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Oportunidades

Sines do Norte do ES têm 486 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Há postos para engenheiro mecânico, gerente de loja, maçariqueiro, vigilante, assistente de vendas, auxiliar de obras, operador de logística, garçom, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jun 2023 às 13:21

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 13:21

Agência do Sine de Linhares
Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes
As agências do Sine do Norte do Espírito Santo estão com 486 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (19). Para se candidatar, basta o profissional procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades estão nas agências de Aracruz (133), Linhares (171) e São Mateus (182).
Há postos para engenheiro mecânico, gerente de loja, maçariqueiro, vigilante, assistente de vendas, auxiliar de obras, operador de logística, garçom, técnico automotivo, trabalhador rural, técnico segurança do trabalho, entre outras funções.
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas, sem aviso prévio. 

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 113
  • Ajudante de Ar-condicionado SPLIT (1)
  • Ajudante de confeitaria (3)
  • Ajudante de mecânico de automóveis (1)
  • Assistente administrativo (2)
  • Assistente de operações (2)
  • Atendente de padaria (3)
  • Auxiliar assistente de departamento pessoal (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (13)
  • Auxiliar fiscal (1)
  • Caldeireiro (5)
  • Encarregado de viveiro (2)
  • Engenheiro de estruturas (1)
  • Engenheiro mecânico (1)
  • Gerente de loja (1)
  • Gerente de planejamento (1)
  • Lixador (8)
  • Maçariqueiro (8)
  • Mecânico a diesel (1)
  • Mecânico de automóveis (1)
  • Montador de estruturas (5)
  • Motorista caminhão munck (1)
  • Operador de auto blasting (2)
  • Operador de caixa (3)
  • Operador de guindauto (1)
  • Operador de roçadeira (1)
  • Projetista (3)
  • Soldador (5)
  • Soldador MIG (5)
  • Torneiro mecânico (1)
  • Vigilante (50)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 171
  • Ajudante de motorista (8)
  • Armador (5)
  • Assistente comercial (1)
  • Assistente de rh (1)
  • Assistente de vendas (1)
  • Atendente (1)
  • Atendente de lanchonete (1)
  • Atendente de farmácia (1)
  • Auxiliar administrativo (4)
  • Auxiliar de cozinha (5)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de estoquista (1)
  • Auxiliar de instalador (2)
  • Auxiliar de mecânico (1)
  • Auxiliar de logística (16)
  • Auxiliar de obras (10)
  • Auxiliar de oficina (4)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar linha de produção (3)
  • Balconista (1)
  • Borracheiro (2)
  • Chapeiro (2)
  • Caixa (1)
  • Camareira (3)
  • Conferente (5)
  • Carpinteiro (5)
  • Cozinheiro (1)
  • Cozinheiro de lanchonete (1)
  • Garçom (3)
  • Garçom/atendente (1)
  • Governanta (1)
  • Montador de veículo (1)
  • Motoboy (1)
  • Motofrentista (1)
  • Motorista rodoviário (12)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de logística (3)
  • Operador de tratores (1)
  • Pedreiro (1)
  • Promotor de vendas (1)
  • Recepcionista (4)
  • Roçador / trabalhar rural (3)
  • Servente de obras (6)
  • Serviços gerais /carregador (1)
  • Técnico de instalação (1)
  • Técnico automotivo (1)
  • Técnico rede telecomunicações (1)
  • Técnico segurança do trabalho (1)
  • Trabalhador rural (30)
  • Vendedor externo (1)
  • Vendedor interno (6)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 182
  • Administrador de empresa (1)
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de pátio de sucata (2)
  • Ajudante de pedreiro (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Auxiliar de produção (30)
  • Auxiliar de expedição (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de mecânico (caminhão) (1)
  • Atendente (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de eletricista (19)
  • Auxiliar de serviços gerais PCD (1)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Almoxarife (1)
  • Camareira (3)
  • Carpinteiro (3)
  • Chef de cozinha (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Cozinheira (1)
  • Cozinheiro (4)
  • Coletor de lixo pcd (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (3)
  • Chapeiro (1)
  • Chefe de pista (posto) (5)
  • Eletricista (17)
  • Empregada doméstica (1)
  • Eletricista de manutenção (1)
  • Eletricista (2)
  • Estoquista (2)
  • Frentista (5)
  • Funileiro (1)
  • Garçom (2)
  • Instalador fotovoltaico (3)
  • Jardineiro (1)
  • Líder de campo (2)
  • Manicure (1)
  • Mecânico (caminhão) (1)
  • Mecânico soldador (1)
  • Mecânico de moto (1)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de veículos (1)
  • Montador automotivo (1)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Oficial de construção (5)
  • Oficial polivalente (1)
  • Oficial de manutenção (2)
  • Operador de máquina nível IV (2)
  • Padeiro (2)
  • Plataformista (1)
  • Professor de inglês (1)
  • Pedreiro (3)
  • Recepcionista (1)
  • Silkador (1)
  • Soldador (1)
  • Supervisor de vendas (1)
  • Técnico de operação (1)
  • Técnico de instalação de internet (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Técnico atendente (6)
  • Vendedor interno (4)
  • Vendedor comercial (1)
  • Vendedor externo (2)
  • Vendedor (10)

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