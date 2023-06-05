Sines do Sul do ES têm 235 vagas de emprego e estágio

A semana começa com 141 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine do Sul do Espírito Santo. Os postos de trabalho no comércio, na construção civil, na indústria e em outros setores da economia. As chances estão disponíveis nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim (128) e Anchieta (13).
Há vagas para açougueiro, analista de logística, atendente de padaria, operador de munck, serrador de mármore e granito, auxiliar de TI, eletricista, dedetizador, entre outras chances.
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 642
- Açougueiro (2)
- Ajudante de açougueiro (comércio) (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Ajudante de eletricista (4)
- Ajudante de obras (50)
- Apontador de obras (5)
- Armador de ferragens na construção civil (55)
- Assistente administrativo (1)
- Atendente de lanchonete (4)
- Atendente de lojas (10)
- Atendente de padaria (8)
- Atendente de peixaria (2)
- Atendente do setor de frios e laticínios (21)
- Auxiliar administrativo (7)
- Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)
- Auxiliar de estoque (16)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de marceneiro (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Bombeiro hidráulico (50)
- Borracheiro (1)
- Caixa de loja (1)
- Carpinteiro (60)
- Carpinteiro de obras (5)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de carga e descarga (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (5)
- Eletricista (53)
- Eletricista auxiliar (50)
- Embalador, a mão (10)
- Encarregado de obras (2)
- Engenheiro civil (2)
- Fiscal de loja (2)
- Fiscal de prevenção de perdas (2)
- Gerente comercial (2)
- Gerente de suprimentos (1)
- Instalador de equipamentos de comunicação (5)
- Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)
- Lavador de veículos (2)
- Marceneiro (2)
- Mecânico (3)
- Mecânico de manutenção de automóveis (1)
- Mecânico de manutenção de ônibus (1)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motofretista (1)
- Motorista de caminhão (7)
- Operador de caixa (31)
- Operador de empilhadeira (1)
- Pedreiro (61)
- Pedreiro de reforma geral (2)
- Pintor de veículos (reparação) (1)
- Recepcionista atendente (3)
- Recuperador de crédito (15)
- Repositor de mercadorias (7)
- Soldador (2)
- Técnico de alimentos (1)
- Técnico de suporte de ti (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor interno (15)
Agência do Trabalhador de Cariacica
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 810
- Açougueiro (26)
- Administrador operacional (2)
- Agente de negócios (6)
- Ajudante de caminhão (12)
- Ajudante de carga e descarga (64)
- Ajudante de expedição (10)
- Ajudante de motorista (8)
- Ajudante de padeiro (22)
- Ajudante de serviços gerais (2)
- Alimentador de produção (8)
- Analista de compras (2)
- Analista de marketing (2)
- Analista de pcp jr (2)
- Armador (2)
- Armador de ferragens (8)
- Armador pleno (6)
- Artífice (4)
- Assistente administrativo (4)
- Assistente financeiro (2)
- Assistente técnico comercial (2)
- Atendente (10)
- Atendente júnior (2)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de carga e descarga (8)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de departamento pessoal (4)
- Auxiliar de escritório (6)
- Auxiliar de estoque (6)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de fabricação (220)
- Auxiliar de lavanderia (8)
- Auxiliar de obras (12)
- Auxiliar de obras (ajudante) (10)
- Auxiliar de operações (10)
- Auxiliar de produção (54)
- Auxiliar de rh (2)
- Auxiliar de serviços gerais (12)
- Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (16)
- Auxiliar departamento pessoal (2)
- Auxiliar mecânico (4)
- Auxiliar mecânico automotivo (4)
- Balconista (2)
- Balconista de açougue (2)
- Bombeiro hidráulico (4)
- Caldeireiro (40)
- Caldeireiro de bancada (10)
- Camareira (12)
- Carpinteiro (20)
- Carpinteiro pleno (6)
- Conferente (2)
- Conferente de carga e descarga (2)
- Consultora de vendas (2)
- Coordenador pós venda (2)
- Cozinheira (4)
- Diarista (80)
- Eletricista (6)
- Eletricista automotivo (2)
- Eletricista industrial (2)
- Embalador (20)
- Empacotador (16)
- Estágio em laboratório (2)
- Farmacêutico (4)
- Fiscal de loja (24)
- Jardineiro operador de roçadeira (4)
- Lanterneiro (2)
- Lubrificador (4)
- Manobrista (2)
- Mecânico (40)
- Mecânico (caminhão diesel) (2)
- Mecânico de manutenção (22)
- Mecânico de máquinas pesadas (4)
- Meio oficial (2)
- Motoboy (2)
- Motorista (2)
- Motorista cnh D (8)
- Motorista entregador (4)
- Nutricionista produção (2)
- Operador de logística (22)
- Operador de loja (4)
- Operador de máquina (10)
- Operador de máquina extrusora (2)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de telemarketing (20)
- Operador de tesoura (2)
- Operador máquina argola (2)
- Operadora de caixa (2)
- Pedreiro (12)
- Pintor de marcenaria (2)
- Porteiro (2)
- Recepcionista (10)
- Repositor de flv (10)
- Servente de limpeza (2)
- Servente de obras (16)
- Soldador (6)
- Soldador eletrodo (60)
- Soldador mig mag (36)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de informática (2)
- Técnico de manutenção externo (4)
- Vendedor (a) (48)
- Vendedor de consórcio (8)
- Vendedor externo – pj (6)
- Vendedor interno e externo e vendas por telefone (40)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Administrativo (4)
- Ajudante de caminhão (6)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de atendimento (2)
- Assistente de estoque junior (3)
- Assistente de operações (1)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente jurídico (1)
- Atendente de loja (9)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de obras (6)
- Auxiliar de produção (3)
- Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Carregador (4)
- Coordenador pós venda (1)
- Embalador (6)
- Lubrificador (1)
- Operador de teleatendimento (33)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (4)
- Serralheiro jr (4)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de manutenção externo (2)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 295
- Açougueiro (7)
- Ajudante de açougueiro (comércio) (1)
- Ajudante de confeiteiro (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (6)
- Analista de sistemas (5)
- Armador de ferragens na construção civil (1)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente de farmácia - balconista pcd (12)
- Atendente de farmácia - balconista (1)
- Atendente de padaria (4)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de barman (2)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de garçom pcd (3)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Balconista (2)
- Carpinteiro (8)
- Cegonheiro (motorista de caminhão) (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (31)
- Cozinheiro geral (3)
- Cumim (5)
- Eletricista (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Estofador de móveis (1)
- Estoquista (1)
- Fiscal de loja (1)
- Garçom (4)
- Garçom de bar (4)
- Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)
- Mecânico de manutenção de ônibus (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (2)
- Mecânico montador (1)
- Motorista entregador (1)
- Operador de caixa (8)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (12)
- Pedreiro (1)
- Pizzaiolo (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Recepcionista auxiliar de secretária (100)
- Recepcionista, em geral pcd (1)
- Serralheiro (2)
- Servente de obras pcd (1)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)
- Vendedor de informações comerciais (1)
- Vendedor de serviços (15)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor porta a porta (22)
- Vigia (1)
Sine de Cariacicia
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 123
- Armador de ferros (4)
- Arrematadeira (1)
- Auxiliar de armazenamento (80)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Carpinteiro (1)
- Instalador de linhas de comunicação (4)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Motofretista (4)
- Motorista de caminhão (4)
- Promotor de vendas pcd (2)
- Repositor (10)
- Técnico de edificações (4)
- Técnico de rede (4)
- Técnico em segurança (1)
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 13
- Acabador de mármore e granito (1)
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Analista de logística (1)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de padaria (1)
- Barbeiro (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de munck (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Serrador de mármore e granito (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 128
- Acabador (1)
- Agente de campo (16)
- Ajudante de padeiro (1)
- Almoxarife (3)
- Apontador de obras (1)
- Assistente de pcp (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de linha de produção (40)
- Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)
- Auxiliar de produção ração (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de ti (1)
- Auxiliar operacional (1)
- Carpinteiro de obras (1)
- Comprador (1)
- Conferente de estoque (2)
- Copeiro hospitalar pcd (1)
- Costureira na reparação de roupas (1)
- Dedetizador (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista industrial (3)
- Enfermeiro pcd (1)
- Gerente (1)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico industrial (5)
- Motoboy (1)
- Motorista (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de máquinas (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Operador de multifio (1)
- Operador de ponte (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de rolo compactador (1)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (4)
- Soldador (1)
- Supervisor de campo (1)
- Técnico de atendimento externo (1)
- Técnico de enfermagem pcd (1)
- Técnico e auxiliar técnico em instalações de sistema de segurança eletrônica (2)
- Técnico em construção civil (1)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Vendedor interno (10)
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 70
- Ajudante florestal (15)
- Analista contábil (1)
- Atendente de balcão (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Auxiliar fiscal (1)
- Cozinheira (3)
- Cuidador (2)
- Desenhista (5)
- Eletromecânico (1)
- Empregado de serviços gerais pcd (1)
- Empregado de serviços gerais (1)
- Lavador de veículos (1)
- Maçariqueiro (1)
- Mecânico a diesel (1)
- Meio oficial mecânico automotivo (1)
- Operador de equipamento guindaste (2)
- Operador de máquinas pesadas (1)
- Operador de trator agrícola (7)
- Operadora de monitoramento (2)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (2)
- Projetista de estrutura naval (1)
- Servente de obras (15)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 223
- Ajudante de aterro (3)
- Analista comercial (1)
- Assistente de loja (1)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de promoção (1)
- Atendente (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar cozinha (3)
- Auxiliar de cabeleireiro (3)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de suporte técnico (1)
- Auxiliar linha de produção (6)
- Camareira (3)
- Consultor de vendas (2)
- Cozinheiro (3)
- Eletricista de veículos (2)
- Encarregado de obras (10)
- Expedição (1)
- Fiscal de loja (2)
- Logística (1)
- Marketing (1)
- Oficial / obras (10)
- Oficial pleno (10)
- Oficial polivalente (10)
- Operador de caixa (2)
- Operador de tratores (1)
- Preparador de veículos (1)
- Recepcionista (4)
- Roçador / trabalhar rural (3)
- Servente de obras (30)
- Serviços gerais /carregador (1)
- Técnico em mecânica /autom. (2)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (70)
- Vaqueiro / caseiro (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de festa (2)
- Vendedor interno (9)
- Vendedor interno / externo (2)
Sine de São Marteus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 161
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de pátio de sucata (2)
- Ajudante de pedreiro (1)
- Ajudante geral de motorista (2)
- Assistente de pessoal (1)
- Atendente (1)
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo pcd (1)
- Auxiliar de almoxarife (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de elétrica (17)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Auxiliar de suporte (1)
- Balconista de farmácia (1)
- Camareira (3)
- Carpinteiro (3)
- Chapeiro (1)
- Chef de cozinha (1)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Confeiteiro (2)
- Consultor de vendas (3)
- Cozinheiro (a) (5)
- Eletricista (19)
- Eletricista de manutenção (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Funileiro (1)
- Garçom (2)
- Instalador fotovoltaico (3)
- Jardineiro (1)
- Manicure (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de moto (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Mecânico soldador (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Oficial de construção civil (5)
- Oficial de manutenção (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Oficial polivalente (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de máquina nível IV (2)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (3)
- Plataformista (1)
- Professor de inglês (1)
- Recepcionista (1)
- Silkador (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico atendente (6)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico de operação (1)
- Técnico em qualidade/química (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Vendedor (11)
- Vendedor comercial (1)
- Vendedor externo (2)
- Vendedor interno (2)
Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 48
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar de produção (4)
- Açougueiro (1)
- Balconista (2)
- Caixa (1)
- Cozinheira (1)
- Costureira (6)
- Eletricista automotivo (1)
- Lanterneiro (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de extração (4)
- Produção (3)
- Pedreiro (5)
- Repositor (1)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador mig (1)
- Supervisor civil técnico de edificações (1)
- Trabalhador volante da agricultura (1)
- Vendedor (3)
- Vidraceiro (1)
Sine de Colatina
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
- Vagas: 77
- Ajudante de obra (4)
- Ajudante de caminhão (2)
- Apontador de campo (2)
- Armador de ferragens (4)
- Atendente de balcão (2)
- Auxiliar de laboratório solo e concreto (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de limpeza (10)
- Babá (1)
- Balconista de loja (1)
- Calceteiro a empresa (2)
- Coordenador de e-commerce (1)
- Cortador de roupas (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de obras (2)
- Marceneiro (1)
- Meio oficial (marcenaria) (1)
- Motorista com cnh A/D (1)
- Pedreiro (3)
- Servente de campo (1)
- Servente de obra (25)
- Soldador (4)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico de estradas e edificações (1)
- Vendedor de peças automotivas (1)
- Vendedora para ótica (1)
- Vendedor externo (1)