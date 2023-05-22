Sines do Noroeste do ES têm 191 vagas de emprego e estágio

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine do Noroeste do Espírito Santo têm 191 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (22). Os postos de trabalho são para assistente de marketing, auxiliar de logística, babá, carpinteiro, pedreiro, mestre de obras, eletricista predial, motorista, entre outras funções

Os interessados devem procurar uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais, de acordo com o modelo de atendimento de cada uma delas. As chances estão disponíveis nos Sines de Colatina (100) e Nova Venécia (46), além do Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (45).

Confira as vagas

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 100

100 Assistente de marketing (1)

Apontador de campo (2)

Armador de ferragens (4)

Assistente de marketing digital (2)

Assistente de promoção regional para tv (1)

Alinhador para veículos leves (1)

Atendente de restaurante (2)

Atendente de balcão (2)

Auxiliar de atendimento pcd (1)

Auxiliar de laboratório solo e concreto (1)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de limpeza (serviços gerais) (11)

Babá (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (5)

Cuidadora de crianças (1)

Empregada doméstica (2)

Estagiário de direito (2)

Estoquista p/ mecânica (1)

Mecânico de automóveis com cnh b (1)

Mestre de obras (1)

Mecânico soldador (1)

Motorista com cnh a/d (1)

Motorista de caminhão com cnh c/d (2)

Nutricionista (1)

Pedreiro (4)

Servente de obra (25)

Soldador (4)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico de estradas e edificações (1)

Vendedor de consórcio (7)

Vendedor de peças automotivas (1)

Vendedora para ótica (1)

Vigia (2)

Vendedora (1)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que funciona na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 46

46 Acabador (1)

Atendente (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de pedreiro (2)

Carpinteiro (1)

Coordenador administrativo (1)

Consultor externo (5)

Cuidador de idoso (1)

Eletricista de força e controle (2)

Eletricista predial (2)

Instalador de equipamentos (2)

Instalador de equipamentos de comunicação (1)

Motorista (1)

Motorista entregador (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de caixa (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (7)

Polidor (1)

Recepcionista (1)

Representante de negócios (3)

Técnico em refrigeração (1)

Vendedor externo (5)

Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.