia ou direito (1)

Estoquista (5)

Funileiro / lanterneiro (2)

Garçom (6)

Gerente de casa noturna (1)

Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)

Greidista (1)

Instalação de acessórios automotivos (4)

Instalador de som e acessórios (1)

Instalador de telecomunicações (20)

Laminador de fibra de vidro (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de refrigeração C (1)

Mecânico diesel (5)

Montador de veículos (2)

Motorista (4)

Motorista carreteiro (35)

Motorista cnh E (3)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de guincho (1)

Motorista entregador (1)

Neurologista (1)

Nutricionista (2)

Operador de caixa (6)

Operador de máquina de roupas (2)

Operador de retífica e polimento (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro de acabamento (4)

Pilotista (1)

Pintor automotivo (3)

Pintor de veículo automotivo - carreta (1)

Pintor de veículos (1)

Porteiro (5)

Primeiro emprego - instalador de som e acessórios (1)

Promotor de vendas (2)

Psicólogo (1)

Psiquiatra (2)

Repositor (2)

Representante de atendimento (70)

Serralheiro (5)

Soldador (1)

Soldador chaparia (1)

Supervisor de vendas pap (1)

Técnico de instalação (3)

Técnico em pães (1)

Técnico instalador de rastreador e acessórios (2)

Técnico segurança do trabalho (3)

Vendedor - cobrir férias (1)

Vendedor (8)

Vendedor externo - linhares (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)

Vendedor técnico (4)

Vendedora (1)

Vidraceiro (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Ajudante de produção I (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar operacional (2)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Caixa (1)

Controlador de manutenção (1)

Eletricista de máquinas pesadas III (1)

Embalador (10)

Motorista (1)

Operador industrial I (1)

Porteiro (40)

Representante de atendimento (40)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 95

95 Açougueiro (1)

Analista fiscal (1)

Analista de Pcp (1)

Auxiliar de cobrança (2)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar operacional de logística (1)

Cortador de roupas (1)

Desossador (2)

Eletricista de veículos (2)

Instalador de acessórios de veículos (2)

Jardineiro (5)

Marceneiro (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de móveis de (1)

Motorista carreteiro (5)

Operador de máquinas (1)

Pizzaiolo (1)

Serralheiro (1)

Vendedor de serviços (4)

Vidraceiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, bairro Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 29

29 Agente de microcrédito (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Empregada doméstica (1)

Estagiário de ciências contábeis (1)

Estagiário de engenharia de produção (1)

Estagiário de rh (1)

Estagiário administração (1)

Operador de mini pá carregadeira (4)

Operador de pá carregadeira (14)

Orientador comercial (1)

Planejador de elétrica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. É necessário colocar o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:. É necessário colocar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 73

73 Ajudante de elétrica (1)

Ajudante de obras (15)

Eletricista automotivo (1)

Estoquista (1)

Motorista carreteiro (50)

Técnico em manutenção elétrica (1)

Técnico mecânico (1)

Técnico refrigeração automotivo (1)

Vendedor de serviços (1)

Zelador (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: currí[email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. os interessados devem mandar o currículo para o e-mail:, informando o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas : 11

: 11 Agente funerário (1)

Atendente de padaria (1)

Balconista em papelaria (1)

Costureira em geral (1)

Designer gráfico (1)

Pizzaiolo (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em informática (1)

Vendedor Interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 4 8

8 Acabador de mármore e granito (2)

Ajudante de eletricista (4)

Armador de estrutura de concreto armado (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Carpinteiro (2)

Chefe de cozinha (1)

Consultor de vendas (1)

Eletricista (3)

Fotógrafo (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de supermercado (4)

Mecânico de motor a diesel (1)

Nutricionista (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de ponte rolante (1)

Pedreiro (6)

Representante comercial autônomo (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 224

224 Agente relacionamento (4)

Ajudante de montagem (1)

Ajudante de solda (8)

Ajudante de produção PCD (10)

Analista de contábil fiscal (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Assistente fiscal (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar de elétrica (3)

Auxiliar de engenharia/edificações (3)

Auxiliar de instalação de segurança (1)

Auxiliar de inspeção (4)

Balconista de açougue (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro (4)

Chapista de lanchonete (2)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (5)

Cozinheira (1)

Eletricista (5)

Eletricista montador (3)

Enfermeiro (1)

Estoquista (1)

Expedição (1)

Fiscal de campo (1)

Gesseiro gesso liso (2)

Gesseiro gesso em placa (3)

Instrumentista (1)

Maqueiro (6)

Marceneiro (2)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico industrial (4)

Monitor (1)

Montador de andaime (4)

Montador de móveis (1)

Motorista (1)

Motorista carreteiro (4)

Oficial polivalente (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquina (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro de cerâmica (10)

Pedreiro de reboco interno (10)

Pedreiro oficial (6)

Pintor de acabamento (15)

Psicólogo (1)

Repositor de mercadoria (2)

Soldador (1)

Soldador / serralheiro (1)

Supervisor pós vendas (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico de enfermagem (61)

Técnico manutenção de impressora (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor de irrigação (1)

Vendedor externo (5)

Vendedor interno (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: