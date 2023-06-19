Sines do Norte do ES têm 486 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine do Norte do Espírito Santo estão com 486 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (19). Para se candidatar, basta o profissional procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades estão nas agências de Aracruz (133), Linhares (171) e São Mateus (182).

Há postos para engenheiro mecânico, gerente de loja, maçariqueiro, vigilante, assistente de vendas, auxiliar de obras, operador de logística, garçom, técnico automotivo, trabalhador rural, técnico segurança do trabalho, entre outras funções.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 113

113 Ajudante de Ar-condicionado SPLIT (1)

Ajudante de confeitaria (3)

Ajudante de mecânico de automóveis (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de operações (2)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar assistente de departamento pessoal (1)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar fiscal (1)

Caldeireiro (5)

Encarregado de viveiro (2)

Engenheiro de estruturas (1)

Engenheiro mecânico (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de planejamento (1)

Lixador (8)

Maçariqueiro (8)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de automóveis (1)

Montador de estruturas (5)

Motorista caminhão munck (1)

Operador de auto blasting (2)

Operador de caixa (3)

Operador de guindauto (1)

Operador de roçadeira (1)

Projetista (3)

Soldador (5)

Soldador MIG (5)

Torneiro mecânico (1)

Vigilante (50)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 171

171 Ajudante de motorista (8)

Armador (5)

Assistente comercial (1)

Assistente de rh (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de estoquista (1)

Auxiliar de instalador (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar linha de produção (3)

Balconista (1)

Borracheiro (2)

Chapeiro (2)

Caixa (1)

Camareira (3)

Conferente (5)

Carpinteiro (5)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Garçom (3)

Garçom/atendente (1)

Governanta (1)

Montador de veículo (1)

Motoboy (1)

Motofrentista (1)

Motorista rodoviário (12)

Operador de caixa (2)

Operador de logística (3)

Operador de tratores (1)

Pedreiro (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (6)

Serviços gerais /carregador (1)

Técnico de instalação (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico rede telecomunicações (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Trabalhador rural (30)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (6)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.