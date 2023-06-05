Sines do Norte do ES têm 454 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes

A semana começa com 454 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine do Norte do Espírito Santo. Os postos de trabalho no comércio, na construção civil, na indústria e em outros setores da economia. As chances estão disponíveis nas unidades de Aracruz (70), Linhares (223) e São Mateus (454).

Há vagas para agente florestal, analista contábil, cozinheira, desenhista, maçariqueiro, padeiro, servente de obras, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, ajudante de pedreiro, entre outras.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 70

70 Ajudante florestal (15)

Analista contábil (1)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar fiscal (1)

Cozinheira (3)

Cuidador (2)

Desenhista (5)

Eletromecânico (1)

Empregado de serviços gerais pcd (1)

Empregado de serviços gerais (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico a diesel (1)

Meio oficial mecânico automotivo (1)

Operador de equipamento guindaste (2)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de trator agrícola (7)

Operadora de monitoramento (2)

Padeiro (2)

Pedreiro (2)

Projetista de estrutura naval (1)

Servente de obras (15)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 223

223 Ajudante de aterro (3)

Analista comercial (1)

Assistente de loja (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar cozinha (3)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar linha de produção (6)

Camareira (3)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro (3)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (10)

Expedição (1)

Fiscal de loja (2)

Logística (1)

Marketing (1)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de tratores (1)

Preparador de veículos (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (30)

Serviços gerais /carregador (1)

Técnico em mecânica /autom. (2)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (70)

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor interno (9)

Vendedor interno / externo (2)

Sine de São Marteus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.